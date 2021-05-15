Государство убережет физлиц от «некачественных инвестиций»

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня Проект Федерального закона № 1098730-7. И с помощью этого законопроекта государство собирается позаботиться о вас, как об инвесторах. То есть если вы физлицо, которое не является квалифицированным инвестором, то с кем бы вы ни взаимодействовали, будь то банки, инвестиционные советники, микрофинансовые организации, брокеры и так далее, то все эти «товарищи» обязаны будут вам подробно все рассказать.

Допустим, брокеры должны вам рассказать: что это за акции, облигации и ценные бумаги. Причем он должен вас проинформировать в письменной форме и все объяснить человеческим языком. Если же он невнятно это рассказал или плохо вас проинформировал, вплоть до того, что вы из-за него пострадаете, то его заставят выкупить ваши ценные бумаги. К банкам и страховым компаниям это тоже относится. Их заставят у вас выкупить акции/облигации/ценные бумаги, чтобы вы не потеряли свои деньги.

«Брокер, действующий самостоятельно или с привлечением поверенного брокера, обязан обеспечить предоставление физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, необходимой и достоверной информации о таком договоре, в том числе об условиях и последствиях заключения договора, а также о рисках, связанных с его заключением. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме. Банк России вправе установить требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении такого договора, а также форму, способы и порядок ее предоставления».

Соответственно, то же самое обязан сделать и инвестиционный советник, который консультирует вас по вопросам приобретения тех или иных ценных бумаг, кто угодно.

Изменения в закон о Центральном Банке

«Банк России вправе ограничить заключение кредитной организацией, действующей от собственного имени или по поручению и (или) от имени иной организации, договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг, если при заключении таких договоров физическому лицу представляется неполная и (или) недостоверная информация о договоре и возникающих при исполнении договора рисках, либо информация об условиях договора, хотя и представляется полно, и является достоверной, требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке».

То есть Банк России может запретить некоторым коммерческим банкам вообще работать с физическими лицами, если банки плохо с ними работают. Например, неполно, недостоверно или невнятно предоставляют информацию физикам. То есть от физиков теперь не будут требоваться специальные знания или опыт работы на финансовом рынке, чтобы разобраться во всей этой информации.

Предусмотренное абзацем первым настоящей статьи, только что прочитал, ограничение может быть установлено в отношении договоров, заключаемых кредитной организацией с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.

«Предусмотренное абзацем первым настоящей статьей ограничение может быть установлено в отношении договоров, заключаемых кредитной организацией с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона “О рынке ценных бумаг».

То есть, конечно же, речь идет о покупке ценных бумаг. Если вы через банк покупаете ценные бумаги, а банк плохо вас информирует, и было много жалоб в ЦБ РФ, что банк плохо информировал, то ему вообще запретят работать с физлицами. Точнее с теми физиками, которые не являются квалифицированными инвесторами.

«В случае, если указанные в абзаце первом настоящей статьи действия создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц, Банк России вправе возложить на некредитную финансовую организацию обязанность по направлению в адрес таких физических лиц безотзывной оферты о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, либо о принятии на себя всех прав и обязанностей по договору, либо по возврату всего полученного от физического лица по договору, а также Банк России вправе возложить на некредитную финансовую организацию обязанность по возмещению всех расходов, понесенных физическими лицами при заключении соответствующего договора».

То есть если банк накосячил, то он обязан у вас будет выкупить все это по договору. Если вы, конечно, согласны. Таким образом, вы не потеряете свои деньги. Повторюсь, это относится не только к банкам. Это относится ко всем организациям, с которыми вы можете сотрудничать в части, касающейся приобретения ценных бумаг или размещения своих денег, вплоть до евробондов.

Зачем государство хочет принять этот закон?

«Предлагаемые Законопроектом изменения обусловлены тем, что значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к деятельности финансовых организаций в части обеспечения раскрытия ими всей исчерпывающей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках, и об обеспечении предоставления такой информации потенциальному потребителю. Значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг возникает в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги».

Вместе с тем, как ни странно, пирамиды в Российской Федерации продолжают существовать, плодиться и размножаться. И еще более странно, что наши замечательные граждане, которых в проекте закона называют «неквалифицированными инверторами», продолжают верить, что можно заработать 300 % годовых, отдав кому-то деньги. Вы думаете, это максимальная цифра? Нет. Есть конторы, которые предлагают вам заработать 700 % годовых, а сами они утверждают, что зарабатывают 1 300 % годовых.

И более того, есть конторы-пирамиды, которые говорят: «Да, ты заработаешь у нас 330 % годовых, но это просто игра. Ты никуда не инвестируешь. Мы просто объявили такую игру в интернете». А то, что они при этом нарушают № 211-ФЗ, № 259-ФЗ, то, что они не имеют лицензии ЦБ РФ… Я когда делал анализ финансового рынка, то понял, что нет ни одного закона, который бы они соблюли. Ни одного вообще! Они все нарушают!

Я также беседовал с некоторыми гражданами, которые продолжают верить в чудеса в 300-500 % годовых и относят этим товарищам деньги. Вы думаете, я смог до них хоть что-нибудь донести? Не-а.

Опрос

Поэтому у меня вопрос: а стоит ли принимать законы, защищающие физических лиц и возлагающие при этом ответственность на банки, страховые компании, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и других? Стоит ли нам заставлять всех их, если вдруг они плохо разжуют физлицу условия покупки акции или облигации, выкупать эти акции или облигации? Мне кажется, это совсем необязательно. В конце концов, они все работают по закону, они зарегистрированы во всех реестрах ЦБ РФ. У нас сейчас никто не имеет права даже советы давать по покупке акций или облигаций, если он не является финансовым советником, не вступил в СРО и его фамилии нет на сайте Центробанка.

Я считаю, что если кто-то из людей хочет быть обманутым и верить в 500 % годовых, да на здоровье. Продай квартиру, продай машину, заложи маму родную, отнеси все эти деньги в эту лохотрон-контору и живи счастливо, кто тебе не дает. Только других не надо агитировать нести деньги туда. А свои деньги неси куда угодно.

Я, может быть, бы и не стал этот закон принимать, возлагая дополнительную ответственность на все органы, которые я перечислил. Они и так достаточно отвечают. Но вот безопасность физических лиц повысится, при условии, что вы будете обращаться не в лохотрон-конторы, а в официальные организации. Сам по себе законопроект защищает интересы физических лиц. И в этой части законопроект хорош.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.