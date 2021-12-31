Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Про оптимистичные планы Минфина на 2022-2024 годы

Для рубрики Новости ФНС
Версия для печати

Добрый день, уважаемые коллеги.

Минфин опубликовали планы по налоговой политике на ближайшие годы. Давайте посмотрим, что они там напланировали.

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Например, Минфин пишет, как они стимулировали все это время в 2020 и в 2021 году инвестиционную активность, и как они стимулировали малый и средний бизнес.

«Стимулирование инвестиционной активности

В 2020 году и начале 2021 года был принят ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование экономической и инвестиционной активности:

Меры, стимулирующие развитие малого и среднего предпринимательства:

  • расширение применения патентной системы налогообложения (ПСН) на отдельные виды предпринимательской деятельности, где ранее применялся режим ЕНВД (с возможностью дальнейшего расширения по решению региона);
  • продление до 2024 года права регионов вводить «налоговые каникулы» в виде нулевой ставки (УСН, ПСН) для впервые зарегистрированных ИП;
  • предоставление права налогового вычета в размере уплаченных страховых взносов ИП на ПСН;
  • расширение применения УСН за счет повышения пороговых значений доходов (со 150 до 200 млн рублей) и занятости (со 100 работников для 130)».

А также ввели льготы для резидентов арктической зоны, Крыма и Севастополя.

«Из ключевых результатов по указанному направлению можно отметить:

  • Расширение применения специального налогового режима – налог на профессиональный доход – (НПД) на территории всех регионов.

На конец сентября 2021 года в качестве действующих налогоплательщиков НПД зарегистрировано более 3,1 млн. человек, а их суммарный доход превысил 600 млрд. рублей (с введения в 2019 году).

  • Запуск с июля 2021 года национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в розничном звене».

Чиновники гордятся запуском системы налогового мониторинга. Я о ней много раз уже говорил, не хочу касаться сейчас. Расширено информационные взаимодействия между налоговыми органами и кредитными организациями. Скоро у них будет автоматический обмен данными обо всех наших транзакциях и деньгах.

Также тут написано, что государство пошло по пути отмены налоговой декларации. Начали они с транспортного и земельного налогов и с НПД-шников. Еще появится новый налоговый режим на УСН, где вы можете иметь до 5 человек и до 60 млн оборота. И вообще, не отчитываться ни за кого, даже НДФЛ банки за вас будут платить. Всех нас будут переводить автоматический на такой налоговый режим.

В том числе введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по всем имущественным налогам. А еще отменена налоговая декларация для УСН 6%, которые используют ККТ.

Планируется всех нас оцифровать и в автоматическом режиме взыскивать налоги, чтобы при этом нам было хорошо. Структурные меры налоговой политики.

«В целом в налоговой политике приоритетом остается обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов, а акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с сопутствующим облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости налогов».

Вся налоговая политика будет посвящена обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за счет роста собираемости налогов. Они собираются увеличить рост собираемости налогов и сделать так, чтобы все работали на 100% легально, будет завершено обеление экономики.

«В частности, обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за счет роста собираемости налогов будет способствовать:

  • развитие национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в рознице;
  • формирование правовых основ для внедрения таможенного мониторинга;
  • запуск нового налогового режима УСН.онлайн для микропредприятий с численностью сотрудников до 5 человек (аналогично режиму НПД администрирование будет осуществляться в бездекларационном формате через удобный интерфейс);
  • введение института «единого налогового платежа», предполагающего уплату налогов одним платежным поручением (без уточнения реквизитов и др. параметров) с последующим зачетом в счет имеющихся у налогоплательщика обязательств;
  • повышение качества администрирования акцизов на табак».

Институт единого налогового платежа – это шедевр. Я об этом уже рассказывал. Это когда вы деньги положили в Казначейство, а государство самостоятельно за вас считает налоги и взыскивает их. Как там они платят за вас налоги, вы не знаете. Но если вы захотите узнать, то вы пишете запрос и в течение 5 суток налоговики обязаны вам отчитаться. Я предлагаю установить автоплатеж и не париться.

Все идет к тому, что нас всех оцифруют, переведут в автоматический режим. Тем не менее, они собираются поддерживать малый и средний бизнес.

«В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривается:

  • программа льготного кредитования субъектов МСП;
  • обеспечение бездекларационной уплаты налога и страховых взносов организациями и ИП, приметающими УСН с численностью работников не более 5 человек и имеющими предельную сумму годового дохода не более 60 млн рублей;
  • развитие механизмов альтернативных источников финансирования для бизнеса путем запуска новых финансовых инструментов – краудинвестинг и факторинг;
  • создание промышленных, техно и агропарков, и обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям;
  • развитие цифровых инструментов, упрощающих открытие и ведение бизнеса, и объединенных в одну экосистему с механизмами адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки;
  • создание организационных и финансовых условий для зарождения и развития максимального количества стартапов в технологической и цифровой сферах, а также их сопровождение на всех этапах роста;
  • поддержка самозанятых граждан: запуск программы предоставления трехлетних микрозаймов до 1 млн рублей по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России».

Я буду только рад, что в нашей стране будут созданы условия, чтобы зарождались и развивались стартапы во всех сферах жизни, но особенно в технологической или цифровой. И я буду счастлив, если государство наши стартапы будет холить и лелеять. И не будет сажать ни за что, как, например, владельца самой крупной компании на международном рынке Group-IB.

Еще и произойдет цифровая трансформация:

  • «обеспечение доступа к быстрому Интернету на всей территории страны;
  • создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий;
  • создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
  • создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
  • создание комплексной системы финансирования проектов по разработке/внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включая механизмы грантов, льготного кредитования, венчурного финансирования;
  • формирование цифровых навыков, подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли;
  • внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и госуслуг;
  • закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами».

Вывод

Я только за, чтобы отечественные разработки вышли на первое место в мире и сделали этот никчемный Facebook. Чтобы мы сделали этого Маска со всеми его цифровыми технологиями. Чтобы мы сделали с вами Googlе, и чтобы только российские цифровые технологии использовались западными рынками.

Знаете, я бы этот документ назвал так: «Да будет вам счастье». И все в нашей стране благодаря этому документу будет хорошо. И РФ займет передовые позиции в мире в области экономики, в банковской сфере и цифровых технологиях. Вот какой счастливый вывод я сделал, прочитав бегло этот документ. Потрясающий документ, оптимистичный, дающий надежду на развитие. Жду таких же оптимистичных комментариев от вас. Напишите, что вы обо всем этом думаете.

Спасибо и удачи в делах. 

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа бизнеса Турова
Школа бизнеса Турова
Учим законно снижать налоги с 2003 года
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога