Как ФНС борется с миграцией

Добрый день, коллеги.

Два слова о том, как налоговики борются с миграцией. У нас новые правила. Теперь, если ваша компания хочет переехать, например, вы хотите перевезти ее в Москву, а вы работаете в Кемерово, то вам сначала нужно будет подать документы в кемеровскую налоговую. Затем дождаться, пока кемеровская налоговая внесет изменения в ЕГРЮЛ, что вы занимаетесь переездом. А затем в течение 20 дней вы подаете документы в московскую налоговую, и уже московская налоговая свяжется с кемеровской и подтвердит ваш переезд. Таким образом, налоговики вас берут под стопроцентный контроль, чтобы, не дай бог, вы не мигрировали, чтобы уйти от ответственности.

Информация ФНС России «Разъяснены нюансы заполнения заявления об изменении места нахождения компании»

Делается все довольно муторно, но любой юрист разберется.

Вы собираете общее собрание участников. На этом собрании принимаете решение по вопросу изменения адреса места нахождения, нужно набрать 2/3 голосов. Это решение вы оформляете в виде протокола, берете и заполняете форму № Р13014. Затем все эти документы вместе с протоколом отдаете в местную налоговую инспекцию. После этого ждете, пока появится запись в ЕГРЮЛ. Через 20 дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ вы готовите новый пакет документов. Берете еще раз форму № Р13014, решение об изменении места нахождения и утверждении изменений в устав, изменения, вносимые в устав в одном экземпляре, документы, подтверждающие полномочия вашего генерального директора, квитанцию об оплате. Приезжаете в Москву и подаете документы по тому адресу, где вы будете располагаться. Дальше налоговики посмотрят, переводить вас или отказать по какому-то формальному признаку.

Вывод

Все это направлено по-прежнему на одну очень простую вещь — борьба с неуплатой налогов в результате миграции. Знаете, что меня больше всего удивляет? Хотя, давно уже не удивляет. Государство по-прежнему считает мир бизнеса жуликами (мы знаем, откуда это идет), которых надо пасти, жестко контролировать и жестко наказывать. И оно даже не пытается обратиться к здравому смыслу бизнесмена, договориться с ним о каких-то разумных неменяющихся правилах игры.

Государство все время пытается «позаботиться» о нас такими способами. Эта забота стала настолько всеобъемлющей, что напоминает мне то, что я видел впервые в Америке в 1999 году. Такая забота напоминает мне электрический ошейник с пультом управления и GPS.

Я это видел вживую. Я жил в одной американской семье, там была собака. На собаке этот ошейник электрический с пультом управления, с GPS-навигатором на случай, если собака все-таки куда-то убежит. Но она убежать никуда не может. Почему? Потому что в доме установлена станция, когда собака отбегает от дома, в какой-то момент сигнал начинает теряться, в этот момент в ошейнике начинают срабатывать электрические разряды. Чем дальше она отбегает от дома, тем больше эти электрические разряды. Таким образом, собака возвращается, потому что понимает, что далеко от дома отбежать невозможно.

У меня ощущение, что со следующего года российский бизнесмен превратится в существо с ошейником, GPS-навигатором и пультом управления в руках налоговых и иных государственных органов.

Опрос

Хочу задать вам провокационный вопрос: как вы считаете, действительно ли бизнесмены настолько неразумны и неадекватны, что с ними невозможно договариваться? Неужели они все равно не будут соблюдать никакие правила игры, даже если эти правила разумны и десятилетиями не меняются? И из-за того, что бизнесмены неадекватны и неразумны, им на шею надо повесить электрический ошейник с пультом управления и GPS-навигатором? Или все-таки причина в чем-то ином? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.