Иностранные инвесторы, покайтесь! И Россия вас простит!

Федеральный закон от 14.07.2022 № 320-ФЗ

"О наличии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, может свидетельствовать, в частности, то обстоятельство, что в период после 24 февраля 2022 года иностранное юридическое лицо и (или) его участники (акционеры), связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, осуществили одно из следующих действий (допустили бездействие) в отсутствие для этого очевидных экономических причин (оснований):

1) публично заявили о прекращении и (или) приостановлении деятельности на территории Российской Федерации и допустили действия (бездействие), связанные с таким заявлением, включая неосуществление прав участника (акционера) иностранного юридического лица;

2) расторгли договоры, имеющие существенное значение для осуществления деятельности по пользованию недрами на территории Российской Федерации или объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации, или предприняли действия, свидетельствующие о намерении досрочно прекратить такие договоры или прекратить исполнение своих обязательств по таким договорам;

3) со ссылкой на затруднения в исполнении договоров, имеющих существенное значение для осуществления деятельности по пользованию недрами на территории Российской Федерации или объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации, или невозможность (постоянную или временную) исполнения таких договоров уведомили о приостановлении исполнения таких договоров, если есть основания полагать, что это связано с ограничениями, введенными иностранными государствами или международными организациями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона;

4) направили уведомления более одной трети работников филиала (представительства) иностранного юридического лица о сокращении численности (штата) работников филиала (представительства);

5) допустили действия (бездействие), направленные на соблюдение ограничительных мер, введенных иностранными государствами или международными организациями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и (или) допустили ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе вытекающих из корпоративных и (или) иных аналогичных договоров, и (или) своими действиями (бездействием) делают невозможной деятельность иностранного юридического лица либо его филиала (представительства) в Российской Федерации или существенно ее затрудняют, и (или) сообщили другим участникам (акционерам) иностранного юридического лица о возможном совершении ими соответствующих действий (бездействия) в будущем«.

Так вот, если в этом филиале присутствуют еще и россияне, и у этих россиян есть хотя бы 25% уставного капитала, то россияне имеют право преобразовать этот иностранный филиал в российское юридическое лицо.

И не обращать внимания на оставшихся злых иностранцев, у которых 75% уставного капитала, и забрать у них всю собственность, и лишить их всех прав и полномочий.

Зачем все это

«В целях обеспечения обороны страны и энергетической безопасности государства в условиях недружественных и противоречащих международному праву действий Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц...»

И если в таком филиале или представительстве есть хотя бы 25% граждан РФ или российских юрлиц, то они имею право обратиться в Арбитражный суд с заявлением о преобразовании этого филиала или представительства иностранного лица в российское юрлицо. И арбитражный суд наложит аресты на абсолютно все их активы.

Дальше суд посмотрит, действительно ли иностранец попытался прекратить фактическую деятельность или принимал решение о ликвидации, или, не дай бог, совершил какие-то действия, которые затрудняют деятельность иностранного филиала на территории РФ.

Суд немедленно после этого арестовывает все их активы.

1) запрещение филиалу (представительству) иностранного юридического лица и (или) иностранному юридическому лицу совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 процента балансовой стоимости активов иностранного юридического лица по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия обеспечительных мер (за исключением реализации имущества, являющегося готовой продукцией (работами, услугами), производимой или реализуемой филиалом (представительством) в процессе обычной хозяйственной деятельности, приобретения сырья, уплаты обязательных платежей, эксплуатационных платежей, совершения иных сделок в пределах обычной хозяйственной деятельности филиала (представительства);

2) запрещение филиалу (представительству) иностранного юридического лица и (или) иностранному юридическому лицу увольнять работников филиала (представительства) по инициативе работодателя;

3) запрещение филиалу (представительству) иностранного юридического лица и (или) иностранному юридическому лицу расторгать договоры, заключенные иностранным юридическим лицом, имеющие существенное значение для осуществления деятельности филиала (представительства), приостанавливать исполнение таких договоров без очевидных экономических причин и (или) изменять такие договоры в случае, если изменения существенно ухудшают положение филиала (представительства); 4) запрещение филиалу (представительству) иностранного юридического лица и (или) иностранному юридическому лицу, их органам и другим лицам совершать определенные действия, направленные на прекращение деятельности филиала (представительства) иностранного юридического лица;

5) возложение на иностранное юридическое лицо, его участников (акционеров) и других лиц обязанности совершать определенные действия, направленные на предотвращение причинения значительного ущерба деятельности филиала (представительства) иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, значительного ущерба другим лицам, или обязанности воздержаться от совершения определенных действий, если такие действия направлены на причинение значительного ущерба иностранному юридическому лицу в связи с деятельностью его филиала (представительства) на территории Российской Федерации и (или) его участника (акционера);

6) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие иностранному юридическому лицу«.

А затем в течение короткого времени, по-моему, в течение месяца все это преобразовывается в российское юридическое лицо.

Что будет с акциями иностранных компаний

А ничего не будет с их акциями. Иностранцы даже если они не принимают участия в общих собраниях новой ООО-шки, все равно будет считаться, что они сидят на собрании для кворума.

Допустим, у них 75% голосов, они на собрание не явились. В законе написано, что явился ты или не явился — считается, что ты все равно ты присутствуешь на собрании, но твой голос никак не учитывается. Россияне большинством голосов будут принимать все решения.

Про инвесторов

Точно такие же меры ждут иностранных инвесторов. Если какой-то инвестор сдуру сказал что-то не то публично, или попытался расторгнуть договоры, или попытался приостановить действия каких-то договоров, или совершил какие-то действия (бездействия), направленные на соблюдение санкций и ограничительных мер, то все права этого инвестора тоже будут прекращены.

Не важно, кто он — член совета директоров или просто инвестор, — если он как-то уклонялся от добросовестного исполнения своих обязанностей, уклонялся, например, от добросовестного продолжения инвестиций в экономику РФ, то у него тоже арбитражный суд все заберет.

Все их, так сказать, голоса будут приостановлены и для них приостановят все их права, как участников-акционеров, приостановят полномочия единоличного исполнительного органа, им перестанут платить дивиденды, им перестанут выплачивать чистую прибыль.

«Общее число голосов на общем собрании участников (акционеров) значимого хозяйственного общества определяется без учета голосов по долям в уставном капитале (акциям), права по которым приостановлены. Доли в уставном капитале (акции), принадлежащие иностранному инвестору, не считаются долями в уставном капитале с правом голоса (голосующими акциями), при этом все доли в уставном капитале (акции), принадлежащие иностранному инвестору, учитываются при определении кворума общего собрания участников (акционеров), как если бы он присутствовал на таком собрании».

А вот дальше его страна, к которой он принадлежит, должна прекратить указанные в настоящем федеральном законе недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. И они должны снять все санкции.

«Арбитражный суд по заявлению участников (акционеров) значимого хозяйственного общества вправе принять решение об отмене приостановления (возобновлении) осуществления прав иностранного инвестора, связанных с участием в таком обществе, до истечения срока, установленного вступившим в законную силу решением арбитражного суда о приостановлении, в случае:

1) прекращения указанных в настоящем Федеральном законе недружественных и противоречащих международному праву действий Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций и (или) прекращения иных обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении осуществления прав иностранного инвестора;

2) подачи в арбитражный суд письменных доказательств устранения и заверений о недопущении в дальнейшем обстоятельств, послуживших основанием для приостановления осуществления прав».

То есть он должен в арбитражный суд принести доказательства, что он «перековался», переформатировался. И арбитражный суд еще посмотрит, действительно ли он «перековался», за него должны будут ходатайствовать россияне, что ему можно разрешить выплачивать дивиденды и можно ему вернуть его права.

Вывод

Кто-то может сказать: «А куда нам деваться? Промышленность же должна функционировать». Я готов вам перечислить 327 оправданий, почему этот закон правильный, почему он своевременный и почему так и должно быть. Но я также готов вам доказать, почему этот закон хорош прямо сейчас, но в перспективе убьет российскую экономику.

Знаете ли вы, кто построил химическую промышленность в СССР и помог ее строить в Российской Федерации? Корпорация Мицуи. Поинтересуйтесь, в какие проекты эта японская корпорация Мицуи входит, в частности на Сахалине. Ну, хорошо, давайте применим к ним этот закон. А они будут потом в нас инвестировать? Давайте применим закон против компании Сименс, давайте применим закон против любой иной технологической компании, поставим этих инвесторов раком. Добавит ли им это в будущем желания инвестировать в российскую экономику? Конечно.

Мы обязательно увидим, к сожалению, отрицательные последствия этого федерального закона в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Да, здесь и сейчас, чтобы ничего не обвалилось и не рухнуло — все корректно.

И дай бог, чтобы арбитражные суды и российские акционеры, так как права иностранных инвесторов все будут приостановлены, пояснили инвесторам, что все их дивиденды и прибыль вернется. Что все это временно. Потому что если они не смогут их убедить, то хуже будет всем нам.

Не существует абсолютного зла или абсолютного добра. Так и с этим законом. Он не злой и не добрый. Он решает проблемы сейчас. Но может создать проблемы в перспективе. Вот моя оценка данного федерального закона. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.