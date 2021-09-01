Очереди в детсадах исчезнут. Почта России будет торговать винишком. ЛДПР предложила увеличить МРОТ

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

очереди в детсадах исчезнут, и мы будем жить до 75 лет;

почта России будет торговать винишком;

что изменилось с 1 сентября;

ЛДПР предложила увеличить МРОТ;

штрафы за вред окружающей среде предложили увеличить в десятки раз.

Очереди в детсадах исчезнут, и мы будем жить до 75 лет

Давайте рассмотрим поручения президента для нашего правительства.

Первое. Организовать мониторинг бедных слоев населения и выработать предложения по борьбе с бедностью. Ура, отлично! Наконец-то заметили, что в нашей стране есть бедные. Не победить бедность, не ликвидировать, а выработать предложения.

Честно говоря, это происходит каждый год. Я человек, который внимательно читает послание Федеральному собранию, смотрит эти интервью, читает нормативную базу. С другой стороны, как говорил Виктор Степанович Черномырдин: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

Я вспоминаю советские времена, при которых я жил и работал. Главное, создать комиссию по выработке предложений. Потом создать новую комиссию, которая проверит предложение предыдущей комиссии и выработает новые предложения. А потом создать какой-нибудь комитет, который проверит предложение и выводы двух предыдущих комиссии, чтобы выработать новые предложения по внедрению предложений предыдущих комиссий. А затем создать министерство, которое будет разрабатывать, корректировать предложения предыдущих предложений.

Второе. Выделить деньги на ремонт школ.

Третье. Обеспечить в школах высокоскоростной интернет.

Четвертое. Избавиться от третьих смен в учебных заведениях.

Пятое. А вот это поручение прямо кайфовое. Достичь ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет. Понимаете, приказано достичь! Приказано жить не меньше 75 лет. На самом деле, цифра занижена, потому что в предыдущем документе, который вышел пару месяцев назад, было написано, что мужчины к 2030 году в РФ будут жить не меньше 78 лет.

Я, когда этот документ вышел, посмотрел реальную статистику продолжительности жизни мужчин в Российской Федерации по состоянию на 2021 год... В разных регионах по-разному, но, к сожалению, мужчины живут у нас очень мало — 63-66 лет. Но было приказано достичь 78 лет. Теперь все откорректировали, приказано жить не меньше 75 лет. Отлично! Я за то, чтобы все мужчины выполнили этот приказ и жили не меньше 75 лет.

Шестое. Организовать предоставление льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов. Шикарно!

Седьмое. Сделать детские сады полностью доступными до конца 2023 года. Вы представляете, до конца 2023 года.

Как бы там ни было, давайте помечтаем о том, что за счет наших налогов будут отремонтированы школы, там появится высокоскоростной интернет, не будет больше третьих смен в школах, жить мы будем больше 75 лет и счастливо. Появится льготная ипотека на строительство индивидуальных жилых домов, а не только квартир. Очереди в детских садах исчезнут, и у нас не будет больше бедных.

Напишите в комментариях, что вы поддерживаете эти мечты, и что вы уверены, что все быстро реализуется.

Почта России будет торговать винишком

В Москве, в Московской области и в Мордовии будет проведен эксперимент по дистанционной продаже алкоголя. К продаже будут допущены только напитки, которые на 100% произведены из отечественного сырья. Импортным алкоголем через интернет торговать нельзя.

Я даже не сомневаюсь, что этот эксперимент закончится удачно. И, наверное, лоббисты алкогольной отрасли будут аплодировать. Теперь можно круглосуточно заказать водочку на дом. Но я считаю, что это преступление против здоровья нации.

«Эксперимент проводится, чтобы проанализировать целесообразность розничной продажи алкогольной продукции через интернет. Также планируется выяснить, насколько эффективно можно контролировать такие сделки. В том числе следить за соблюдением действующих ограничений и запретов при реализации алкогольной продукции».

А с 2022 года заказ можно будет сделать даже на интернет-площадке Почты России. Нормально так через Почту России покупать коньячок, водочку, винцо. Тут про водочку не написано, это я придумал, хотя, может быть, и водочка будет. Не знаю. Написано про игристое и крепленое вино.

А чем еще Почта России должна заниматься? Действительно, торговлей алкоголем, в попытке выжить за счет здоровья населения. Я поддерживаю Минздрав и службы благополучия населения, которые выступают против этого восхитительного эксперимента. Напишите свое мнение в комментариях.

Что изменилось с 1 сентября

Как изменилось законодательство с 1 сентября? Много изменений вступает в силу, я назову несколько.

1. Расчет больничного по уходу за ребенком до 8 лет больше не будет зависеть от стажа. Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ.

2. Трудовые книжки будут вести по-новому. Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н.

3. Немаркированные импортные комплекты и наборы фототоваров и духов запретят к продаже. Я уже сто раз говорил, что у нас маркироваться будет все, кроме воздуха и листьев на деревьях. Наше государство таким образом хочет поставить все под контроль, чтобы собирать больше налогов. На этот счет у нас вступает в силу Постановление Правительства от 31.05.2021 года № 497.

Также маркироваться начнет импортное и российское молоко, творог и другая молочная продукция. Все, эксперимент закончился успешно. Это было, согласно Постановлению Правительства от 15.12.2020 года № 2099.

4. Вводятся нововведения по идентификации клиентов в целях антиотмывочного закона. Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134.

Теперь, если какая-то организация, которая управляет деньгами, ценными бумагами или имуществом,

В случаях непредставления клиентом или его представителем документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, организации имеют право без объяснения причин отказать в обслуживании.

И, согласно правилам внутреннего комплаенса каждой из этих организаций, можно отказать не только по тем причинам, которые прямо указаны в соответствующих приказах. А также, если представитель этой организации посчитает, что вы эти деньги переводите в целях отмывания дохода, полученного преступным путем, независимо от суммы.

Поэтому посмотрим, как это будет работать. Я надеюсь, что массовых отказов не будет.

5. Техническое состояние транспортных средств тоже будут контролировать по-новому. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2021 № 9.

Вывод

Изменений много. Это я на самом деле просто примеры вам привел, я хотел в этом ролике сказать о другом. Я как-то говорил об этом пару лет назад, повторюсь. Если вы в своей семье будете менять правила по сто раз в год, а в нашей стране правила меняются еще чаще, то вы сведете всех членов семьи с ума.

Попробуйте в своей организации менять правила работы так же часто, как государство меняет правила в отношении вас. Ваши сотрудники покрутят у виска и скажут, что вы сошли с ума и разбегутся.

Потому что, если мы хотим сделать так, чтобы люди все время были напряжены, жили в условиях полной непредсказуемости, все, что нужно сделать, это неожиданно и не оправданно менять правила как можно чаще. И сами правила должны давать понять, что люди потенциальные преступники.

А это неправда, люди не преступники. Люди хотят просто спокойно жить, спокойно работать, хотят стабильности и предсказуемости. И, если людям создать нормальные условия, минимум 80% из них поддержат стабильные и не меняющиеся работающие правила. И им даже в голову не придет обманывать, воровать, красть. Да, должны быть какие-то ограничители и системы контроля. Но, подчеркиваю, минимум 80% людей — не преступники. И к ним нельзя так относиться и нельзя постоянно менять правила и все время их ужесточать.

Поэтому я перечислял нормативную базу не для того, чтобы вы что-то даже открыли и посмотрели, а чтобы вы поняли сколько у нас вносятся разных изменений. Часто не очень оправданных. И нам надо научиться жить в этой ситуации. И на ближайшем семинаре я расскажу, как жить в этой ситуации, как продолжать зарабатывать, как преуспевать, как процветать, в конце концов, как законно оптимизировать налоги. Выживем и все будет хорошо.

ЛДПР предложила увеличить МРОТ

Ну, что, выборы на носу, поэтому на нас хотят свалить счастье. Но этого не будет, поверьте мне.

Депутаты от ЛДПР предложили повысить минимальную зарплату и внесли в Госдуму законопроект. Документ опубликовал в своем телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Законотворцы собираются установить МРОТ в размере 20 000 рублей в месяц.

Во-первых, я считаю, что это подачка и она ни о чем. Во-вторых, этого не будет. Почему не будет? Потому что людям, осваивающим бюджетные деньги, и так есть, куда их деть. И в-третьих, об этом обещании сразу все забудут после выборов. Я так считаю.

Согласны ли вы с тем, что необходимо, не меняя систему власти, поменять систему, при которой люди и бизнесмены могли бы просто нормально зарабатывать? И тогда бы не пришлось увеличивать МРОТ. Выскажитесь, пожалуйста, что вы об этом думаете.

Штрафы за вред окружающей среде предложили увеличить в десятки раз

Я просто балдею от этой новости. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила в интервью ТАСС, что штрафы за вред окружающей среде в России слишком малы, и их необходимо увеличить в десятки раз.

Действительно, надо штрафы за вред окружающей среде увеличить в десятки раз. Инициативу поддержали ее подписчики в социальной сети Инстаграм. А вот представители бизнеса, наоборот, выразили обеспокоенность. Но, тем не менее, глава Роспотребнадзора предложит Госдуме рассмотреть ее идею уже этой осенью.

Вы поддерживаете инициативу главы Росприроднадзора об увеличении штрафов за вред окружающей среде в десятки раз? Видите, население-то в Инстаграме Светлану Родионову поддержало. А вы?

Спасибо и удачи в делах.