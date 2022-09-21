ИП попал на налог с 15 млн. Мобильные операторы начали слежку за бизнесом

Купил недвижку, сдал в аренду, продал… попал на налог с 15 миллионов

С этой проблемой я сталкивался много раз. Человек, физлицо, купил недвижку, а потом начал использовать эту недвижку в предпринимательских целях. А потом он продал эту недвижку. Но так как недвижка зарегистрирована на него, как на физлицо, то и продает он ее как физлицо. И в этот момент у него возникает попадос. И это дело дошло до Верховного суда.

Определение Верховного Суда от 04.05.2022 № 305-ЭС22-5666 по делу № А41-8332/2021

В ходе проверки налоговики выяснили, что упрощенец отразил в декларации доход от сдачи в аренду недвижимости. То есть он купил эту недвижку и сдавал ее в аренду, но он исключил из облагаемой базы 15 млн рублей, полученных при продаже этой недвижки. То есть он купил недвижку, стал предпринимателем и сдавал эту недвижку в аренду, поэтому доход от арендных платежей получал как предприниматель. Но потом ему надоело, и он решил продать недвижку за 15 млн рублей (продавал и покупал он эту недвижимость, как физлицо). И налог с этих 15 млн рублей, как предприниматель, он не заплатил.

Естественно, налоговики на все 15 млн рублей доначислили ему налоги. ИП обратился в суд и проиграл все арбитражные суды . Суды признали эти доначисления обоснованными.

Также они учли наличие доказательств того, что спорное имущество использовалось в предпринимательских целях.

И ничего с этим сделать невозможно. Я слежу за этой проблемой уже лет 20. Если вы купили недвижку как физик, но потом ее использовали как предприниматель, то, когда вы эту недвижку будете продавать, вы налоги должны будете заплатить как предприниматель. Иногда это бывает выгодно, иногда не очень. Но если вы, продав недвижку, не включили в налогооблагаемую базу предпринимателя доход от реализации недвижки, то вам доначислят налог, и вы проиграете все суды.

Мобильные операторы следят за бизнесом

С каждым месяцем цифровой надзор и цифровой контроль все жестче и жестче. Он все глубже проникает в нашу жизнь и дошел уже до печенок, и пойдет еще дальше.

Постановление Правительства от 22.07.2022 № 1313

Операторы подвижной радиотелефонной связи обязаны очень внимательно следить за ИП и организациями, кто конкретно пользуется тем или иным номером телефона. Если что-то поменялось – немедленно сведения в Роскомнадзор. И весь этот мониторинг должен осуществляться на постоянной основе.

И операторы, естественно, должны будут немедленно сообщать все сведения об абонентах и сведения о пользователях услугами этой самой связи. У юридических лиц либо ИП данные будут собирать вплоть до размера обуви. Шучу, конечно, про ботинки не написано, но, понятно, что будут все данные про организацию.

Мало того что это все передается в автоматическом режиме круглосуточно, все же еще пишется. Я не знаю, правда это или неправда. Мне по-человечески неприятно, что кто-то в любой момент может почитать всю личную и коммерческую переписку. А как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к этому постановлению Правительства, ко всей этой слежке? Напишите, что об этом думаете.

Ключевой момент лично для меня – вопрос, а как жить в условиях этого цифрового контроля? Как спрятать информацию, о которой вы не хотели, чтобы узнали наши спецслужбы? Но это уже совсем другая история.

Спасибо и удачи в делах.