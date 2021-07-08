Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бухгалтеру: про чеки с кодом маркировки и квалифицированную электронную подпись

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Коллеги, добрый день.

На повестке дня два документа, которые нужны исключительно вашему главбуху. Передайте, пожалуйста, своему бухгалтеру.

Письмо ФНС России от 09.06.2021 № АБ-4-20/8056@ «О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

Теперь надо, чтобы в чеке контрольно-кассовой машины мы проставляли код маркировки. Потому что у нас сейчас начинают все товары потихонечку маркироваться. И мы должны сформировать чек таким образом, чтобы там все эти реквизиты, коды маркировки были.

И если вы каким-то образом связаны с маркировкой, то это письмо для вас. Там подробно разжевано, что вам надо успеть кое-что сделать до 6 августа 2021 года. Я сейчас не хочу всех грузить, потому что это чисто бухгалтерская работа. Поэтому, коллеги-бухгалтера, изучите это письмо.

«С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно получить в ФНС России»

В этом документе классно расписано, как что делать, кто будет выдавать вам квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи от имени удостоверяющего центра ФНС России и прочее. Хорошее разъяснение.

Вывод

Это просто два хороших документа для бухгалтеров. Ознакомьтесь и используйте себе во благо.

Приходите на новые семинары. Побольше оптимизма. И все будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа бизнеса Турова
Школа бизнеса Турова
Учим законно снижать налоги с 2003 года
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога