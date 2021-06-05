Автоматическое пополнение казны: как будем платить налоги в 2022 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже рассказывал о том, что государство хочет в экспериментальном (пока) порядке предложить налогоплательщикам открыть специальный счет в федеральном казначействе, заранее кинуть туда денег на налоги. Неважно на какой системе или патенте вы работаете, вы можете открыть счет, кинуть туда денег, а государство самостоятельно вместо вас будет рассчитывать и взимать все ваши налоги.

Оно будет знать, сколько вы должны заплатить НДС, налога на прибыль, НДФЛ, сколько страховых взносов. И государство, посчитав за вас налоги, с этого счета будет забирать денежки и платить за вас налоги. А, как только на счету денежки кончатся, вам придет уведомление, что надо подкинуть деньжат. Таким образом, никакая бухгалтерия, да вообще ничего в этом отношении нам уже не потребуется.

Проект Федерального закона № 1141868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов»

Сейчас этот пилотный проект запускается. Но в нашей стране все подобные эксперименты, вы знаете, заканчиваются успешно. И нам останется только сделать автоплатеж, и все будет вообще в шляпе. Про автоплатеж в законе пока ничего не написано, все остальное — правда.

И вот этот законопроект 10 дней назад был принят депутатами в первом чтении. Это означает, что к июлю его примут в трех чтениях и президент его подпишет. И что со следующего года это станет законом.

«Депутаты в первом чтении приняли проект закона, предлагающего организациям и ИП расплачиваться с бюджетом одной платежкой, без указания вида и срока исполнения обязательства. Учетом и разнесением средств будет заниматься налоговая. Сначала произведут зачет средств в счет недоимки с самой ранней датой, если ее нет — в счет исполнения обязательств с самым ранним сроком уплаты, а затем — в счет уплаты долга по процентам, пеням и штрафам с самой ранней датой».

Когда деньги будут кончаться, они вам скажут: «Давай сынок, подкинь деньжат туда. Иначе мы установим автоплатеж и вообще будем забирать у тебя все деньги». И единый платеж будет считаться оплаченным с момента предъявления в банк платежки о том, что вы этот единый платеж сделали.

Это также будет доступно для физлиц. То есть физлицо может пойти в банк, тоже туда денежку кинуть и за него будут автоматически платиться налоги. Например, налог на недвижимость, налог на транспорт, налог на землю.

«Как сообщает ТАСС, цель законопроекта — сформировать единое сальдо расчетов налогоплательщика с казной. По замыслу авторов документа, Правительства РФ, новый порядок позволит решить сразу несколько задач: снизит издержки всех участников расчетно-кассовых операций;

упростит расчеты;

создаст более комфортные условия для плательщиков;

сократит время оформления платежных документов».

Даниил Егоров объявил, что он превратит налоговые органы в цифровую компанию по обслуживанию налогоплательщиков, и налоговики сами за нас все сделают.

Вывод

Я вам сейчас об этом рассказываю, чтобы показать, что, когда я говорил о том, что это будет работать, тогда это была лишь идея. А сейчас эта идея уже реализовывается, и она уже одобрена в первом чтении. Я на 100 % уверен, что к июлю этот законопроект станет законом. У меня теперь в этом нет никаких сомнений.

Сейчас в нашей компании мы проводим большую трансформацию. Многое придется переделать, многое придется пересмотреть в области оптимизации налоговой и обеспечения безопасности активов. Короче, мы сегодня обсуждали, как можно будет оптимизировать налоги, несмотря на их автоматическое взыскание.

То есть мы прямо сейчас разрабатываем у себя в организации систему, которая не нарушала бы закон, но, чтобы по-прежнему была грамотная разумная оптимизация налогов, сильно снижающая страховые взносы, НДФЛ, НДС, налог на прибыль. Учитывая, что государство получит полный доступ ко всем нашим «внутренностям», и будет рассчитывать за нас эти налоги.

А если вы тоже хотите оптимизировать свой бизнес, уже с учетом всех этих требований цифрового контроля, то записывайтесь на ближайшие семинары. Я расскажу, как эти схемы оптимизации будут действовать в эпоху цифрового контроля, когда начнется все это автоматическое взимание налогов. Поэтому записывайтесь, точно не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.