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12 тысяч россиян станут банкротами без суда

Для рубрики Банкротство
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Добрый день, уважаемые коллеги.

Ну что ж, мы дождались хороших новостей от чиновников. Замруководителя Минэкономразвития Илья Торосов пообещал списать гражданам задолженности во внесудебном порядке почти на 2 млрд рублей.

«Стечение обязательств»: россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Речь идет об упрощенной процедуре банкротства граждан. Как только ее ввели, поступило 12 000 заявлений. Уже рассмотрено 5 000 заявлений без суда. А по 2 500 обращений уже завершено банкротство. И, в общем, да, внесудебное банкротство граждан успешно работает.

«С 1 сентября 2020-го гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода».

Это здорово, что гражданам будет списано почти 2 млрд задолженностей. В конце концов, кто-то, конечно, из их кредиторов пострадает, это неизбежно. Но ситуация хоть как-то будет разрешена. Потому что, как правило, эти люди вообще не в состоянии никому ничего отдать. И приходится, что называется, прощать долги.

«По словам замглавы МЭР, сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». 

Вывод

Короче, это хоть как-то разрешает ситуацию. Я считаю, что упрощенная процедура банкротства граждан – это хорошо. И это работает. Ну а вы приведите ваши примеры. Как вы думаете, это хорошо, что ввели упрощенный порядок банкротства граждан? Это хорошее дело, по вашему мнению? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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