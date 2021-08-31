Давайте делать будущее криптовалют вместе

Добрый день, уважаемые коллеги!

Знаете, крайне редко попадаются темы, которые можно было бы назвать вечными. По большому счету, вечного, конечно, ничего не бывает. Но, тем не менее, есть темы, которые, если уж заходят на рынок, то заходят на десятилетия, а может быть, и на столетия.

Будет меняться платформа, будут меняться формы, будут меняться технологии и компьютеры, но тема останется с нами еще на многие десятилетия. И тема криптовалют и майнинга с нами надолго.

Вы уже знаете, что мы сейчас создаем новое подразделение под это дело. Мы будем занимается юридическим обеспечением всего того, что связано с майнингом, с уплатой налогов и документацией при работе с криптовалютами. И моя организация на рынке юридических услуг уже два десятилетия, и в том числе в этой теме тоже. А так как у меня в компании полно криптоэнтузиастов и сам я тоже чуть-чуть балуюсь криптой и инвестициями, то тема для нас крайне интересная.

Мы в начале июля провели первый пробный семинар по крипте. И он оказался крайне востребованным. Соответственно, мы назначили абсолютно новый семинар на 15-16 сентября, где я взял себе в два раза больше времени, потому что в прошлый раз я не успел обо всем рассказать и ответить на вопросы.

Я в течение всего дня и всего вечера буду рассказывать о том, как легализовать этот бизнес. Независимо от того, вы просто купили одну сотую биткоина и потом его перевели в фиат, или вы занимаетесь майнингом или ваши деньги лежат на какой-нибудь криптобирже.

На самом деле, всю свою часть этого нового семинара я построил на ваших вопросах. И если вы оставите в комментариях вопросы, на которые я еще не давал ответы, я обязательно включу их в буклет. И мы обязательно на эти вопросы ответим и обязательно на этом семинаре вы получите ответы.

В общем, на семинаре 15-16 сентября 2021 года вы узнаете и получите юридически взвешенные и выверенные ответы абсолютно на все вопросы, связанные с криптовалютами и с майнингом. Да, какие-то ответы будут построены лишь на законопроектах. Потому что некоторые законы появятся только в конце года. А какие-то ответы будут уже на существующих законах, письмах Минфина и Центробанка, на существующей нормативной базе. Помимо устных ответов, вы получите еще и буклет с ответами на все эти вопросы.

А во второй день семинара будет выступать замечательный человек. Зовут его Лев Пониманский. Он в криптобизнесе уже 10 лет. При выборе спикеры мы остановились на нем, потому что он практик. И он расскажет вам, как зарабатывать на майнинге, на чем заработаешь, на чем потеряешь. Какие штучки-дрючки там использовать. Я сейчас не хочу даже использовать термины в этой области. Я все-таки специалист в области юриспруденции, в области налогов. Я свою часть буду рассказывать. Короче, он во второй день обо всем этом тоже расскажет.

Все, что есть на эту минуту о майнинге, в том числе с точки зрения юриспруденции, вы на этом семинаре узнаете. Как платить налоги, в какой момент и как писать уведомления, когда, какая ответственность нужна, какая не нужна, как подтвердить свои расходы, доходы, можно ли выводит фиат, и чтобы не поймали и так далее. Вопросов будут сотни, и на семинаре 15-16 сентября все ответы на свои вопросы получите. Неважно, сколько будет стоить семинар — не пожалеете. Приходите, это точно все окупится.

Тема новая и очень интересная. Я считаю, что за криптовалютами будущее. Так что давайте будем пользоваться моментом, когда криптовалюты в России легализованы. И быстро в эту тему войдем. По сути, мы получили в лице криптовалют более надежное средство оплаты, сохранения и инвестирования, чем любой фиат, включая доллар и евро. Так что давайте эту тему развивать.

Увидимся на семинаре 15-16 сентября.