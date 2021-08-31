В 2022 году ФНС начнет арестовывать активы до проверки

Добрый день, коллеги!

Я уже говорил, что налоговикам дадут право арестовывать собственность компаний до завершения выездной налоговой проверки. Ну а что париться? Ну подозреваем мы этого налогоплательщика, что он собирается спасти свои активы от всевидящего ока налоговых органов и, конечно, мы заранее его активы арестуем. И потом, если ему будут начислены недоимка, пени, штрафы, то мы просто эти активы продадим по остаточной балансовой стоимости, и бизнесмен будет счастлив.

В результате совместной работы Минфина и ФНС РФ инспекторы налоговых органов могут получить право наложения ареста на имущество должников до завершения выездной налоговой проверки. Это правило вступит в силу с 1 января 2022 года. И определять целесообразность использования указанной меры, конечно же, станут с применением особого риск-ориентированного подхода. С его помощью будут выявлять риски уклонения бизнесмена от уплаты налогов. С учетом этих данных будут блокировать собственность компаний.

С чем связано это расширение полномочий налоговиков?

Расширение полномочий направлено на борьбу с ситуациями, когда после начала проверки, уклонисты оперативно выводят собственность и банкротятся. А предотвратить подобную практику можно будет заблаговременной блокировкой имущества подозрительных компаний. И как пояснил представитель Минфина, сейчас нет механизма, позволяющего вводить меры обеспечения до завершения проверки, это возможно только после вынесения решения о привлечении к ответственности или при просрочке сдачи отчетности, но тогда бывает уже поздно.

Конечно, строго юридически, Минфин прав. Действительно, когда уже проверка завершена, акт выдали, и появилось решение, то на основании п. 10 ст. 101 НК РФ налоговики имеют право принять обеспечительные меры одновременно с вынесением решения о доначислении недоимок, штрафов, пеней, если они предполагают, что налогоплательщик попытается уклониться от уплаты налогов.

Юридически Минфин прав. И может быть, чисто юридически, государство тоже можно понять, недоимки, пени и штрафы надо же как-то взыскивать, ты же должен был платить налоги. Но у меня большой вопрос на этот счет. Хорошо, отнимем мы у бизнесмена имущество, продадим его по дешевке, а деньги заплатим в бюджет, но бизнеса-то больше не будет. Он же не будет больше приносить в бюджет ни копейки, там больше не будет работающих людей, они не будут получать зарплату, они не будут покупать товары, работы, услуги, не будут вкладывать опять деньги в экономику.

В чем здравый смысл разорения бизнесмена на ровном месте? Да он виноват, да он использовал технические компании, да он нехороший человек с точки зрения государства, но бизнес-то работал, зарплаты людям платились, семьи получали доход, они эти деньги тратили, какая-то копейка в бюджет поступала. А при этих мерах? Просто тебя больше нет, тебя ластиком стерли, уважаемый бизнесмен.

Я знаю, из какого законопроекта они это взяли. Там 519 страниц, и с 1 января 2022 года он вступит в силу. Напишите, что вы об этом думаете?

Я полностью поменял формат семинара, сделал его в разы более практичным. И 9-10 сентября расскажу, как выжить, в том числе и в этих условиях. А самое главное, расскажу куда и как деть свои активы, чтобы эти замечательные и добрые люди, так сильно беспокоящиеся о пополнении бюджета Российской Федерации вас не угробили. Добрый вам совет, приходите на этот семинар, потому что тут ситуация довольно жесткая. Увидимся на семинаре.

Спасибо, удачи в делах.