12 тысяч россиян станут банкротами без суда

Добрый день, уважаемые коллеги.

Ну что ж, мы дождались хороших новостей от чиновников. Замруководителя Минэкономразвития Илья Торосов пообещал списать гражданам задолженности во внесудебном порядке почти на 2 млрд рублей.

«Стечение обязательств»: россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Речь идет об упрощенной процедуре банкротства граждан. Как только ее ввели, поступило 12 000 заявлений. Уже рассмотрено 5 000 заявлений без суда. А по 2 500 обращений уже завершено банкротство. И, в общем, да, внесудебное банкротство граждан успешно работает.

«С 1 сентября 2020-го гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода».

Это здорово, что гражданам будет списано почти 2 млрд задолженностей. В конце концов, кто-то, конечно, из их кредиторов пострадает, это неизбежно. Но ситуация хоть как-то будет разрешена. Потому что, как правило, эти люди вообще не в состоянии никому ничего отдать. И приходится, что называется, прощать долги.

«По словам замглавы МЭР, сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».

Вывод

Короче, это хоть как-то разрешает ситуацию. Я считаю, что упрощенная процедура банкротства граждан – это хорошо. И это работает. Ну а вы приведите ваши примеры. Как вы думаете, это хорошо, что ввели упрощенный порядок банкротства граждан? Это хорошее дело, по вашему мнению? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.