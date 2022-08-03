Бизнесменов больше не будут сажать?

Было бы здорово, если бы они вносили бы залог, оставались на свободе и могли дальше вести предпринимательскую деятельность.

И экономический блок правительства, и господин Титов, они все время к этому призывают. Но почему-то наши суды с подачи следствия делают прямо противоположное. Они предпочитают бизнесменов на время следствия закрывать в следственных изоляторах.

Причем, знаете, что парадоксально, считаю я. Очередной призыв Титова на ПМЭФ, что, типа, давайте не будем сажать предпринимателей на время следствия в изолятор, давайте сделаем так, чтобы они находились под домашним арестом или под подпиской о невыезде. И, типа, давайте примем новое законодательство или пусть Верховный суд даст разъяснения.

Какое вам новое законодательство нужно? Все законодательство уже принято. Верховный суд дал все разъяснения — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48. Там черным по белому написано, что по экономическим статьям, включая ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 198 УК.

Максимум, что могут сделать правоохранители в случае, если есть какое-то преступление — это либо отпустить под залог либо подписка о невыезде. Все. Там даже домашний арест не рекомендуют применять, понимаете. Ну, как говорится, воз и ныне там.

Я уже говорил, что, согласно опросам специальной службой связи и информации ФСО России, 73% возбужденных уголовных дел по экономическим статьям против бизнесменов — это заказуха. И она вызвана либо личным интересом самих правоохранителей, либо заказом со стороны.

Реально виноватыми оказываются, согласно данных этих опросов, только 7% российских бизнесменов. В основном используются «универсальная» ст. 159 УК «Мошенничество». Там налоги недоплатил — мошенничество, налоги недоплатил, работая с бюджетными деньгами — мошенничество, заработал какую-то прибыль и положил ее себе в карман — мошенничество.

В общем, к чему такая длинная речь? Налоговики решили помочь российским ИП, которых отправляют в места лишения свободы. Дело в том, что если гражданин России, будучи ИП, попадает в следственный изолятор, то, понятное дело, что он не может вести бизнес, но при этом страховые взносы он должен платить, как ни странно. Плюс, возможно, возникновение каких-то обязательств перед третьими лицами.

Письмо ФНС от 20.06.2022 № КВ-4-14/7528@

Тут черным по белому написано, что был принят федеральный закон, направленный на упрощение процедуры прекращения деятельности ИП. Если кто-то из бизнесменов, является подозреваемым, обвиняемым, содержится под стражей, уже осужден или отбывает наказание в виде лишения свободы, то теперь можно будет заполнить специальную форму прямо в местах лишения свободы.

Но, так как нотариуса в местах лишения свободы нет, то эту форму будет заверять начальник соответствующего учреждения, где содержится этот человек.

«Заявление о регистрации представляется по форме №Р26001, утвержденной приказом ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@, которым также утверждены требования к ее заполнению. До внесения соответствующих изменений в приказ ФНС России в вышеуказанном случае рекомендуется использовать форму заявления о регистрации с включенным в нее пунктом 6, специально предназначенным для заполнения начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения, согласно приложению к настоящему письму».

И этого будет достаточно, к нотариусу уже ходить не надо.

Единственная проблема, которую осталось решить, чтобы это все сработало и чтобы ИП вычеркнули из реестра, надо заплатить 160 рублей госпошлины. Дальше эта заверенная бумага должна быть направлена в налоговый орган.

Кем будет направляться? Ну, наверное, тюремным начальством. Я не знаю, кто и как будет это заявление отправляться.

И после этого налоговики, когда получат сей заверенный тюремным начальством документ, вычеркнут данного предпринимателя из ЕГРИП. И ему не будут начислять фиксированные страховые взносы. Уже хорошо. Плохо только то, что в 73% случаев уголовные дела возбуждаются по заказу. И плохо, что ст. 159 УК используют как пугало против предпринимателей для захвата собственности и лишения их бизнеса.

И президент об этом говорит уже 23 года. Но почему-то бояре не слушаются нашего президента. И у меня к вам вопрос: а почему наши чиновники и силовики не слушаются президента? Или, может быть, президент на публику говорит одно, а на самом деле поощряет другое? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.