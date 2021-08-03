Как изменился закон «О рекламе»

Добрый день, уважаемые бизнесмены.

Владимир Владимирович подписал закон, который вносит изменения в закон о рекламе.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ

Как я понимаю, это политический закон, направленный на то, чтобы никакие иностранные агенты или экстремисты, которые сбежали из России, не могли зарабатывать деньги, выкладывая на своих ресурсах рекламные материалы. Каким бы этот человек ни был раскрученным, вы больше не сможете на его ресурсах выкладывать рекламу, если этот человек не соответствует критериям, одобренным нашими властями.

Итак, давайте процитирую, коллеги.

Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» следующие изменения:

«статью 5 дополнить частью 10.4 следующего содержания:

«10.4. Не допускается распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, на информационном ресурсе иностранного лица в случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение рекламы на таком информационном ресурсе и включения информации о таком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом “О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации».

То есть, как я это понимаю, ограничение может быть наложено на целый ресурс. И на этом ресурсе, в YouTube, например, ты не можешь давать никакой рекламы, потому что ресурс иностранный, а ты русский бизнесмен.

Лично мое понимание: можно запретить давать рекламу на целом ресурсе, типа YouTube, а можно запретить давать рекламу на каком-то информационном канале, принадлежащем нехорошему человеку. Вот как я это понимаю. Если вы это понимаете по-другому, напишите об этом в комментариях.

Еще раз: не допускается распространение рекламы, направленное на привлечение внимания российских потребителей по решению Роскомнадзора. Если решение о запрете на распространение рекламы на таком информационном ресурсе и включение информации о таком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ и их информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования. По-другому это понять невозможно. Либо на целом ресурсе запрещаем давать рекламу, либо на отдельном канале. Короче, если это попало в перечень, то никакой рекламы.

Также у нас появилась отдельная ст. 18.1. «Реклама в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

«В целях обеспечения прослеживаемости рекламы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, осуществляет учет, хранение и обработку информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем. Состав информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяется Правительством Российской Федерации».

Или вот еще интересный момент:

«Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, и соответствующие критериям, определенным Правительством Российской Федерации, обязаны предоставлять информацию о такой рекламе в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

В этом законе много прикольного. Например, для отбора оператора рекламных данных федеральным органом исполнительной власти создается комиссия, это п. 7 новой с. 18.1.

Или вот, допустим, операторы рекламных данных несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность представления информации в Роскомнадзор, иначе их там накажут.

Реклама, распространяемая в интернете, за исключением рекламы, размещенной в телевизионных передачах и радиопрограммах, распространяемых в интернете, должна содержать пометку «реклама».

Что изменилось

Давайте разбираться по порядку.

Первое. Если правительство признает какой-нибудь информационный ресурс или канал нехорошим, то на нем вообще будет запрещено давать рекламу.

Второе. Правительство подготовит постановление, где распишет нехорошие ресурсы и нехорошую рекламу.

Третье. Если так случится, что ваша реклама какая-то нехорошая, с точки зрения правительства, то вы должны будете писать соответствующее уведомления в Роскомнадзор, что вы даете такую-то рекламу.

Четвертое. Любая реклама должна содержать пометку «реклама», если рекламируетесь в интернете. А также должно быть указание на рекламодателя такой рекламы и/или сайт, содержащий информацию о рекламодателе.

Вывод

Как мне кажется, он направлен против тех политических движений, которые не должны, по мнению наших властей, присутствовать на территории России. И эти движения не должны зарабатывать деньги за счет рекламы. Но закон можно применить против кого угодно, не только против них, понимаете?

Как только появится постановление правительства, с критериями нехороших ресурсов и нехорошей рекламы, я вам обязательно о нем расскажу. Ну, и, наверное, начните теперь на любой рекламе, которую вы даете в интернете, ставить пометку «реклама». И указывайте, кто рекламодатель.

Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, как будут развиваться события по вашему мнению. Коснется ли это всех бизнесменов, мы в интернете же сейчас живем. Коснется ли это блогеров? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.