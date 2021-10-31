Карта, наличные или лицо: как будем платить в магазинах

Добрый день.

Я говорил, что не пройдет 2-3 лет, и система цифрового контроля достигнет такого уровня, что мы своим лицом сможем расплачиваться за товары, работы, услуги. С октября 2021 года в московском метро можно будет оплатить проезд с помощью биометрии. То есть ты просто идешь в метро, камера считывает твое лицо, и с твоего счета списываются деньги. Я говорил, что, скорее всего, в торговлю эта система доберется до 2023 года. Я ошибся.

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг».

С 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года в Российской Федерации будет проводиться эксперимент по размещению всеми гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в Единой информационной системе идентификации и аутентификации. Уже разработана программулина, вы туда свою биометрию загрузили и кому следует отправили.

Что будет итогом этого эксперимента

Если у вас есть подтвержденная учетная запись в ЕСИА, то вы, не имея паспорта или других подтверждающих документов, сможете идентифицировать себя лицом и голосом и совершать следующие операции:

«а) проведение промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

б) осуществление кредитными организациями расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) выдача наличных денежных средств держателям платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредитных организаций (эквайринг), в сумме, не превышающей 1 000 рублей, включая налог на добавленную стоимость;

в) осуществление дистанционного банковского обслуживания клиента, ранее идентифицированного этим же банком при личном присутствии физического лица, в случаях, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регламентирующих банковскую деятельность и управление банковскими рисками;

г) осуществление банком аутентификации клиента – физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, при его обслуживании при личном присутствии в случаях, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регламентирующих банковскую деятельность и управление банковскими рисками;

д) осуществление оплаты проезда на инфраструктуре Московского метрополитена и Московского центрального кольца;

е) осуществление прохода на территорию органов и организаций, присоединившихся к эксперименту, посредством системы контроля и управления доступом на территории данных организаций;

ж) заключение договоров об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) обеспечение выдачи персонифицированной карты на посещение спортивных соревнований».

Я не знаю какова степень надежности этой системы, но мне несколько раз звонили жулики после того, как сдал я свою биометрию. И бодрым голосом девушка от имени жуликов говорит: «Я представитель Сбербанка, Владимир Викторович, у нас тут есть бонусные программы, скажите громко и четко: «да» или «нет». Я понимаю, что это жулики. Потому что ваш голос записывается, и вашу биометрию могут использовать для мошенничества. Я с этим столкнулся лично.

Вывод

Весь этот тотальный цифровой контроль, сбор сведений можно использовать как во благо, так и во вред. Что-то мне все это не нравится. Но факт заключается в том, что этот эксперимент запустили с 1 октября. Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.