Бухгалтеру: про чеки с кодом маркировки и квалифицированную электронную подпись

Коллеги, добрый день.

На повестке дня два документа, которые нужны исключительно вашему главбуху. Передайте, пожалуйста, своему бухгалтеру.

Письмо ФНС России от 09.06.2021 № АБ-4-20/8056@ «О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

Теперь надо, чтобы в чеке контрольно-кассовой машины мы проставляли код маркировки. Потому что у нас сейчас начинают все товары потихонечку маркироваться. И мы должны сформировать чек таким образом, чтобы там все эти реквизиты, коды маркировки были.

И если вы каким-то образом связаны с маркировкой, то это письмо для вас. Там подробно разжевано, что вам надо успеть кое-что сделать до 6 августа 2021 года. Я сейчас не хочу всех грузить, потому что это чисто бухгалтерская работа. Поэтому, коллеги-бухгалтера, изучите это письмо.

«С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно получить в ФНС России»

В этом документе классно расписано, как что делать, кто будет выдавать вам квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи от имени удостоверяющего центра ФНС России и прочее. Хорошее разъяснение.

Вывод

Это просто два хороших документа для бухгалтеров. Ознакомьтесь и используйте себе во благо.

Приходите на новые семинары. Побольше оптимизма. И все будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.