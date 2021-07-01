Доигрались: электронная торговля будет под контролем

Добрый день, уважаемые коллеги.

В 2021 году у нас запускается много систем цифрового контроля, их буквально десятки, это такой комплекс.

Сейчас речь не об этом. В рамках этих систем контроля у нас созданы системы маркировки, которая потихоньку, не торопясь, отлаживается. Маркироваться будет абсолютно все, включая продукты питания и животных. Недавно выступил Путин дал указание проработать вопрос чипирования домашних животных в заботе о них и так далее. Это чтобы контроль был стопроцентным, чтобы у нас выпускались и продавались только легальные товары, чтобы не было никакого контрафакта.

Одновременно с этим с 1 июля запускается в промышленную эксплуатацию система, которая будет контролировать импорт. Так называемая система прослеживаемости товаров. Неважно, на каком режиме налогообложения вы работаете, вы будете сдавать отчеты в налоговую инспекцию по всем импортным товарам. Вы будете это указывать в декларациях, уже выпущены новые счета-фактуры.

Также решили поставить под контроль электронную торговлю товарами. Пока это в виде эксперимента, но поверьте мне, он закончится успешно. Если я как гражданин купил на каком-то Amazon авторучку, то это тоже теперь будет попадать под контроль.

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 №7 «Об отдельных вопросах проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами»

Пока что этот эксперимент будет проводиться по следующим группам товаров.

Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 1. Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки из 3407 00 000 0 2. Ходунки на мебельных колесах со складным металлическим каркасом, оборудованные удерживающим приспособлением из текстильного материала с двумя отверстиями для ног ребенка 9403 70 000 2 9403 70 000 3 3. Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол 9503 00 100 1 9503 00 100 9 4. Куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности 9503 00 210 0 9503 00 290 0 5. Поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере (“в масштабе”) 9503 00 300 0 6. Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие 9503 00 350 0 9503 00 390 0 7. Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей 9503 00 410 0 9503 00 490 0 8. Инструменты и устройства музыкальные игрушечные 9503 00 550 0 9. Головоломки 9503 00 610 0 9503 00 690 0 10. Игрушки в наборах или комплектах прочие 9503 00 700 0 11. Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие 9503 00 750 0 9503 00 790 0 12. Игрушки прочие 9503 00 810 0 9503 00 850 0 9503 00 950 0 9503 00 990 13. Мячи детские из 9503 00 из 9506 14. Электронные игры 9504 50 000 2 15. Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр 9504 90 100 0 16. Прочие консоли для видеоигр и прочее оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 ТН ВЭД ЕАЭС, товары для развлечений, настольные или комнатные игры 9504 50 000 9 из 9504 90 800 9 17. Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток, за исключением товаров из стекла для новогодних и рождественских праздников 9505 10 900 0 9505 90 000 0 18. Бассейны для детей из 9506 99 900 0 19. Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия, за исключением продукции (изделий), не являющейся игрушкой и не содержащей указания на минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмму, обозначающую возраст ребенка, в маркировке из 3213

По всей видимости, наше государство пришло к выводу, что больше всего в области электронной торговли покупается игрушки. И решили на них поставить эксперимент, контролировать: платятся там таможенные платежи с этих игрушек, или нет.

Для чего все это?

Это документ «по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и ввозимых на таможенную территорию Союза в международных почтовых отправлениях или перевозчиком, либо иностранных товаров, реализуемых физическим лицам с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с таможенного склада (далее соответственно – пилотный проект (эксперимент), товары электронной торговли), с учетом особенностей, касающихся юридических лиц, участвующих в реализации пилотных проектов (экспериментов) в качестве операторов электронной торговли…».

Вывод

Я надеюсь, что все-таки на сумму меньше 200 долларов можно будет что-то завозить беспошлинно, а там как пойдет. Написано, что именно эти операторы будут исчислять и уплачивать таможенные платежи. Таким образом, с помощью этого восхитительного документа, государство хочет поставить под контроль даже наши покупки через интернет. Чтобы со всей электронной торговли, включая детский пластилин, ходунки, ползунки, головоломки, игрушки в наборах, тоже платились все налоги.

Опрос

Сколько среди вас сторонников государства? Поддерживаете ли вы это Распоряжение? Я сравню в процентном отношении, кто за наведение порядка, а кто против наведения порядка в нашем государстве.

Жду вас на своем семинаре, где научу, как в этих условиях жить.

Спасибо и удачи в делах.