Прокуратура и ЦБ будут бороться с финансовыми пирамидами

Добрый день, друзья.

Продолжаем обзор законов, подписанных президентом.

Федеральный закон от 01.07.2021 № 250-ФЗ

«Статья 6.2. Председатель Банка России или его заместители вправе направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации уведомление о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“:

1) информации о возможности получения банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке, и содержащей сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Допустим, появляется какая-то организация, их полно в интернете, которая распространяет информацию: «Ребята, несите к нам деньги, мы выплачиваем такие-то проценты». А у этой организации нет лицензии ЦБ РФ на работу с деньгами физических лиц или на работу с деньгами юридических лиц. В этом случае Центробанк всю эту информацию собирает и отправляет Генпрокурору, где должны принять соответствующие меры.

Недавно ЦБ РФ разместил на своем сайте список из 1 820 организаций, которые, по мнению Центробанка, собирают деньги с юридических и физических лиц и подпадают под признаки финансовой пирамиды. И среди этих организаций находятся очень уважаемые большие компании. Я даже владельцев этих организаций знаю. Но у них нет лицензии ЦБ РФ. Получается, что теперь все это будет отправлено генпрокурору для проведения соответствующих расследований.

То есть выступает какой-то человек, а у него нет статуса финансового советника, он не получил лицензию ФК ЦБ, и его нет на сайте Центробанка, то его тоже можно «подтянуть».

Какую побуждающую информацию могут распространять физические лица?

«2) информации, побуждающей к участию в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, которая связана с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества и за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Это направлено чисто против пирамид. То есть какой-то физик, не имея соответствующей бумаги из ФК ЦБ, рекламирует какую-то пирамиду, то по этому человеку информация должна пойти в прокуратуру. А прокуратура должна соответствующие меры принять, но какие — не указано.

Вывод

То, что этим должна заниматься прокуратура, и она должна активно бороться с финансовыми пирамидами, которые не занимаются никакой инвестиционной деятельностью, а лишь получают деньги и за счет новых вкладчиков предыдущим вкладчикам деньги возвращают, я согласен. Но у меня есть большое опасение. Прочитав список из 1 820 якобы пирамид, а там действительно есть и пирамиды, типа Finiko, я боюсь, что под раздачу попадут и абсолютно нормальные организации.

Я бы рекомендовал коллегам из нормальных организаций получить лицензию или как-то оправдаться перед центральным банком, показав, что они занимаются реальной инвестиционной деятельностью. Но в таком случае им по-любому нужна лицензия на привлечение денег физлиц. И сейчас одной из таких организаций я взялся попробовать помочь получить соответствующий документ.

Дай бог, чтобы этот закон применялся взвешенно, чтобы он применялся действительно против финансовых пирамид. Кому интересно, почитайте этот закон самостоятельно.

Спасибо и удачи в делах.