Добровольный «шпионаж»: как вы сами себя сдадите ФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о Проекте Приказа ФНС России «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля».

Что такое налоговый мониторинг?

Налоговый мониторинг – это когда налоговики получают полный доступ к внутренностям вашей компании, контролируют каждую вашу операцию. Как нам сказал лучший в мире налоговик, руководитель ФНС России господин Егоров, «мы, контролируя каждую транзакцию, сможем взимать налоги в транзакционном режиме буквально с каждой операции». Я своими словами говорю, но идея, которую он передал, была именно такой.

Пока что этот налоговый мониторинг будет относиться к компаниям с оборотом свыше 1 млрд рублей в год. Более того, вступать в этот налоговый мониторинг бизнесмен будет добровольно. Нет такой обязанности. Это репетиция.

Если вы внимательно посмотрите выступления господина Егорова за последние 4 месяца и ту концепцию, которая сейчас реализовывается налоговиками, то увидите, что все усилия налоговиков направлены на контроль каждой транзакции, независимо от размеров бизнеса. И элементы, о которых я сейчас более подробно расскажу, коснутся в ближайшие год-два чуть ли не каждого из вас, к сожалению. Поэтому давайте пока посмотрим, как налоговики будут тренироваться на налоговом контроле в форме налогового мониторинга.

Организация системы внутреннего контроля

Этим приказом будут одобрены требования к организации системы внутреннего контроля. И теперь бизнесмен, организовав эту систему внутреннего контроля, будет сам за собой следить.

«2.1. Система внутреннего контроля должна обеспечивать:

упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

правильность исчисления (удержания), полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов;

достоверность, полноту и своевременность отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности, а также учета таких результатов при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов, полноты и своевременности их уплаты (перечисления);

соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни по совершенной или планируемой сделке (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по иным совершенным фактам хозяйственной жизни организации;

мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур, направленных на своевременное выявление, исправление и предотвращение ошибок (искажений) в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности».

И эта система внутреннего контроля должна функционировать в организациях на всех уровнях контроля, на всех уровнях осуществления бизнес-процессов, в том числе система должна будет функционировать до фактического начала бизнес-процесса. То есть система уже должна контролировать, с кем ты связываешься, как ты связываешься, какие переговоры ведешь, до начала бизнес-процесса. Во время и после осуществления этого бизнес-процесса та система, которую вы создадите, все эти этапы должна отслеживать.

Контрольная среда

«3.2. В организации должны быть утверждены и доведены до сведения каждого сотрудника профессиональные, этические и поведенческие стандарты.

3.3. В организации должны быть утверждены стандарты (правила) найма, мотивации, оценки, продвижения, увольнения сотрудников, а также требования к профессиональным знаниям и навыкам сотрудников».

Этот приказ должен будет контролировать в онлайн-режиме правильность и полноту уплаты налогов. Я не пойму, зачем налоговики лезут в профессиональные, этические и поведенческие стандарты. Зачем они лезут в наём, в мотивацию, в оценки, продвижение и увольнение сотрудников, а также требования к профессиональным знаниям? Ну да ладно.

Выявление рисков

«5.3. Выявление рисков должно осуществляться исходя из допущения о том, что налоговый орган обладает в полном объеме всей информацией, которая имеется в распоряжении организации на момент выявления рисков».

Ну, естественно, налоговый орган обладает всей информацией. Потому что «щупальца» уже находятся внутри вашей компании и могут отслеживать каждую транзакцию. Спрашивается, зачем им тогда все это нужно.

Налоговикам это нужно, чтобы не только они вас контролировали, но и вы сами себя контролировали.

Я вообще предложил бы поступить следующим образом: чтобы бизнесмен сам себя контролировал, сам себе выписывал административное, налоговое или уголовное наказание. А потом сам бы приезжал в тюрьму и говорил: «Согласно вашим приказам, я сам себя контролирую, и я сам себе выписал уголовное наказание, посадите меня в камеру». Вспоминаем Булгакова: «Посадите меня в бронированную камеру и поставьте рядом вооруженную охрану».

«5.6. Выявление рисков должно осуществляться в отношении всех операций, в том числе операций, требующих применения профессионального суждения при отсутствии точных способов и методов расчета оценочных значений, методов признания доходов, расходов или требующих допущений о влиянии будущих неопределенных событий». Боже мой! Короче, вы сами себя должны контролировать.

«5.8. Выявление рисков должно обеспечивать возможность проверки наличия фактов, свидетельствующих об уклонении от уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов».

Мало того что «щупальца» налоговиков находятся внутри компании, сам бизнесмен должен создать такие правила внутреннего контроля, при которых ответственное лицо, находящееся внутри компании, следило бы за всеми бизнес-процессами. А так же выявляло риски и обеспечивало возможность проверки, наличие фактов, свидетельствующих о том, что его директор уклоняется от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Ребята, это надо читать полностью!

Оценка рисков

«6.4. Оценка существенности искажения показателей бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности должна проводиться организацией на основе одного из следующих критериев:

доля от суммы налога (сбора, страховых взносов), исчисленного организацией к уплате (перечислению);

доля от величины налоговой базы по налогу (базы для исчисления сбора, страховых взносов);

доля от величины показателя налоговой декларации (расчета), существенно влияющей на расчет налоговой базы (например, величина доходов от реализации), базы для исчисления сбора, страховых взносов».

То есть налоговики установят, сколько ты должен платить страховых взносов и НДФЛ от ФЗП, как считать налог на прибыль, в зависимости от грязной прибыли, от оборота, а НДС – в зависимости от размера вычетов. Все это есть в этом приказе. И ваш человек, который будет за этим следить, должен будет написать, например, исходя из текста: «Мы завысили долю налоговых вычетов. Дорогие налоговики, немедленно придите к нам на проверку, потому что мы завысили долю налоговых вычетов».

«6.5. Оценка риска должна проводиться организацией при помощи методов математической статистики и (или) на основе профессионального суждения. Выбор метода должен производиться организацией самостоятельно».

Я бы предложил использовать здесь еще высшую математику. Почему только математическая статистика? Я знаю, что такое математическая статистика, с точки зрения уплаты налогов. Но давайте скажем честно: даже внутри отрасли это не работает. Потому что у начинающего бизнесмена и крупной холдинговой структуры федерального масштаба разные условия. Дальше региональные вещи смотрим. Ну, не работает оно так. Невозможно весь бизнес построить под одну гребенку.

Раскрытие информации о рисках

«7.7. Раскрытие информации о рисках должно осуществляться по следующим направлениям выявления рисков».

Какую же информацию о себе вы будете раскрывать? Например:

«7.7.1. Осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности:

осуществление инвестиционной деятельности; реорганизация;

реструктуризация деятельности организации;

применение льгот по налогам, сборам, страховым взносам;

осуществление операций в иностранной валюте;

выплата дивидендов резидентам других иностранных государств;

существенное изменение налоговой нагрузки в период проведения налогового мониторинга».

Или другой пример:

«7.7.2. Определение организацией порядка отражения хозяйственной операции в налоговом учете:

отсутствие и (или) неточность порядка расчета показателей налоговой отчетности;

отсутствие и (или) неточность порядка отнесения доходов и расходов к определенному налоговому периоду;

неправильная классификация объектов учета;

неосторожность, приводящая к уклонению от уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов;

неосмотрительность, приводящая к получению необоснованной налоговой выгоды».

Человек, нанятый вами за ваши деньги, назначенный вами на это место, который будет за вами следить, должен будет в отчете написать: «Директор моей организации неправильно ведет классификацию объектов учета. Он проявил неосторожность, приводящую к уклонению от уплаты налогов». Я всего-навсего цитирую проект приказа. Там же вы сможете найти отчетные формы, что в какой графе нужно будет писать, как это все будет делаться.

Контрольные процедуры

«9.4. Контрольные процедуры должны быть направлены на предотвращение или минимизацию рисков ошибок (искажений) налогового учета и налоговой отчетности организации, рисков несвоевременной и (или) неполной уплаты (перечисления) налогов, сборов и страховых взносов».

«9.6. Организация должна определить порядок документального оформления результатов выполнения контрольных процедур». А дальше, конечно же, организация должна будет отчитаться перед налоговиками.

Раскрытие информации о контрольных процедурах

«10.3. По результатам описания контрольной процедуры у внешнего пользователя, не обладающего детальными знаниями в отношении специфики финансово-хозяйственной деятельности организации, должно складываться понимание о следующем:

как выполнение контрольной процедуры направлено на предотвращение или минимизацию рисков; кто участвует в выполнении контроля;

как распределены роли участников: кем осуществляется выполнение хозяйственной операции и кем осуществляется контроль в отношении выполненных операций (подготовленных документов);

в чем заключается контроль при осуществлении описанных действий и операций, каким образом выявляются ошибки;

какие документы (отчеты) свидетельствуют о выполнении контрольной процедуры и ее результатах».

А дальше начинается отчетность перед налоговиками. Информационная система, которую вы создадите за свой счет, должна быть организована так, чтобы корректировать ваши ошибки и корректировать любую неуплату налогов, чтобы государство получило свои деньги.

Оценка системы внутреннего контроля

«13.6. При анализе и оценке контрольной среды должны учитываться следующие критерии:

внедрение в организации и соблюдение сотрудниками организации профессиональных, этических и поведенческих стандартов;

участие руководителя организации в процессе оценки результатов функционирования системы внутреннего контроля, в том числе закрепление за руководителем организации функций рассмотрения и утверждения оценки результатов мониторинга и оценки системы внутреннего контроля;

распределение (разграничение) полномочий и обязанностей, закрепленное в организационной структуре, реализующей надлежащий учет ключевых сфер полномочий, обязанностей и определенного порядка подчиненности сотрудников;

наличие требований к квалификации сотрудников, в том числе к образованию, опыту работы, достижениям, сведениям о добросовестности и этическом поведении, а также наличие программ подготовки специалистов, предусматривающих обучение их функциям и обязанностям».

То есть вы за свой счет должны еще всех обучить.

Дальше идет описание уровней, как вы сами себе будете присваивать баллы, как вы будете в электронной форме отчитываться перед налоговиками, согласно приложению № 10 и № 11. Например, согласно приложению № 11, вы в налоговую в электронной форме отправите информацию об оценке уровня организации и системы внутреннего контроля по установленному формату.

Вместо вывода

Я бы на вашем месте почитал проект этого приказа. Ну, прикольно же. Так и хочется сказать: «Дорогое государство, хорошо, вы нам не доверяете, поэтому вы за нами следите. Но почему вы хотите, чтобы мы вашу работу делали за вас и сами за собой следили?» Я не понимаю. Не говоря уже о том, что господин Егоров нам объявил, что при введении этой системы бумажек будет меньше. Но когда я смотрю на этот проект приказа, мне только одна фраза приходит в голову: «Больше отчетов, хороших и разных». Возьмите этот документ и восхититесь вместе со мной.

Наверняка кто-то из моих зрителей напишет: «Так и должно быть. Мы должны сами за собой следить». Ладно, не хочу делать выводы за вас. Пока что это проект, через месяца 2 выйдет уже готовый приказ. Еще месяца 2 будет утверждаться в Минюсте, затем это станет нашей с вами былью. Я не знаю, как к этому относиться. Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.