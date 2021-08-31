Банки будут отслеживать операции с криптой

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде всего, я обращаюсь к тем, кто интересуется криптовалютами, майнингом. Вы знаете, что я являюсь сторонником сохранения своих денег в криптоактивах. И хочу проинформировать вас, что ЦБ РФ выпустил довольно мутное письмо, сейчас попробую перевести его на человеческий язык.

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 июня 2021 года № 12-4-2/2850

Честно скажу, вы сможете изучить это письмо, если сможете его понять. Оно написано сложным языком, поэтому придется переводить на человеческий. И даже если Вы являетесь юристом, на это уйдет часа полтора.

Уважаемые коллеги, криптоэнтузиасты. ЦБ сказал всем коммерческим банкам, что они обязаны отслеживать все криптооперации: вход в крипту из фиат, выход из крипты, обмен, например, BTC на USTD, и так далее. Письмо относится не только к банкам, но и к биржам. Банкам поручено отслеживать все эти операции. Это первое, что нужно знать.

Второе. ЦБ указал коммерческим банкам, что операции с криптовалютами теперь относятся к повышенному риску.

Третий момент, который нужно знать. Коммерческим банкам разрешено теперь разрабатывать свои правила внутреннего контроля, и там они могут писать все, что угодно для контроля операций по криптовалюте. Они могут сами решить, какие документы от вас потребовать, из которых бы следовало, что ваши доходы получены легально, прежде чем разрешить вам войти в крипту, а могут вообще не разрешить. У каждого банка будут свои правила. Но в любом случае уже дана команда под микроскопом отслеживать эти операции.

Четвертое. Это письмо ЦБ написано же на основе запроса одного какого-то коммерческого банка. И некоторые специалисты опять начинают писать глупости.

Замечательный человек, который писал письмо в ЦБ, указал, что: «в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ от 07.08.2001 № 115-ФЗ, цифровая валюта признается имуществом».

Какая прелесть. Уважаемый писатель, в ст. 3 № 115-ФЗ, нет части 3. Там ее просто нет, вы ошиблись. И момент второй, там нет ни слова про цифровые валюты. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 действительно написано, что Росфинмониторинг должен контролировать цифровые финансовые активы. Но криптовалюта не является цифровым финансовым активом согласно Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

Коллеги, чтобы вас совсем не запутать, к чему я все это говорю? В Указании ЦБ РФ от 20 октября 2020г № 5599У, которое вносит изменения в Указание ЦБ РФ от 2 марта 2012 года № 1375П. Там действительно дана команда коммерческим банкам контролировать цифровые валюты и вот теперь они, по большому счету, могут делать все что угодно.

Будут ли банки нас ограничивать в сумме 600 тысяч рублей?

Это остается под вопросом. Потому что ЦБ в своем мутном ответе, в принципе дает такое право коммерческим банкам для неквалифицированных инвесторов установить планку 600 тысяч рублей. Они могут привязать это решение к письму ЦБ, которое относилось не к цифровым валютам, а к цифровым финансовым активам.

Вывод

Самый лучший вывод, который из всего этого можно сделать: они сами не знают, что с этим делать. По идее, до конца года должно появиться штук 7 Федеральных Законов и штук 20 каких-нибудь инструкций, где нам разжуют все это хозяйство: что, как, чего, почему. А пока это все это гадание на кофейной гуще. Вместе с тем давайте будем иметь в виду, что государство сейчас, в частности в лице ЦБ, начинает потихонечку накладывать свою лапу на цифровые валюты. И дальше будет больше, кто бы сомневался.

Если вы будете через банк со своей карточки отправлять в фиат на Binance, например, банк ваш тормознет эту транзакцию, потребуют каких-то разъяснений, объяснений, документов, попросят принести декларацию со штампом налоговой инспекции, доказать, что с этих денег заплатил налоги и так далее. Не удивляйтесь, теперь коммерческие банки будут иметь право все это хозяйство требовать. И дай Бог, чтобы они не прочитали это письмо, не узнали о нем и ничего с вас не требовали.

Всем, кто инвестирует в крипту, я желаю удачи и процветания. Вы молодцы, я с вами. Спасибо.