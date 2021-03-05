Про отказ в регистрации, криптовалюту и налог на движимое имущество

Здравствуйте, коллеги.

Сейчас выходит просто нереальное количество нормативной базы, из которой я выбираю самое интересное для вас. Но, выбрав самое интересное, все равно не успеваю все рассказать. И я решил просто сделать для вас короткий обзор свежей нормативки. А если вы увидите, что документ относится к вам, то вы его сами изучите.

Письмо Минфина России от 12.01.2021 № 03-12-13/363

В каких случаях налоговики могут отказать в регистрации организации? Все поводы для отказа перечислены в этом письме. Например, дисквалификация человека или предоставление неверных сведений о себе.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ

Этим документом государство решило наложить лапу на криптовалюту. Если вы имеете хоть какое-то отношение к крипте, то вам надо изучить этот закон.

Давайте дам вдогонку еще 3 документа по криптовалюте:

Указание Банка России от 30.11.2020 № 5640-У;

Указание Банка России от 03.12.2020 № 5646-У;

Указание Банка России от 03.12.2020 №5 647-У.

Если вы имеете какое-то отношение к крипте, то сперва изучите №259-ФЗ, а потом указания ЦБ РФ.

Письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-21/659@

Теперь государство будет брать деньги и с движимого имущества. И, соответственно, в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций вы должны будете вносить сведения о вашем движимом имуществе. Это письмо пригодится вашему главбуху.

Письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@

Это письмо тоже пригодится вашему главбуху. Потому что в нем рассматривается вопрос отражения сведений о среднесписочной численности.

Статья получилась, что называется, сухой, но зато по делу. В общем, если вы нашли документы, которые вам подходят, изучите из или передайте вашему главбуху. Пусть изучает, наделает меньше ошибок или вообще не сделает их. Вам от этого будет только лучше.

А если хотите поговорить подробнее о налоговой оптимизации, то приходите на ближайшие семинары.

Спасибо и удачи в делах.