Система прослеживаемости товаров: как отчитываться

Добрый день, уважаемые коллеги.

Пару лет назад начались эксперименты по маркировке товара. Я уже говорил, что у нас будет маркироваться все, что кроме листьев на деревьях. В этом году заработала система прослеживаемости товаров для отдельных категорий импортной продукции. А дальше это распространится на весь импорт. Осенью ожидают принятия закона, в соответствии с которым будут чипироваться и маркироваться животные: кошки, собаки, свиньи, куры, лошади, мулы и так далее. Законопроект в Госдуме.

В общем, маркироваться будет абсолютно все. Потому что государству хочется контролировать движение всех товаров. Например, вы сможете купить заграничный товар только, если вы зашли на сайт официального оператора. А официальный оператор с этого товара возьмет свою долю налога. Даже если вы купили что-то не для перепродажи, а для офиса, например, то вы все равно должны будете за это прослеживаемое имущество отчитаться.

Письмо ФНС России от 12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@

Налоговики разъяснили, является ли компания участником системы прослеживаемости, если она использует имущество, которое подлежит прослеживанию, для своих нужд.

«Согласно проекту постановления Правительства Российской Федерации о порядке функционирования национальной системы прослеживаемости товаров в отношении остатков товаров, подлежащих прослеживаемости, имеющихся в собственности у хозяйствующих субъектов, в том числе используемых в производственных целях, срок представления уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (далее – уведомление об остатках), не ограничен».

Например, данные могут использоваться в качестве средств производства, основных средств или малоценного имущества. А это означает, что вы, покупая телевизор в организацию, должны соблюсти следующую процедуру.

«Вместе с тем если впоследствии с товаром будут осуществляться операции (например, утилизация, продажа и т. д.), то перед совершением указанных операций необходимо представить уведомление об остатках для присвоения регистрационного номера партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее – РНПТ). Впоследствии сведения об указанных операциях подлежат отражению в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, с указанием соответствующего РНПТ».

Срок подачи – не позднее дня осуществления операции. И к числу таких операций относится не только реализация, утилизация и передача на склад, но и использование внутри организации. А еще вы должны отразить сведения об этой операции в декларации по НДС или отчете об операциях с прослеживаемыми товарами с обязательным указанием регистрационного номера партии товара.

Вывод

С точки зрения логики чиновников, контролировать на 100% движение всех товаров – убийство незаконного импорта и так далее. Я понимаю их логику. Если бы я жил где-нибудь на облаке, я бы, наверное, сказал, что это отличная идея, все сейчас будут работать в рамках условий, все будет хорошо.

Пусть импорт будет легализован, ценник на все вырастет, люди будут платить в результате больше. Потому что бизнесменам нужно будет нормально платить полные таможенные пошлины, от НДС уже не уйдешь по импорту и так далее. Но я ведь прекрасно знаю, как, например, прямо сейчас контейнерами поставляются компьютерные принадлежности из Китая под видом овощей. Потом эти штуки выдают за собственное производство, маркируют их и продают.

Уж если устанавливать одинаковые правила игры, то пусть они будут одинаковыми для всех абсолютно. И наша задача научиться работать в этих условиях. На ближайшем семинаре я расскажу, как это делать, работать и зарабатывать. И налогов платить столько же, или даже меньше, чем вы платили раньше. При этом чтобы все было законно.

Спасибо и удачи в делах.