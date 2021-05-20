Общие собрания в ООО можно проводить через Zoom

Добрый день, уважаемые коллеги!

На повестке дня Проект Федерального закона № 1158774-7 «О внесении изменений в статью 181.2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». И в соответствии с этим законопроектом, все общие собрания ООО, НАО, ПАО и так далее — любых гражданско-правовых сообществ могут проводиться заочно.

То есть вы собираетесь в Zoom, в Skype, в чем угодно, и с помощью любых электронных или технических средств сможете дистанционно провести общее собрание акционеров или учредителей.

«Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, и позволяющие ему участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие способы могут быть установлены законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица».

То есть вы решили, что будете проводить собрания учредителей в Zoom, значит, так тому и быть. Также с помощью Zoom, Skype или подобных вещей вы сможете голосовать, принимать решения, подписывать документы.

«Решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников соответствующего гражданскоправового сообщества документов, содержащих сведения об их голосовании, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы участников гражданско-правового сообщества».

Также вы можете установить правило, что ответы на вопросы голосования нужно присылать на почту ответственному. И все, и это будет доказательством. Тут не написано, что нужна усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись. Ваше лицо «распознали» в Zoom, вы где-то написали, что вы «за», наверное, этого будет достаточно. Не знаю, может быть, как-то будет детализировано. В самом законе об этом ни слова.

«Законом, единогласным решением собрания участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица может быть предусмотрено совмещение голосования на очном собрании и заочного голосования».

То есть собираться можно заочно, можно очно, голосовать можно заочно, можно очно, можно совмещать очное голосование с заочным и т. д. и т. п.

«Принятие решения собрания подтверждается протоколом собрания в письменной форме, подписанным председательствующим на собрании и секретарем собрания, в том числе таким протоколом, который составлен с помощью электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160), если иной способ подтверждения принятия решения собрания не предусмотрен законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица».

Я в замешательстве. Я не знаю, что они имеют в виду: «протоколом, который составлен с помощью электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160), если иной способ подтверждения принятия решения собрания не предусмотрен законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица». Я пока не знаю, что это за «иной способ», в законопроекте об этом не написано.

Ну что, нам вроде бы облегчают жизнь. Чтобы меньше мы двигались, сидели по домам и проводили собрания, тем более все это возможно. Честно вам скажу: я не знаю, как относиться к этому законопроекту. Я не сформировал свою позицию. Если вам есть, что по этому поводу сказать, то выскажитесь в комментариях, пожалуйста.

Спасибо и удачи в делах.