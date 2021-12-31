Про оптимистичные планы Минфина на 2022-2024 годы

Добрый день, уважаемые коллеги.

Минфин опубликовали планы по налоговой политике на ближайшие годы. Давайте посмотрим, что они там напланировали.

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Например, Минфин пишет, как они стимулировали все это время в 2020 и в 2021 году инвестиционную активность, и как они стимулировали малый и средний бизнес.

«Стимулирование инвестиционной активности

В 2020 году и начале 2021 года был принят ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование экономической и инвестиционной активности:

Меры, стимулирующие развитие малого и среднего предпринимательства:

расширение применения патентной системы налогообложения (ПСН) на отдельные виды предпринимательской деятельности, где ранее применялся режим ЕНВД (с возможностью дальнейшего расширения по решению региона);

продление до 2024 года права регионов вводить «налоговые каникулы» в виде нулевой ставки (УСН, ПСН) для впервые зарегистрированных ИП;

предоставление права налогового вычета в размере уплаченных страховых взносов ИП на ПСН;

расширение применения УСН за счет повышения пороговых значений доходов (со 150 до 200 млн рублей) и занятости (со 100 работников для 130)».

А также ввели льготы для резидентов арктической зоны, Крыма и Севастополя.

«Из ключевых результатов по указанному направлению можно отметить:

Расширение применения специального налогового режима – налог на профессиональный доход – (НПД) на территории всех регионов.

На конец сентября 2021 года в качестве действующих налогоплательщиков НПД зарегистрировано более 3,1 млн. человек, а их суммарный доход превысил 600 млрд. рублей (с введения в 2019 году).

Запуск с июля 2021 года национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в розничном звене».

Чиновники гордятся запуском системы налогового мониторинга. Я о ней много раз уже говорил, не хочу касаться сейчас. Расширено информационные взаимодействия между налоговыми органами и кредитными организациями. Скоро у них будет автоматический обмен данными обо всех наших транзакциях и деньгах.

Также тут написано, что государство пошло по пути отмены налоговой декларации. Начали они с транспортного и земельного налогов и с НПД-шников. Еще появится новый налоговый режим на УСН, где вы можете иметь до 5 человек и до 60 млн оборота. И вообще, не отчитываться ни за кого, даже НДФЛ банки за вас будут платить. Всех нас будут переводить автоматический на такой налоговый режим.

В том числе введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по всем имущественным налогам. А еще отменена налоговая декларация для УСН 6%, которые используют ККТ.

Планируется всех нас оцифровать и в автоматическом режиме взыскивать налоги, чтобы при этом нам было хорошо. Структурные меры налоговой политики.

«В целом в налоговой политике приоритетом остается обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов, а акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с сопутствующим облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости налогов».

Вся налоговая политика будет посвящена обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за счет роста собираемости налогов. Они собираются увеличить рост собираемости налогов и сделать так, чтобы все работали на 100% легально, будет завершено обеление экономики.

«В частности, обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за счет роста собираемости налогов будет способствовать:

развитие национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в рознице;

формирование правовых основ для внедрения таможенного мониторинга;

запуск нового налогового режима УСН.онлайн для микропредприятий с численностью сотрудников до 5 человек (аналогично режиму НПД администрирование будет осуществляться в бездекларационном формате через удобный интерфейс);

введение института «единого налогового платежа», предполагающего уплату налогов одним платежным поручением (без уточнения реквизитов и др. параметров) с последующим зачетом в счет имеющихся у налогоплательщика обязательств;

повышение качества администрирования акцизов на табак».

Институт единого налогового платежа – это шедевр. Я об этом уже рассказывал. Это когда вы деньги положили в Казначейство, а государство самостоятельно за вас считает налоги и взыскивает их. Как там они платят за вас налоги, вы не знаете. Но если вы захотите узнать, то вы пишете запрос и в течение 5 суток налоговики обязаны вам отчитаться. Я предлагаю установить автоплатеж и не париться.

Все идет к тому, что нас всех оцифруют, переведут в автоматический режим. Тем не менее, они собираются поддерживать малый и средний бизнес.

«В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривается:

программа льготного кредитования субъектов МСП;

обеспечение бездекларационной уплаты налога и страховых взносов организациями и ИП, приметающими УСН с численностью работников не более 5 человек и имеющими предельную сумму годового дохода не более 60 млн рублей;

развитие механизмов альтернативных источников финансирования для бизнеса путем запуска новых финансовых инструментов – краудинвестинг и факторинг;

создание промышленных, техно и агропарков, и обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям;

развитие цифровых инструментов, упрощающих открытие и ведение бизнеса, и объединенных в одну экосистему с механизмами адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки;

создание организационных и финансовых условий для зарождения и развития максимального количества стартапов в технологической и цифровой сферах, а также их сопровождение на всех этапах роста;

поддержка самозанятых граждан: запуск программы предоставления трехлетних микрозаймов до 1 млн рублей по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России».

Я буду только рад, что в нашей стране будут созданы условия, чтобы зарождались и развивались стартапы во всех сферах жизни, но особенно в технологической или цифровой. И я буду счастлив, если государство наши стартапы будет холить и лелеять. И не будет сажать ни за что, как, например, владельца самой крупной компании на международном рынке Group-IB.

Еще и произойдет цифровая трансформация:

«обеспечение доступа к быстрому Интернету на всей территории страны;

создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий;

создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;

создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;

создание комплексной системы финансирования проектов по разработке/внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включая механизмы грантов, льготного кредитования, венчурного финансирования;

формирование цифровых навыков, подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и госуслуг;

закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами».

Вывод

Я только за, чтобы отечественные разработки вышли на первое место в мире и сделали этот никчемный Facebook. Чтобы мы сделали этого Маска со всеми его цифровыми технологиями. Чтобы мы сделали с вами Googlе, и чтобы только российские цифровые технологии использовались западными рынками.

Знаете, я бы этот документ назвал так: «Да будет вам счастье». И все в нашей стране благодаря этому документу будет хорошо. И РФ займет передовые позиции в мире в области экономики, в банковской сфере и цифровых технологиях. Вот какой счастливый вывод я сделал, прочитав бегло этот документ. Потрясающий документ, оптимистичный, дающий надежду на развитие. Жду таких же оптимистичных комментариев от вас. Напишите, что вы обо всем этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.