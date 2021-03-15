Медведев предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю

Добрый день, друзья.

Дмитрий Анатольевич Медведев предложил вернуться к идее о введении в нашей стране четырехдневной рабочей недели. Помните, он выступал с этой идеей, когда был премьер-министром? Вот он предлагает вернуться к обсуждению.

«Дело в том, что в связи с пандемией многие россияне перешли на удаленный режим работы, причем некоторые из них трудятся по своему, в том числе сокращенному графику».

По мнению чиновника, четырехдневка даст возможность трудящимся более эффективно распоряжаться свободным временем. Он напомнил, что ранее в СССР все трудились шесть дней в неделю, а потом постепенно перешли на пятидневку.

А раз в СССР трудились 6 дней, а потом перешли на пятидневку, то надо, конечно же, использовать успешный опыт и перейти на четырехдневку, потом на трехдневку. А потом совсем не работать, сидеть дома, пускай работает кто-нибудь еще!

«При этом Медведев отметил, что введение четырехдневного графика работы не должно идти в ущерб развитию отечественной экономики».

Я ради интереса посмотрел, что происходило с нашей экономикой в то время, как цена на нефть зашкаливала все мыслимые и немыслимые пределы. Но при этом с ростом цены на нефть в последние годы мы с вами не наблюдаем никакого роста экономики.

Дальше открываю доклад, который был подан президенту господином Титовым, защитником прав трудящихся бизнесменов. И здесь черным по белому написано, что за истекшие 10 лет российская экономика выросла на 11 %. В то время, как китайская экономика выросла на 109 %, а экономики развивающихся стран – больше чем на 70 %. Общемировая экономика, в одном докладе написано, выросла на 45 %, в другом докладе написано, что выросла на 35 %. Разница, согласитесь, ощутимая.

Что же будет с нашей экономикой, как вы считаете?

Дмитрий Анатольевич считает, что неважно, 6 дней в неделю мы работаем или 4 дня – на экономике это никак не скажется.

А что вы об этом думаете? Я отдаю себе отчет, что это, конечно же, в чистом виде популизм. Но идеи подобных популистов, безусловно, будут поддержаны широкими трудящимися массами.

Широким трудящимся массам высокопоставленный чиновник говорит: «На экономике это никак не скажется, на ваших зарплатах никак не скажется, все будет хорошо, но работать будете 4 дня в неделю».

Естественно, ему будут аплодировать. Но вы-то, читатели моего блога, прекрасно понимаете, как это скажется на вас, на работодателях. Особенно если будет закон, в котором будет написано, что работать теперь ваши сотрудники будут не 6 дней в неделю, не 5 дней в неделю, а 4 дня, но зарплату вы не имеет права снизить. Вы-то прекрасно понимаете, к чему это ведет в части, касающейся вашей компании, и экономики в целом.

Спасибо и удачи в делах.