Доигрались: электронная торговля будет под контролем

Добрый день, уважаемые коллеги.
В 2021 году у нас запускается много систем цифрового контроля, их буквально десятки, это такой комплекс.
Сейчас речь не об этом. В рамках этих систем контроля у нас созданы системы маркировки, которая потихоньку, не торопясь, отлаживается. Маркироваться будет абсолютно все, включая продукты питания и животных. Недавно выступил Путин дал указание проработать вопрос чипирования домашних животных в заботе о них и так далее. Это чтобы контроль был стопроцентным, чтобы у нас выпускались и продавались только легальные товары, чтобы не было никакого контрафакта.
Одновременно с этим с 1 июля запускается в промышленную эксплуатацию система, которая будет контролировать импорт. Так называемая система прослеживаемости товаров. Неважно, на каком режиме налогообложения вы работаете, вы будете сдавать отчеты в налоговую инспекцию по всем импортным товарам. Вы будете это указывать в декларациях, уже выпущены новые счета-фактуры.
Также решили поставить под контроль электронную торговлю товарами. Пока это в виде эксперимента, но поверьте мне, он закончится успешно. Если я как гражданин купил на каком-то Amazon авторучку, то это тоже теперь будет попадать под контроль.
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 №7 «Об отдельных вопросах проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами»
Пока что этот эксперимент будет проводиться по следующим группам товаров.
|Наименование товара
|Код ТН ВЭД ЕАЭС
|1.
|Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки
|из 3407 00 000 0
|2.
|Ходунки на мебельных колесах со складным металлическим каркасом, оборудованные удерживающим приспособлением из текстильного материала с двумя отверстиями для ног ребенка
|9403 70 000 2
9403 70 000 3
|3.
|Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол
|9503 00 100 1
9503 00 100 9
|4.
|Куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности
|9503 00 210 0
9503 00 290 0
|5.
|Поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере (“в масштабе”)
|9503 00 300 0
|6.
|Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие
|9503 00 350 0
9503 00 390 0
|7.
|Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей
|9503 00 410 0
9503 00 490 0
|8.
|Инструменты и устройства музыкальные игрушечные
|9503 00 550 0
|9.
|Головоломки
|9503 00 610 0
9503 00 690 0
|10.
|Игрушки в наборах или комплектах прочие
|9503 00 700 0
|11.
|Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие
|9503 00 750 0
9503 00 790 0
|12.
|Игрушки прочие
|9503 00 810 0
9503 00 850 0
9503 00 950 0
9503 00 990
|13.
|Мячи детские
|из 9503 00
из 9506
|14.
|Электронные игры
|9504 50 000 2
|15.
|Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр
|9504 90 100 0
|16.
|Прочие консоли для видеоигр и прочее оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 ТН ВЭД ЕАЭС, товары для развлечений, настольные или комнатные игры
|9504 50 000 9
из 9504 90 800 9
|17.
|Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток, за исключением товаров из стекла для новогодних и рождественских праздников
|9505 10 900 0
9505 90 000 0
|18.
|Бассейны для детей
|из 9506 99 900 0
|19.
|Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия, за исключением продукции (изделий), не являющейся игрушкой и не содержащей указания на минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмму, обозначающую возраст ребенка, в маркировке
|из 3213
По всей видимости, наше государство пришло к выводу, что больше всего в области электронной торговли покупается игрушки. И решили на них поставить эксперимент, контролировать: платятся там таможенные платежи с этих игрушек, или нет.
Для чего все это?
Это документ «по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и ввозимых на таможенную территорию Союза в международных почтовых отправлениях или перевозчиком, либо иностранных товаров, реализуемых физическим лицам с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с таможенного склада (далее соответственно – пилотный проект (эксперимент), товары электронной торговли), с учетом особенностей, касающихся юридических лиц, участвующих в реализации пилотных проектов (экспериментов) в качестве операторов электронной торговли…».
Вывод
Я надеюсь, что все-таки на сумму меньше 200 долларов можно будет что-то завозить беспошлинно, а там как пойдет. Написано, что именно эти операторы будут исчислять и уплачивать таможенные платежи. Таким образом, с помощью этого восхитительного документа, государство хочет поставить под контроль даже наши покупки через интернет. Чтобы со всей электронной торговли, включая детский пластилин, ходунки, ползунки, головоломки, игрушки в наборах, тоже платились все налоги.
Опрос
Сколько среди вас сторонников государства? Поддерживаете ли вы это Распоряжение? Я сравню в процентном отношении, кто за наведение порядка, а кто против наведения порядка в нашем государстве.
Жду вас на своем семинаре, где научу, как в этих условиях жить.
Спасибо и удачи в делах.