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Владимир Туров
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«Предъявите документики»: как будут контролировать криптовалюту

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Добрый день, уважаемые коллеги.

В прошлом году я рассказывал, как с 11 января 2021 года начнет действовать новый федеральный закон о цифровых активах и цифровых валютах. Я подробно разжевывал все правила. Я не в восторге от Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Я также рассказывал, что в течение года физлицо может купить цифровых активов на сумму не больше 600 тысяч рублей. Чтобы купить больше, нужно быть инвестором. Вы не сможете просто так купить биткоин на международной площадке – покупки будут через российских операторов.

Плюс есть законопроект, где написано, что с цифровых активов будут брать налоги. Также там написано, что вы сможете рубли менять на «цифру» (например, биткоин на рубль), получать прибыль и платить с этого налоги. Но вы не сможете купить на цифровую валюту товары, работы и услуги.

Государство решило поставить под контроль цифровую валюту. И в развитие этого федерального закона вышло Указание Банка России от 19.11.2020 №5625-У. В этом документе подробно написано, какие документы и куда вы, будучи физическим или юридическим лицом, должны принести, чтобы быть вправе владеть цифровыми активами.

«Настоящее Указание на основании части 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года №259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, №31, ст. 5018) определяет документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений».

То есть у нас будут операторы информационной системы. В № 259-ФЗ написано, кто может быть оператором, кто может быть майнером, какой должен быть уставной капитал, какая лицензия и т. д. Вы собираете все необходимые бумаги и приходите к оператору информационной системы, и он вас зарегистрирует в этой системе. В противном случае лазейки прикрываются, и не будет никаких шансов как-то пользоваться цифровой валютой на территории России.

Про необходимые документы

«Сведения, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – реестр), на основании следующих документов.

  1. Документ, удостоверяющий личность пользователя (для пользователя, являющегося физическим лицом).
  2. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор), при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).
  3. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).
  4. Документ, подтверждающий постановку пользователя на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия – документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа.
  5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для пользователя, являющегося индивидуальным предпринимателем).
  6. Документ, подтверждающий получение пользователем статуса юридического лица (для пользователя, являющегося иностранным юридическим лицом)».

Я не хочу это превращать в семинар, тут еще 6 пунктов написано. Но идею вы поняли.

А если вы уже используете цифровые финансовые активы или собираетесь ими пользоваться на территории РФ, то рекомендую вам самим изучить Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У и № 259-ФЗ.

Вывод

Не буду вас спрашивать, как вы относитесь к этому федеральному закону, потому что, чтобы к нему как-то относиться, нужно его как следует проштудировать. Поэтому если кто-то проштудировал, то выскажитесь.

Как вы считаете, есть ли за этим будущее? Будут ли заменены обычные деньги на этот новый тип валюты? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Потому что мы с вами видим: как бы наше государство ни протестовало, замена уже началась.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Владимир Туров
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