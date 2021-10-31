Что делать бизнесу до февраля 2022

Добрый день, уважаемые коллеги!

Насущный вопрос мне тут задали: «Владимир Викторович, скажите, есть ли какая-то нормативная база про эти „выходные“, который объявил Путин? Продлят их или нет? Что делать и как выживать? Если повторятся прошлогодние 2,5 месяца домосидения, то многие бизнесы их не переживут».

Давайте коротко, но по порядку. Первое, это вопрос целеполагания наших властей. Я постараюсь говорить аккуратно. Так вот, с точки зрения целеполагания, какие у них цели? О народе позаботиться, о бизнесах позаботиться или власть сохранить? Выберите одно из трех.

Если целеполаганием является сохранение власти, то тогда объявят пару-тройку отраслей пострадавшими. Например, ресторанный бизнес, им дадут по 12 700 рублей в расчете на одного сотрудника и объявят, что это «помощь». Все остальные выживайте как хотите.

Что мы имеем в этот раз?

В этот раз государство не собирается закрывать всю экономику. Тем не менее откройте нормативную базу, там Владимир Владимирович черным по белому объявил, что ограничительные меры продлятся до конца февраля 2022 года.

Тогда встает вопрос: «А какие ограничительные меры?» Ответ тоже последовал от президента: «Степень этих ограничительных мер каждый губернатор в своем субъекте федерации будет устанавливать самостоятельно».

Отсюда третий вопрос: «Продлят запрет на работу после 7 ноября или нет?» Ответ дали московские власти: «Если ситуация будет ухудшаться и количество заболевших и умерших будет увеличиваться, то в этом случае будут продлевать, пока ситуация не восстановится».

Вот, коллеги, что касается нормативной базы, которая есть на эту минуту. Но тогда появляется четвертый вопрос: «А что делать-то?» Ответ очень простой: «Не ждать, пока государство о вас позаботится». Ну что вы такие наивные. Хотя наверняка уже и наивных-то не осталось. Мы в очередной раз рассчитываем на какой-то здравый смысл и на то, что наш Главный залезет в копилку Центробанка, где больше 40 трлн рублей в резервах или в копилку Минфина, где лежат 12,5 трлн рублей, и из этих триллионов хоть что-то даст миру бизнеса.

Успокойтесь, пожалуйста, по поводу «хоть что-то даст». Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому, отвечая на вопрос, что делать, давайте коротко перечислю несколько вещей, которые мне помогают.

Рука помощи:

Не ждать от государства никакой помощи и не рассчитывать на нее. Быть готовым всегда к тому, что государство заберет у тебя последнее либо путем налоговых проверок, либо какими-то иными действиями. В части, касающейся возможных негативных сценариев со стороны государства, не ждать у моря погода, а подготовиться к этому. В том числе обезопасить свои активы и сделать так, чтобы ни одна налоговая до них не добралась. И сделать это нужно немедленно, потому что с 1 января 2022 года это станет гораздо сложнее. Кто не верит — откройте законопроект об изменениях в закон «О банкротстве». Сделать так, чтобы то, что нам недодало государство, мы взяли путем законной оптимизации налогов. Абсолютно законной оптимизации, подтвержденной и Минфином, и Верховным судом, и налоговиками, и Конституционным судом. И все эти способы я дам на ближайшем семинаре. На этом ближайшем семинаре я дам вам возможность вытащить из государства хоть что-то. Кроме основного буклета на 300 страниц, вы получите еще один буклет, который прямо сейчас под моим контролем готовит моя помощница. Условно назовем его «Помощь государства для бизнеса». Там будет собрана вся соответствующая нормативная база. С помощью этого буклета вы можете что-то выцарапать в зависимости от региона и по арендной плате, и по отсрочкам, и по банковским кредитам по пониженной ставке и так далее. Давайте попробуем получить хоть что-то от нашего родного правительства и государства. Заставьте себя поменьше смотреть эти ужастики, эти новости, потому что государство поставило задачу всех запугать. Потому что когда вы все будете в страхе, вас легче контролировать и вами легче управлять. Давайте попробуем жить обычной жизнью, не отменяя вообще ничего из того, что вы для себя планировали. Планировали уехать в отпуск — езжайте, планировал до Нового Года провести оптимизацию — проводи.

Вывод

Ну да, вы можете сэкономить 40 тысяч рублей и не пойти на семинары и потерять либо 3 млн, либо 30 млн в бизнесе. Потому что то, что я буду рассказывать, поможет вам. Вы можете еще на чем-то сэкономить и чего-то не сделать, потому что сейчас трудные времена. А мало ли что будет? Да все хорошо будет! И это переживем тоже. Жили и будем жить. Вы же не первый день живете. Девяностые пережили. Цены тогда росли... я помню, хлеб за неделю подорожал в 25 раз. Ну и что? Пережили как-то. Пережили! 2008 год пережили. Прошлый локдаун как-то пережили. Да и этот тоже переживем. Поэтому крайне важно обычной жизнью, поменьше «потреблять» этой чернухи, а побольше получать удовольствия от сделанного, от хорошей книги, хороших прогулок.

Вы знаете, складывается впечатление, что задачей СМИ является нести в наши умы тревогу, волнение, неуверенность. И они это прекрасно делают. Тревога, волнение, неуверенность, опасности — все это на нас насаждается и насаждается. Но если выйти на улицу, мы там увидим нормальных улыбающихся людей. Кто-то влюбляется, кто-то женится, кто-то разводится, кто-то едет жарить шашлык, кто-то едет на рыбалку. Мы увидим там обычную нормальную жизнь.

Наша задача — позаботиться о себе, обезопасить активы и сделать так, чтобы у вас была законная наличка. Все будет хорошо!

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

«Оперативное совещание с вице-премьерами»