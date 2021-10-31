Анонимности.нет: Роскомнадзор «нагнет» соцсети

Добрый день, коллеги.

Сейчас в России проводится эксперимент, который закончится летом 2022 года. И закончится он, естественно, удачно. А как по-другому? И когда этот эксперимент закончится удачно, то вы сможете заходить в социальные сети только после полной идентификации и аутентификации. То есть после полного установления личности.

Но государство на этом не останавливается, оно уже внесло в специальный реестр все социальные сети. И Роскомнадзор предлагает гражданам устроить самослежку и следить еще за друг другом. Все же должно быть под контролем.

Информация Роскомнадзора от 22.09.2021 «Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей»

Роскомнадзор создал специальный сервис www.530-fz.rkn.gov.ru, где есть инструкции и сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей. С помощью этих сервисов любой гражданин может настучать в ведомство. То есть написать в Роскомнадзор обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети. Типа, Роскомнадзор забыл ввести этот ресурс в список социальных сетей, чтобы люди могли туда заходить только после полного подтверждения своей личности, нехорошо.

И этот социально ответственный гражданин должен немедленно подать соответствующую бумагу в Роскомнадзор об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцами ресурса. А также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью. И чтобы вот все это было включено в список. Вот такой вот общественный контроль.

Что с соцсетями сегодня

«В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов».

Короче, все идет по плану. Сначала у них была еще идея замедлить Youtube. Сейчас у них идея поставить его раком. Думаю, что Youtube сам будет заниматься самоцензурой и будет удалять ролики всех тех, кто не согласен с генеральным курсом нашей партии добровольно. Политбюро.

Напишите, что вы обо всем этом думаете. Поддерживайте свободу слова, свободу мнений. И пусть у нас останется хоть малейший шанс говорить правду. Жулика называть жуликом, вора называть ворам, казнокрада называть казнокрадом. И чтобы при этом вас не отправили валить лес в Сибирь. Я хочу, чтобы и в нашей стране остался шанс говорить правду без дальнейшего преследования.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Информация Роскомнадзора от 22.09.2021 «Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей»