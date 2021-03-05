Что ФНС и МВД запишут в наших досье в едином регистре населения

Добрый день, коллеги.

В прошлом году Владимир Путин подписал Федеральный закон от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Создание этого регистра населения поручено налоговикам, которые занесут в этот реестр все сведения о нас с вами.

Я уже рассказывал, что там будет открытая и закрытая части. Обычные граждане смогут получить доступ только к открытой части при условии, что они сдали биометрию и зарегистрировались в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе. Я также рассказывал, что никакого доступа я получить не могу уже 2 года. Я давно сдал все свои отпечатки, я на себе проверяю, как будет работать система… но воз и ныне там.

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 №131 «Об утверждении Правил направления сведений, указанных в частях 1 – 12 статьи 10 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», для формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации».

И теперь Правительство нам четко говорит, какие сведения на каждого гражданина будут собраны в ближайшие месяцы. 23 страницы – перечень того, что будет собрано в открытой части реестра. Закрытую часть реестра формируют спецслужбы, нам туда доступа нет.

Кто будет подавать данные

В этот реестр подавать данные будут органы МВД, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения, ФНС России, Росморречфлот, Минтруд, ПФР, ФСС, ФМС, ЗАГС и еще, наверное, куча других министерств и ведомств.

Какие сведения будет передавать МВД?

Тут несколько страниц текста, не буду все перечислять. Ну, например, все сведения об основном документе, удостоверяющем личность, то есть о паспорте гражданина РФ. Также сведения о выдаче паспорта в нарушение установленного порядка. Если будет обнаружено, что вам паспорт выдали ошибочно, то все сведения туда попадут. В регистре будут сведения из ваших заграничных паспортов, сведения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ и об их аннулировании.

Также туда внесут все сведения о выдаче иностранным гражданам, лицам без гражданства вида на жительства, сведения на беженцев. Там будут данные вплоть до сведений о проездных документах, выданных лицу, признанному беженцем на территории Российской Федерации. Ума не приложу, зачем эти сведения там нужны.

Росфинмониторинг, само собой, будет подавать кучу своих сведений, Минобороны – своих; по образованию тоже все данные будут вносить. Все-все-все на свете. Караул!

Какие сведения будет передавать ФНС?

Давайте посмотрим, какие данные будут вносить налоговики (кстати, создать регистр поручено именно ФНС). Налоговики будут вносить сведения о постановке физических лиц на учет в налоговых органах, например: ИНН и дату его присвоения, дату постановки на учет и снятия (а также причину снятия) с него в качестве налогоплательщика НПД.

Еще будут вносить сведения о регистрации физических лиц в качестве ИП:

«основной государственный регистрационный номер (для страхователей индивидуальных предпринимателей);

вид предпринимательства физического лица;

дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

код регистрирующего органа;

дата прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии);

сведения о правоспособности (статусе) индивидуального предпринимателя (при наличии)» и еще много других сведений.

Вывод

Все это, конечно же, делается для заботы о нас с вами, и для соблюдения наших конституционных прав и свобод. Михаил Владимирович Мишустин, который подписал это постановление, молодец. Он в очередной раз подтвердил, что хорошо разбирается в цифровых технологиях.

Спасибо и удачи в делах!