519 страниц с изменениями в законе о банкротстве

Добрый день, уважаемые коллеги.

У нас появился новый законопроект, который полностью меняет правила игры в области банкротства. В нем 519 страниц текста, представляете?

Проект Федерального закона №1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С вероятностью почти 100 % управляемое и контролируемое банкротство станет невозможным. С вероятностью 100 % в результате соответствующих действий и создания искусственной кредиторской задолженности уйти от ответственности перед налоговиками больше не получится.

Законопроектом предусмотрено два варианта развития событий.

Первый вариант – перевести налоговиков во вторую очередь кредиторов, чтобы они сначала все забирали, а потом остальные кредиторы разбираются между собой.

Но пока в приоритете второй вариант – налоговики в счет недоимок, пеней и штрафов в результате процедуры банкротства арестовывают все активы, чтобы потом они могли их забрать. В общем, идея тут довольно простая.

С 1 января 2022 года резко будет усовершенствована процедура взимания налогов с организаций, ИП и физлиц. В том числе через процедуру банкротства так, чтобы государство могло гарантированно получить свое. Чтобы уже не было никакого шанса уйти от ответственности. Будет резко усовершенствована субсидиарная ответственность директоров, финансовых директоров, главбухов, учредителей за какие-то долги, которые, возможно, образовались в вашей компании.

Поэтому более подробно на эту тему я буду проводить вебинар и писать статьи. Потому что 519 страниц текста ни в одной статье и ни в одном вебинаре я изложить не смогу.

Планируется, что эти 519 страниц текста, вносящие изменения в № 127-ФЗ, начнут действовать уже с 1 января 2022 года, то есть через полгода. И нам с вами за эти полгода, естественно, нужно будет как-то подготовиться. Чтобы не было такого, что после 1 января 2022 к вам придут и просто вас разденут и разуют.

В конце прошлой недели я встречался с одним уважаемым блогером, и он мне говорит: «Викторович, слушай, мои зрители говорят, что, как ни включу Турова, он все время пугает, после этого жить не хочется…». Шутка, конечно, насчет жить не хочется. Типа Туров зарабатывает деньги на страхе. Нет бы хорошие новости рассказывал. Ребята, когда я имею дело с законодательством, которое значительно ужесточает абсолютно все требования, я не знаю, где найти тут хорошую новость. Моя задача работать с тем, что нам дает государство. И ваша задача научиться работать в этих условиях.

И, по мне, лучше это знать, чем не знать. Потому что, когда ты это знаешь, то можешь подшаманить немножко, подготовиться, вывести активы в безопасную зону. Я буду рассказывать об этом на ближайшем семинаре. Научитесь делать так, чтобы рученьки государства не могли добраться до ваших активов. Например. провести уже в этом году реорганизацию. А еще, когда налоговики начнут взыскивать налоги в автоматическом режиме и за нас их считать, нужно сделать так, чтобы вы и ваши активы были в безопасности. К этому нужно готовиться сейчас.

Спасибо и удачи в делах.