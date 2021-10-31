Туров нарушил закон: можно ли разводить кур на даче

Добрый день, коллеги.

Я обнаружил, что являюсь нарушителем. И что с этим делать я не знаю. То ли всех зарезать, то ли всех оставить, пусть несут яички. Я сейчас говорю про кур. У меня на даче живут куры, потому что домашние яйца лучше. Да, и мясо, поверьте мне, в разы лучше, чем магазинное.

Но ВС РФ запретил разводить кур на личном участке. В Волгоградской области местную жительницу инспекция оштрафовала на 10 000 рублей за то, что она разводила кур на своем участке. Инспекторы подчеркнули, что участок разрешено использовать, согласно документам, для садоводства. А если у тебя участок для садоводства, то разведение живности на этом участке не предусмотрено законодательством. И курица на этом участке оказалась лишней.

Постановление Верховного Суда РФ от 02.08.2021 N 16-АД21-6-К4

Мужественная женщина, у которой были куры на даче, прошла суды всех инстанций. Но Верховный суд согласился с выводами нижестоящих судов. Дачница, сволочь такая, это я от себя добавляю, использовала свой дачный участок не по назначению. А значит штраф абсолютно законен.

А мне что теперь делать? Зарезать курицу и съесть? Или пусть курица продолжает бегать? Знаете, когда петухи с утра начинают петь, это так приятно. Как вы считаете, должны ли граждане иметь право разводить кур на своих дачных участках и кушать нормальные яйца и нормальное мясо. Или им надо это дело запретить, как это сделал Верховный Суд. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.