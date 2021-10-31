Развитие конкурентной среды: куда мы катимся

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 — 2025 годы».

О чем этот документ

В этом национальном плане развития конкуренции чиновники правительства осознают и признают, что в нашей стране «Факторами, сдерживающими развитие конкуренции, продолжают оставаться следующие:

высокая доля государственного сектора в экономике;

монополизация рынков и их олигопольный характер;

недостаточная доля малых и средних предприятий в структуре экономики Российской Федерации;

сохраняющиеся ограничения доступа к инфраструктуре.

Каждый из вышеприведенных факторов непосредственным образом влияет на устойчивость экономического „иммунитета“ Российской Федерации к текущей ситуации и развивающемуся в настоящее время глобальному экономическому кризису».

Про решения

Что же сделало правительство за истекшие 20 лет, чтобы улучшить конкуренцию в нашей стране? Например, раньше была разработана государственная программа демонополизации экономики.

«Таким образом, удалось обеспечить присутствие во всех отраслях экономики Российской Федерации, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса, не менее трех хозяйствующих субъектов, из которых не менее чем один относится к частному бизнесу».

И тут так и хочется сказать — «Что?» То есть, вы считаете, что демонополизация экономики — это когда в каждой отрасли вы обеспечили присутствие трех хозяйствующих субъектов, из которых два государственных и только один частный? Например, как это у нас происходит на рынке сотовой связи или нефтяном рынке. И это вы называете демонополизацией? А ничего, что глава ФАС больше 3 лет назад, выступая на заседании Правительства, заявил во всеуслышание, что у нас больше 70% российской экономики — государственная экономика. И скоро частного бизнеса совсем не останется. Его окончательно добьют. То есть мы гордимся тем, что мы оставили трех игроков, два из которых государственные? Вот это результат!

Про задачи Национального плана

Необходимо преодолеть барьеры, сдерживающие развитие российской экономики:

«развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках;

снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг; регулирование сфер естественных монополий и отдельных регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития конкуренции, на основании анализа состояния конкуренции;

обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, в том числе вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и непрофильного государственного и муниципального имущества (в том числе в социальной сфере), унификация процедур распоряжения государственной и муниципальной собственностью на основе аукционов, проводимых в электронной форме;

обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности;

развитие малого и среднего предпринимательства...»

И тут столько всего написано. Прямо сплю и вижу, что созданы равные условия для частников и для государственных компаний. Вы, конечно, можете сейчас задаться вопросом: «Чего ты так эмоционируешь? Хорошие же вещи написаны». Я просто эти вещи читаю каждый год последние 20 лет.

Вывод

Знаете, когда я читаю какие-то вещи, где написано «улучшить» и «развить», думаю: «Боже, сейчас опять станет хуже. Лучше бы ничего уже не улучшали. Лучше бы уже ничего не трогали». Но, наверно, это во мне говорит какая-то моя странная подозрительность. Наверное, я ошибаюсь и все это действительно во благо. Конкуренция будет развита, малому и среднему бизнесу откроют широкие ворота на все рынки. Государство не будет вмешиваться в хозяйственную деятельность. Естественные монополии не будут доминировать над микро, малым и средним бизнесом. И скоро у нас будет госэкономика только на 10%, а не на 70% с лишним, как сейчас.

Напишите, что вы обо всем этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.