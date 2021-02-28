«Предъявите документики»: как будут контролировать криптовалюту

Добрый день, уважаемые коллеги.

В прошлом году я рассказывал, как с 11 января 2021 года начнет действовать новый федеральный закон о цифровых активах и цифровых валютах. Я подробно разжевывал все правила. Я не в восторге от Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Я также рассказывал, что в течение года физлицо может купить цифровых активов на сумму не больше 600 тысяч рублей. Чтобы купить больше, нужно быть инвестором. Вы не сможете просто так купить биткоин на международной площадке – покупки будут через российских операторов.

Плюс есть законопроект, где написано, что с цифровых активов будут брать налоги. Также там написано, что вы сможете рубли менять на «цифру» (например, биткоин на рубль), получать прибыль и платить с этого налоги. Но вы не сможете купить на цифровую валюту товары, работы и услуги.

Государство решило поставить под контроль цифровую валюту. И в развитие этого федерального закона вышло Указание Банка России от 19.11.2020 №5625-У. В этом документе подробно написано, какие документы и куда вы, будучи физическим или юридическим лицом, должны принести, чтобы быть вправе владеть цифровыми активами.

«Настоящее Указание на основании части 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года №259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, №31, ст. 5018) определяет документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений».

То есть у нас будут операторы информационной системы. В № 259-ФЗ написано, кто может быть оператором, кто может быть майнером, какой должен быть уставной капитал, какая лицензия и т. д. Вы собираете все необходимые бумаги и приходите к оператору информационной системы, и он вас зарегистрирует в этой системе. В противном случае лазейки прикрываются, и не будет никаких шансов как-то пользоваться цифровой валютой на территории России.

Про необходимые документы

«Сведения, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – реестр), на основании следующих документов.

Документ, удостоверяющий личность пользователя (для пользователя, являющегося физическим лицом). Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор), при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом). Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом). Документ, подтверждающий постановку пользователя на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия – документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для пользователя, являющегося индивидуальным предпринимателем). Документ, подтверждающий получение пользователем статуса юридического лица (для пользователя, являющегося иностранным юридическим лицом)».

Я не хочу это превращать в семинар, тут еще 6 пунктов написано. Но идею вы поняли.

А если вы уже используете цифровые финансовые активы или собираетесь ими пользоваться на территории РФ, то рекомендую вам самим изучить Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У и № 259-ФЗ.

Вывод

Не буду вас спрашивать, как вы относитесь к этому федеральному закону, потому что, чтобы к нему как-то относиться, нужно его как следует проштудировать. Поэтому если кто-то проштудировал, то выскажитесь.

Как вы считаете, есть ли за этим будущее? Будут ли заменены обычные деньги на этот новый тип валюты? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Потому что мы с вами видим: как бы наше государство ни протестовало, замена уже началась.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.