Что нового в правилах розничной торговли по договорам купли-продажи

Если вы занимаетесь продажей абсолютно любых товаров по договору розничной купли-продажи. В том числе продаете товары длительного пользования, то это постановление для вас.

Постановление Правительства от 31 декабря 2020 года № 2463

Документ достаточно большой, поэтому я перечислю вам его разделы. И если вы себя здесь где-то увидите, то вам надо изучить этот документ. Он для вас.

Общие правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Правила продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи. Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи с использованием автоматов. Правила продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении. Правила продажи непродовольственных товаров, принятых на комиссию. Особенности продажи продовольственных товаров по договору розничной купли-продажи. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения по договору розничной купли-продажи. Особенности продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов. Особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. Особенности продажи животных и растений. Особенности продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Особенности продажи строительных материалов и изделий. Особенности продажи иных видов товаров по договору розничной купли-продажи.

Давайте еще кое-что назову, например:

Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара.

То есть, даже если качество товара было нормальное, то вы, конечно, не сможете поменять.

Что не подлежит обмену:

предметы личной гигиены;

парфюмерно-косметические товары;

любые текстильные товары;

бытовая химия;

пестициды и агрохимикаты;

мебель;

ювелирные изделия;

автомобили;

мотоприцепы и так далее.

Да, в какой-то степени, многие положения здесь банальны, сразу скажу. Но какие-то вещи вам, все-таки, нужно знать.

Что касается оптимизации налогообложения, вывода денег, субсидиарки и всего остального, то об этом я подробно буду рассказывать на предстоящих семинарах. Приходите, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.