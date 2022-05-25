Про правильный расчет страховых, налоговые проверки для IT и освобождение от НДС

Письмо ФНС России от 24.03.2022 №СД-4-2/3586@

Было объявлено, что как минимум те компании, которые работают в области высоких технологий, освобождаются от выездных налоговых проверок. И это объявили на всю страну, ссылаясь на Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83. Но не все так просто. У налоговиков на этот счет свое мнение.

«По поручению Министра финансов Российской Федерации в отношении организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 N 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» (далее — аккредитованные IT-организации), проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, приостанавливается до 03.03.2025 включительно».

То есть если кого-то все-таки надо проверить, его проверят с разрешения вышестоящего руководителя. А что касается проверок, которые были начаты, то они должны быть, конечно же, закончены. Но если надо провести мероприятия дополнительного налогового контроля, то, конечно же, они будут произведены. Наши налоговики никогда не откажутся от того, чтобы пополнить бюджет Российской Федерации.

Письмо Минфина России от 05.03.2022 № 03-15-07/16348

Это письмо пригодится каждому бухгалтеру, потому что в нем написано, как субъекты малого и среднего бизнеса должны правильно считать страховые взносы. Берется все вознаграждение, из него отнимается все то, что не подпадает под страховые взносы, например, различного рода компенсации, о которых я рассказываю на семинарах, остается база для исчисления. Затем с федерального прожиточного минимума платится по одной ставке, а с превышением – по другой ставке, все, что выше 15%. Но собираются скоро повсеместно ввести льготу: если этот закон примут, то все мы будем платить страховые взносы по ставке 15%. Дай бог, чтобы приняли.

Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 №ИН-02-59/41

Центральный банк сообщает, что он реструктуризирует кредиты в иностранной валюте в пользу российских организаций. Кому интересно, посмотрите это письмо.

Письмо ФНС России от 19.04.2022 №СД-4-3/4747@

Минфин сообщает о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Это письмо поможет очень многим бизнесменам.

«Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с пунктом 2.2 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода три месяца, четыре месяца и так далее до окончания календарного года».

Это реально хорошее письмо, спасибо партии родной за наше счастливое детство.

Федеральный закон от 16.04.2022 №96-ФЗ

И теперь у нас от НДС освобождаются услуги «по определению суммы денежных средств (количества иного имущества), подлежащих передаче по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и (или) по договору, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств из договора, являющегося производным финансовым инструментом, предъявлению требований, предусмотренных указанными договорами, совершению иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по указанным договорам, оказываемых клиринговыми организациями, кредитными организациями, брокерами или депозитариями на основании генерального соглашения (единого договора), договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств из договора, являющегося производным финансовым инструментом».

Короче, клининговые компании, кредитные организации брокеры, депозитарии, которые нас обслуживают, освобождаются от НДС. Это делается для того, чтобы они выжили. Кому интересно, откройте этот федеральный закон и почитайте.

Информационное письмо Банка России от 06.04.2022 №ИН-018-34/50

Центральный банк больше не будет обращать внимания на некредитные финансовые организации и кредитные рейтинговые агентства до 1 января 2023 года. ЦБ будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении этих организаций за кучу нарушений, которые перечислены в этом письме. Например, за необеспечение соблюдения организациями торговли величины норматива достаточности собственных средств.

Также не будут наказывать за необеспечение соблюдения кредитными рейтинговыми агентствами минимального размера собственных средств и капитала. И тут 4 страницы тех организаций, которых Центральный банк не будет дергать.

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 8 апреля 2022 года №28

Эта подкомиссия решила «Поддержать предложение Минфина России и Банка России о рекомендации заемщикам/эмитентам еврооблигаций в качестве альтернативного варианта обеспечения интересов российских держателей еврооблигаций осуществить досрочный выкуп еврооблигаций у их владельцев с расчетами в рублях через российскую инфраструктуру рынка ценных бумаг».

Если кого-то из российских держателей еврооблигаций поддержат, будет замечательно.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. И вы нашли здесь для себя интересные документы.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Письмо ФНС России от 24.03.2022 №СД-4-2/3586@

Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83

Письмо Минфина России от 05.03.2022 №03-15-07/16348

Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 №ИН-02-59/41

Письмо ФНС России от 19.04.2022 №СД-4-3/4747@

Федеральный закон от 16.04.2022 №96-ФЗ

Информационное письмо Банка России от 06.04.2022 №ИН-018-34/50

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 8 апреля 2022 года №28