В 2023 нас ждет автоматический сбор налогов. ЦБ РФ отказал ФНС в «сливе» информации. За что ФНС штрафует бизнес

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор нормативки по налогам:

в 2023 нас ждет автоматический сбор налогов;

ЦБ РФ отказал ФНС в «сливе» информации о блокировке счетов;

почему иностранцам нельзя платить зарплату наличкой;

за что ФНС штрафует бизнес.

В 2023 нас ждет автоматический сбор налогов

Мы уверенно двигаемся по программе, объявленной главой ФНС России в ноябре прошлого года. План такой: в скором времени все налоги будут взиматься автоматически. В следующем году будет внедрена система, которая пока будет работать в добровольном порядке. Когда каждый физлицо, ИП или юрлицо разрешит государству считать за него все налоги и автоматически перечислять деньги в бюджет. Для этого каждый должен будет создать депозит в Казначействе.

Пока это будет добровольно, в виде эксперимента, но, я вас уверяю, этот эксперимент закончится успешно. И потом это добровольно уже не будет. Ну а сейчас, пока эта система не до конца введена, государство в разных отраслях опробует элементы этой системы. Я имею в виду, автоматическое взимание налогов.

Приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@

В 2023 году система будет запущена в пробном режиме по всем типам налогов и сборов. А пока чиновники точечно выпускают законы. Например, отменят сдачу деклараций по имущественному налогу в отношении недвижки. И налоговики, что называется, будут выставлять вам счета на оплату.

В связи с этими нововведениями налоговики даже утвердили бланк. Он называется «Бланк сообщения рассчитанных инспекций о суммах транспортного земельного и имущественного налогов». То есть они по этому бланку сами будут все за вас считать и выставлять вам счет. А если вы войдете в систему автоматического взимания налогов, они сами за вас эти деньги заберут.

Вывод

Нам Егоров объявил, что таким образом, когда государство само за вас начнет считать и взыскивать налоги, то вы сэкономите на содержании бухгалтерских служб минимум 1,4 процента ВВП. В пересчете совокупная экономия составит до 1,5 трлн рублей.

Только представьте, бизнесмены сэкономят 1,5 трлн рублей. И это хорошо, надо срочно принять участие в этом эксперименте, по автоматическому расчету за вас всех налоговых взысканий.

Вот только в чью сторону налоговики будут считать? Боюсь, не в сторону налогоплательщика. Поддерживаете ли вы усилие государства по освобождению бизнесменов от самостоятельного ведения бухгалтерии расчета и уплаты налогов? Только, пожалуйста, давайте честно ответим на этот вопрос.

ЦБ РФ отказал ФНС в «сливе» информации о блокировке счетов

Я давно говорю, что коммерческие банки — это государство в государстве. И у центрального банка любого государства власти больше, чем у налоговой, следственного комитета и ОБЭП, вместе взятых. Они живут сами по себе.

И в очередной раз вышла новость, что банки не должны отвечать на запросы налоговиков о принятых в отношении клиентов мерах в рамках закона. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень.

ФНС направила запрос в Росфинмониторинг, чтобы понять, должны ли коммерческие банки, в рамках № 115-ФЗ, присылать налоговикам информацию о том, чьи счета банкиры заблокировали или приостановили операции и дистанционное банковское обслуживание, а чьи счета не блокирнули. И Росфинмониторинг ответил, что банк не обязан отвечать на запросы налоговиков и раскрывать эту информацию.

Письмо ФНС России от 13.07.2021 № СД-4-2/9850@

С одной стороны, это хорошо — налоговики будут меньше знать. Но с другой стороны, нужно понимать, что в этой части Росфинмониторинг вместе с банковской системой полностью вышли из-под общественного контроля. Именно они сделали всех потенциальными преступниками, в этой части очень жестко работает правило: то, что ты еще не сидишь — это не твоя заслуга, а наша недоработка. То, что тебя не заблокировали — не твоя заслуга.

Заблокировать по № 115-ФЗ можно кого угодно. Я могу по памяти назвать пачку соответствующих указаний ЦБ РФ и документов Росфинмониторинга, я их уже знаю наизусть. Как думаете, когда все это кончится?

Почему иностранцам нельзя платить зарплату наличкой

Ко мне обратился один бизнесмен, он ИП с небольшим бизнесом, у которого работали много россиян и 15 иностранных рабочих. А его бухгалтер не знала этого правила и выплачивала этим иностранным рабочим зарплату наличкой по ведомостям с удержанием НДФЛ.

Парень работал и гордился, что у него все легально собой, бухгалтер тоже считала, что у них все правильно. А потом пришли налоговики, посчитали, сколько он выдал за 3 года зарплаты иностранным рабочим, и выписали штраф в размере 75% от всех выданных иностранцам денег. Тот прибежал ко мне и спрашивает, что делать? Молиться. Сделать в этой ситуации что-то невозможно, так по закону положено.

Как платить зарплату иностранцу

Давайте приведу еще пример микроскопического долга. Компания рассчиталась с иностранным сотрудником наличными, выдала ему на руки 8 тысяч рублей. Закон о валютном регулировании запрещает расчеты с нерезидентами в обход банковских счетов. То есть, зарплату иностранцам надо платить только со своего банковского счета на карту сотрудника.

Налоговики оштрафовали эту фирму по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ на сумму, равную 75% от размера проведенной операции, то есть, от суммы выданных наличными денег. А могли бы оштрафовать и на 100%. Так что тут надо налоговикам еще и спасибо сказать за то, что они ласково поступили в отношении этого бизнесмена.

Естественно, компания попыталась судиться в попытке снизить санкции, в том числе ссылаясь на малозначительность их проступка. Но вся судебная система вплоть до ВС РФ поддержала налоговиков. С точки зрения закона суды и налоговики правы.

Вывод

Надо понимать, что мы давно вступили в эру, когда законы пишутся в интересах определенной группы лиц, и здравомыслие в этих законах нужно искать с фонариком. Где тут здравый смысл? Абсолютно легальная организация, которая имеет право выплачивать сотруднику-россиянину зарплату наличкой, а иностранцу — нет, надо через банковские счета.

Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вдруг я не прав, и государство правильно выпустило этот закон. Что так и должно быть, типа, работодатели в черную платят иностранцам зарплату, занижают ее. И надо этих негодяев заставить платить полностью легальную зарплату, исключительно по безналу.

За что ФНС штрафует бизнес

Давайте рассмотрим разъяснение от налоговиков по поводу отчетности по страховым.

Информация ФНС России «ФНС России разъяснила порядок привлечения к ответственности за несвоевременное представление расчета по страховым взносам»

Дело было так: ООО предоставило в налоговую инспекцию расчеты по страховым взносам после установленного срока. По результатам камеральной проверки налоговики оштрафовали организацию в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ. Бизнесмен с этим не согласился, обратился с жалобой в ФНС России, что его должны были оштрафовать не по ст. 119 НК РФ, а по ст. 126 НК РФ, там 200 рублей за непредоставленный документ.

Но налоговики отказались и сказали, что оштрафуют его по ст. 119 НК РФ, где штрафы от 5% до 30% от недоплаченных налогов или от налогов, которые указаны в несвоевременно поданном расчете или декларации. Чисто по формальному признаку налоговики правы.

Преступление и наказание

И сейчас я вам перечислю еще некоторые статьи, под которые можно попасть под раздачу.

Ст. 119 НК РФ. За непредоставление налоговой декларации, расчета или финансового результата вас могут оштрафовать от 5 до 30% от суммы, которая указана в декларации или в расчете. Все зависит от того, на какое время вы опоздали. Ст. 126 НК РФ. За непредоставление налоговикам сведений по их запросу, ждет штраф в 200 рублей за каждый документ. А если это касается иностранных компаний, то тут штраф будет 500 тысяч рублей. Тут много штрафов. Например, если эти сведения будут еще и недостоверными, то человека, который контролирует иностранную компанию или организацию, оштрафуют на 1 млн рублей. Ст. 129.4 НК РФ. За непредоставление уведомления о неконтролируемых сделках или предоставление недостоверных сведений в уведомлении о неконтролируемых сделках предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Ст. 129.6. НК РФ. За неправомерное непредоставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, предоставление недостоверных сведений в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях ждет штраф сразу в 500 тысяч рублей. Ст. 129.9 НК РФ. За непредоставление уведомлений об участии в международной группе компаний, предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей. Наверное, имеется в виду покупка акций. Ст. 129.10 НК РФ. За непредоставление странового отчета или отчета, содержащего недостоверные сведения, действует штраф в 100 тысяч рублей.

Вывод

На самом деле я хочу сказать, что в России очень мягкие законы и штрафы в части, касающейся соблюдения правил налогового кодекса и уплаты налогов. В той же Германии или США, все намного жестче.

И я призываю всех соблюдать наше мягкое законодательство и учиться легально снижать налоги. Жду всех на своем новом практическом семинаре по оптимизации налогообложения, который пройдет в Москве 9-10 сентября.

Спасибо и удачи в делах.