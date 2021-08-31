Нелегальные FOREX-дилеры. Почему одолжить до зарплаты теперь нельзя. Пять признаков пирамид. Кого ЦБ РФ не допустит к торгам

Мы продолжаем рассказывать вам о криптовалюте, инвестициях и финансах.

Сегодня в выпуске:

Тема № 1: нелегальные FOREX-дилеры

Кто такие нелегальные FOREX-дилеры? Как не нарваться на мошенников и как не потерять все деньги. Владимир Туров рассказал, что думает по поводу FOREX-дилеров и о своем участии в торговле валютном рынке.

Тема № 2: незаконные кредиторы: почему одолжить «до зарплаты» больше не получится

Кто такие нелегальные кредиторы и почему с ними так рьяно борется государство? Обзор изменений Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и КоАП РФ, связанных с деятельностью незаконных ростовщиков. И почему организации больше не смогут давать потребительские займы своим сотрудникам.

Тема № 3: недобросовестные практики на финансовом рынке

Обзор документа ЦБ РФ «Виды недобросовестного поведения участников финансового рынка». Владимир Туров подробно разберет термины, которые использует Центробанк, а также расскажет о том, как не попасться на удочку мошенников или недобросовестного сервиса на финансовом рынке.

Тема № 4: про токены, акции: кого ЦБ РФ не допустит к торгам

Владимир Туров расскажет о токенах, о том какие токены не будут допущены к торгам и почему. На эту тему ЦБ РФ выпустил Информационное Письмо от 19 июля 2021 года № ИН-06-59/52.

Если вы интересуетесь криптой, но боитесь запутаться в новом Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ, то приходите на семинар «Криптовалюта: как зарабатывать и сохранить активы» 15-16 сентября в Москве.

Владимир Туров расскажет про юридические моменты, сделает обзор новых законов и расскажет, как не нарваться на Росфинмониторинг и как платить налоги с операций по крипте. Также на семинаре буду приглашенные спикеры в области блокчейна, майнинга и трейдинга. Они поделятся техническими аспектами:

как работать с криптой;

как грамотно торговать на бирже;

как определить тренды рынка и заработать на этом.

«За правильной криптой — будущее», – Владимир Туров.