Ура, проверок не будет! Готовьтесь к «визитам»…

Вместо проверок, будут профилактические визиты: кто и как будет «навещать»

Недавно на Питерском международном экономическом форуме наш президент в очередной раз потребовал от чиновников оставить мир бизнеса в покое и перестать проверять его и так далее. И что нужно об этом знать? Об этом нужно знать ровно две вещи.

Первое: требование президента относилось только к государственному и муниципальному контролю, а внутри этого государственного и муниципального контроля есть огромное количество исключений.

Например, торговая инспекция вас будет дергать меньше. Но налоговики как проверяли, так и будут проверять, включая соблюдение контрольно-кассовой дисциплины. ОБЭП как проверял, так и будет проверять. Как прокуратура и многие другие ведомства.

Второе: наши чиновники – молодцы, они придумали новые федеральные законы. И теперь этот государственно-муниципальный плановый контроль заменен так называемыми профилактическими визитами. То есть вынос мозга будет осуществляться через профилактические визиты.

Допустим, государственная инспекция по труду. Им запретили проводить проверки, и как же они будут действовать теперь? Об этом рассказал глава Роструда Иванков М. Именно в интервью ТАСС.

«Глава Роструда Иванков М. рассказал ТАСС, каким образом осуществляются профилактические визиты в организации и что проверяют контролеры ГИТ. Всего с начала текущего года ГИТ провели 90 тыс. профмероприятий, 10 тыс. из которых приходятся на профилактические визиты. Как разъяснил Иванков, профвизит — это превентивная мера, которая позволяет устранить риск возникновения конфликтных ситуаций в трудовых взаимоотношениях».

Складывается впечатление, что работодатели круглосуточно думают, как бы нарушить Трудовой кодекс. Ну, нечем им заняться, как бы ущемить права трудящихся. То есть, с точки зрения нашей Государственной инспекции труда, работодатели – потенциальные правонарушители. И чтобы потенциальный правонарушитель не совершил правонарушение, надо превентивно к нему прийти и предупредить, чтобы он это правонарушение не совершал. Большего бреда придумать трудно.

«Плановые проверки бизнеса отменены, однако вместо них теперь задействованы профилактические визиты. В ходе таких посещений инспекторы выясняют, есть ли проблемы у работодателя и как ему помочь их решить. Кроме того, появляется возможность обнаружить риски, которые работодатель еще не заметил, и устранить их».

Уважаемые чиновники, если мне потребуется ваша помощь, я обязательно попрошу этой помощи, но, добрый вам совет, не надо дергать бизнесмена. Вот когда ему потребуется помощь, он вам позвонит и попросит помощи. Но если он не просит об этой помощи, не надо ее навязывать. Но, тем не менее, руководитель Роструда призвал бизнесменов, к активности. Потому что это в ваших интересах.

К какой же активности он вас призвал? Он напомнил о том, что в арсенале мер борьбы государственной инспекции труда с правонарушениями остается такой мощный инструмент, как прокурорская проверка. Поэтому ни один работник в стране не останется беззащитным. Поэтому, какую активность вы должны проявлять? Ну, наверное, вы должны проявлять активность в ожидании профилактических визитов. А потом вы должны будете с инспекторами быстро исправиться, а если вам мало профилактических визитов, то можно и прокурорскую проверку устроить. А их никто не отменял.

Напишите, что вы думаете об этом навязчивом сервисе со стороны государства, в частности, об этом навязчивом сервисе со стороны государственной инспекции по труду.

Вы верите в российское ПО?

Давайте посмотрим на Проект Федерального закона № 149602-8, который позволит создать российский магазин приложений. И он будет в обязательном порядке предустанавливаться на все технические устройства.

«Изменения в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и корреспондирующие правки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» связаны с необходимостью обеспечить российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия, так как в условиях санкционного давления сохраняется глобальная неопределенность с поставками оборудования, отключением от иностранной IT-инфраструктуры».

И чтобы нас с вами вдруг не отключили от иностранной IT-инфраструктуры, россияне сами будут разрабатывать свои приложения. Все эти приложения для мобильных устройств, компьютеров и так далее будут находиться на российской платформе, и никто не сможет нас тогда заблокировать. Потому что, как написано в пояснительной записке, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов и приложений, в связи с чем имеется риск прекращения их работы в РФ.

На первый взгляд, новость благая. Типа, деваться некуда. С другой стороны, какого качества все это будет? Российский рынок – слишком маленький рынок для этого магазина. Но пусть существует магазин российских приложений. Я совершенно не возражаю. Российские разработки каких-то приложений могут быть лучше, чем те разработки, которые вы можете купить сейчас в App Store или в Google play, а могут быть и хуже. Но для меня, как для потребителя, было бы здорово, если бы у меня была возможность использовать весь мировой рынок и скачивать те приложения, которые мне нравятся, и не важно, кем они разработаны.

Я считаю, что бизнесменам и гражданам будет недостаточно российского магазина приложений. С другой стороны, было бы здорово, если бы российский магазин различного рода приложений приобрел всемирную популярность. Я всегда выступал и выступаю за честную экономическую конкуренцию, и если уж захватывать мировые рынки, то самыми лучшими товарами, работами или услугами. Вот я выступаю за подобный захват мирового рынка. Чтобы наши джинсы покупали американцы, а не мы покупали их джинсы. Чтобы француженки покупали русские холодильники, а японцы покупали русские автомобили. И чтобы наши Жигули были лучше, чем Порш Кайен, Мерседес и Тойота. Ну, идею вы поняли.

Как вы считаете, а стоит вообще сейчас заморачиваться с созданием российского аналога App Store и в Google play? Мне кажется, не стоит на это тратить деньги, это будет очередной распил. Напишите свое мнение в комментариях.

Кстати, мы открыли доступ к 2-часовому видео. Узнайте, как вас оцифруют и изучат под микроскопом ФНС и ЦБ РФ. Советуем его посмотреть :)

Спасибо и удачи в делах.