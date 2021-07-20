Секреты избранных: за что вам могут впаять уголовку или административку

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшние два федеральных закона не имеют прямого отношения к миру бизнеса. Но о них лучше знать, чтобы не вляпаться. Вообще, эти федеральные законы направлены против всяких нехороших расследователей, которые пытаются что-то узнать о людях, о которых они не должны ничего знать: об их имуществе, доходах и т. д.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 206-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»

Но, как минимум, по новой ст. 13.14.1 КоАП РФ физлиц теперь будут наказывать за незаконное получение информации с ограниченным доступом. Есть информация, доступ к которой ограничен, например, какой-то документ для служебного пользования. Или ограничен доступ к информации о персональных данных какого-то хорошего человека.

В Росреестре вы не найдете имущество, которым владеют хорошие люди. И если кто-то решил добыть информацию об этом имуществе, то это влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, а юрлицо заплатит до 200 тысяч рублей.

А если кто-то (теперь есть ст. 17.13 КоАП РФ, она изложена в новой редакции) распространит сведения о защищаемых лицах, то физлицо заплатит штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, должностное лицо от 100 до 300 тысяч или будет дисквалифицировано на срок до 3 лет, а юрлицо заплатит до 500 тысяч рублей штрафа.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 183 и 320 УК РФ»

Этот закон из той же оперы, только теперь ужесточается и уголовная ответственность по ст. 183 УК РФ. Если кто-то распространит коммерческую, налоговую или банковскую тайну, я так предполагаю, о тех же самых лицах, то ему грозят принудительные работы до 4 лет. Тут много наказаний.

И плюс, внесли изменение в ст. 320 УК РФ «О разглашении сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа». То есть если какие-то меры безопасности применяются в отношении должностного лица правоохранительного органа, а вы эти сведения как-то разгласите, то вас ждет ограничение свободы до 2 лет либо арест на срок до 4 месяцев, либо штраф до 200 тысяч рублей. Но все равно неприятно, потому что будет судимость.

Вывод

Как я понимаю, эти два федеральных закона направлены на то, чтобы защитить уважаемых людей от излишнего внимания. А мир бизнеса должен это знать просто, чтобы своими активными действиями не подставить себя и свою организацию. Не то чтобы я призываю вас не быть активными, но я предупреждаю, что может быть в случае, если вы проявите излишнюю активность.

Но в части, касающейся мира бизнеса, совет простой: либо вы тихонечко спокойно работаете, зарабатываете деньги, соблюдая правила игры, и не лезете во все эти вещи. Либо, если уже лезете во все эти вещи, то отдавайте себе отчет, каковы будут последствия. Предупрежден – значит вооружен. Как-то так.

Все будет хорошо. Помните, что решение всегда найти можно, и огромное количество этих решений я даю на своих обновленных семинарах.

Спасибо и удачи в делах!