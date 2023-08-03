Цифровой рубль. Финальная версия. Как изменится ваша жизнь

24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

Однако, хочу отметить, что ни в одном обзоре, включая мой собственный, не было упоминания об этом количестве законов. А кстати, завтра и послезавтра будут подписаны еще несколько законов, о которых также будет интересно узнать.

Тем не менее, стоит отметить, что невозможно охватить все эти восхитительные и радостные законы в одной статье, поэтому сегодня вы увидите информацию только об одном радостном законе.

В ближайшие недели будут приняты и другие федеральные законы. Я постараюсь подробно их изучить и разобраться в сути этих интересных нормативно-правовых актов, которые разрабатываются нашим государством в интересах и заботе о гражданах.

Так что, давайте вместе рассмотрим эти законы, чтобы вы знали все подробности. Перед вами финальная версия Федерального закона от 24.07.2023 № 340-ФЗ о цифровом рубле, который вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Давайте кратко пройдемся по сути цифрового рубля. Центральный Банк России создал платформу для цифрового рубля, которую будет эксплуатировать и обеспечивать ее бесперебойное функционирование. Второй важный аспект, который вы должны знать о цифровом рубле. Центральный банк будет отвечать за формирование остатка цифровых рублей. Оператором платформы цифрового рубля, согласно этому закону, является Центральный банк, который предоставляет нам, физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, доступ к платформе цифрового рубля.

Предположим, вы решите открыть счет цифрового рубля. Вы придете в коммерческий банк и заключите договор или через соответствующую вкладочку в своем приложении на телефоне. Затем коммерческий банк предоставит условия для заключения договора с Центральным банком, и на платформе Центрального банка у вас появится цифровой счет, где вы будете хранить свои цифровые рубли.

Однако, самое важное, что нужно знать, это то, что для физических лиц комиссий не будет, как говорится в финальной версии закона. Но, будьте осторожны, потому что в финальной версии закона написано, что в будущем могут быть введены комиссии или внесены другие изменения. Давайте вместе разберемся.

Итак, Центральный банк определяет тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля, что означает, что сам Центральный банк устанавливает стоимость услуг, которые предоставляет нам. Таким образом, он сам определяет тарифы, и мы, как пользователи, будем платить за эти услуги. Также Центральный банк определяет размер вознаграждения, которое платят коммерческие банки за участие в платформе цифрового рубля.

Это означает, что Центральный банк сам устанавливает тарифы и расплачивается с коммерческими банками, которые также являются участниками платформы цифрового рубля. Он также устанавливает максимальное значение комиссий, которые коммерческие банки могут взимать с пользователей платформы цифрового рубля – граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в окончательной версии закона говорится, что Центральный банк определяет минимальную плату, которую коммерческие банки должны взимать с пользователей за использование цифрового рубля. Это вызывает сомнения, потому что нам было обещано, что использование цифрового рубля будет бесплатным. Только вдумайтесь: нам говорят, что цифровой рубль – это всего лишь третий тип рубля, и вы будете пользоваться им точно так же, как личным и безналичным рублем, без каких-либо ограничений. Если это так, то почему эти комиссии включены в закон?

Таким образом, окончательная версия закона подразумевает, что могут быть введены некоторые комиссии и ограничения для пользователей платформы цифрового рубля, несмотря на обещания руководства Центрального банка. Нам просто врут.

Центральный банк определяет максимальные суммы операций цифровыми рублями, то есть для каждого из нас установлены максимальные суммы операций цифровыми рублями и/или сумма остатков цифровых рублей на счетах цифрового рубля. Не будем долго догадываться, что означает «определяет максимальные суммы операций» и «определяет сумму цифровых рублей на счетах цифрового рубля» – это просто означает, что Центральный банк устанавливает ограничения на суммы операций и остатков денег на счетах.

Лично меня это напрягает, но вот что еще меня напрягает еще больше: Центральный банк определяет перечень операций, то есть куда вы сможете и куда не сможете тратить цифровые рубли, и это будет решать Центральный банк. Также Центральный банк определяет суммы операций, а самое главное, определяет сроки, в течение которых кредитные организации смогут разрешить своим клиентам совершать операции с цифровыми рублями.

Допустим, вам выплатили пособие в размере 15 тысяч рублей, но вы сможете потратить эти средства только на памперсы, детское питание и ничего больше, потому что Центральный банк определяет перечень разрешенных операций. Также Центральный банк указывает сроки, в течение которых вы должны потратить эти 15 тысяч рублей, и какой остаток цифровых рублей должен остаться у вас. Обратите внимание, что за такую операцию Центральный банк и коммерческий банк возьмут с вас плату дважды: коммерческий банк возьмет плату за использование платформы цифрового рубля, а Центральный банк определяет тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля.

Звучит не очень-то привлекательно.

А при этом, этот цифровой рубль на вклад не положишь, займа не дашь, кредита не возьмешь, ипотеку не оформишь. Кэшбэка в нем тоже не будет. Вчера я смотрел передачу на НТВ, где радостно рассказывали, как классно, что у нас теперь есть цифровой рубль. Естественно, на НТВ ничего из этого закона вам не рассказали.

Что еще нам необходимо знать про цифровой рубль? Если у вас есть цифровой рубль, его могут арестовать в виде субсидиарной ответственности службы судебных приставов. Таможня или налоговики также могут арестовать цифровые рубли. Даже не хочу на этом останавливаться.

Также цифровой рубль будет участвовать в системе международного обмена. Создается некая общая глобальная платформа, через которую будут конвертироваться цифровые рубли с цифровыми юанями, цифровыми долларами и цифровыми евро. Иностранцы также будут иметь право владеть цифровыми рублями. Тут ничего нового, просто глобализм.

А теперь, наверное, самое важное: все сделки будут совершаться только на платформе Центрального банка. Центральный банк будет управлять остатками наших цифровых рублей, и изменять их путем формирования записей о количестве цифровых рублей у нас на счету. Все это будет происходить в соответствии с правилами цифровой платформы, которые разрабатывает сам Центральный банк.

Правила цифровой платформы также вступят в силу с 1 августа. Получается классно, Центральный банк создал платформу сам, на ней создает цифровые рубли, сам устанавливает правила и сам себя контролирует. Он также устанавливает для себя размеры вознаграждения и сам их взимает. Также он еще и односторонним образом вносит любые изменения, и вы можете узнать об этом на их сайте. Там будут публиковаться изменения по пользованию цифровым рублем. Короче, это просто прелесть – абсолютно неподконтрольная никому организация.

Теперь у нас Центральный банк абсолютно никому не подконтрольная организация. Он сама себе устанавливает правила, тарифы, решает, на что мы можем потратить, на что не можем, сколько можем потратить и в какой срок и так далее. Раньше, когда я говорил об этом, вы могли не поверить, так как я ссылался на законопроекты, но сейчас у меня финальная версия этого замечательного будущего Федерального закона.

Будет ли Центральный банк нести ответственность за все это? Согласно этому закону, Центральный банк заявляет, что он, конечно, будет все держать в сохранности ваши цифровые рубли, но на деле ни за что он не будет отвечать – это будет обязанность коммерческих банков, участников платформы цифрового рубля, предоставляющих доступ к этой платформе для физических и юридических лиц. Эти участники обязаны принять меры для противодействия переводам денежных средств без добровольного согласия клиента.

То есть, это вообще платформа, которую создал Центральный банк. Он сам написал все правила, и сам контролирует цифровой рубль. Он не будет покидать платформы, а с мошенниками будут бороться коммерческие банки. Прикольно, правда? Восхититесь этим! Это просто здорово, потому что коммерческие банки должны обеспечить отсутствие воровства наших цифровых денег, хотя все деньги хранятся под контролем Центрального банка на его же платформе.

«Окончательность операции по переводу цифровых рублей пользователя платформы цифрового рубля наступает в момент зачисления цифровых рублей на счет цифрового рубля получателя средств».

Например, если папа перечислил цифровые рубли дочке, у дочки появятся цифровые рубли на ее счету. Не дай бог папе и дочке пользоваться цифровыми рублями.

Я уже говорил, что Центральный банк создал платформу, написал правила и сам себя будет контролировать.

Оператор платформы цифрового рубля для организации и обеспечения бесперебойного функционирования платформы сам устанавливает правила платформы. Не законодатель, не правительство, не президент, не Госдума, не Конституционный суд – они сами себе устанавливают правила и контролируют их соблюдение. Это же здорово, правда? Ближайшие сутки-двое эти правила появятся в окончательном виде.

Я просто поражаюсь всему этому, я просто восхищаюсь. Ну, это же невероятно, это же просто удивительно, понимаете? У наших «товарищей» из Международной финансовой Мафии Центрального банка просто зашкаливающий интеллект!

Они устанавливают правила платформы цифрового рубля, которые размещаются на официальном сайте Центрального банка. Когда это окончательный вариант выйдет, я покажу вам его. При этом оператор, то есть Центральный банк, может в любое время дня и ночи вносить изменения в эти правила, и вы об этом даже не узнаете, если не умеете пользоваться сайтом Центрального банка. Потому что все уведомления о внесении изменений будут располагаться на официальном сайте Центрального банка и вступать в силу через 60 календарных дней.

Я, наверное, буду следить за этим, и буду стараться информировать вас. Но давайте будем честными, много ли у нас в стране людей, которые работают с сайтом Центрального банка? То есть, люди даже не узнают об этом, если опять поменяются правила. Зачем, с точки зрения Центрального банка, рабам знать правила? Ну, зачем их информировать? Достаточно разместить на сайте, хватит.

И про тарифы то же самое. При изменении тарифов на услуги оператора платформы, то есть на услуги Центрального банка, а также размеры вознаграждения, выплачиваемого коммерческим банком, вся эта информация будет размещена на сайте Центрального банка не меньше чем за 30 дней до вступления в силу этих изменений.

Но вам, гражданам – физическим лицам, обещают, что тарифы и правила отношения к вам будут менять не чаще двух раз в год. А вот тарифы и правила в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно менять хоть каждый день. Об этом написано в документе. То есть, в отношении обычных граждан тарифы будут менять не чаще двух раз в год, а в отношении всех остальных – можно менять хоть каждый день. Все нормально.

Конечно, Центральный банк откроет вам счет и обеспечит доступ к платформе цифрового рубля. У вас будет только один доступ к платформе, но вы сможете осуществлять его через любой коммерческий банк. Однако счет на платформе будет только один, и список банков, через которые вы сможете открыть счет в цифровом рубле, будет вывешен в интернете на сайте Центрального банка. В общем, пора нам осваивать сайт Центрального банка.

Знаете, это прямо издевательство, то есть, оказывается, если кто-то из вас вдруг решит открыть счет в цифровом рубле, то все дело будет на вашей добровольной основе при заключении договора. Пользователи платформы цифрового рубля открывают счет на условиях, согласованных сторонами. То есть, счет для вас пользователи будут открывать исключительно с вашего согласия и на условиях, согласованных с вами. Понимаете?

Вот это я воспринимаю как издевательство. Они в одностороннем порядке устанавливают правила, меняют правила и имеют право вносить любые изменения в договор счета цифрового рубля. Но, тем не менее, все это будет согласовано сторонами.

А как вы хотели? Оферта! Попробуйте отказаться от нее, что называется. Ну, понятное дело, что не допускается выдача кредитов в цифровом рубле и начисление процентов на остаток цифровых рублей. Я это уже говорил. Ну, с этим все нормально, нет ничего нового.

Что касается договора с вами, то, если он прекращается, с вас сначала возьмут все долги перед всеми – налоговой, таможней, перед всеми на свете. А потом, как бы остатки ваших цифровых рублей, если счет закрываете, могут перевести вам по безналу на другой банковский счет.

А еще тут написано, что Центральный банк, то есть оператор платформы цифрового рубля, вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договор счета цифрового рубля с уведомлением об этом пользователя платформы цифрового рубля. То есть, в одном месте написано, что договор заключается исключительно по договоренности сторон, а в другом месте, в пункте 13, написано, что в любое время дня и ночи Центральный банк может выносить любые изменения в этот договор. Ну, классно же!

То есть, вначале они вам разрешили потратить деньги на памперсы, а потом сказали, нет, на памперсы все-таки ты их не можешь потратить. Ты должен тратить на лекарство.

Давайте я покажу еще один закон, который вступает в силу с 1 августа 2023 года – Федеральный закон от 24.07.2023 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

И если честно, этот закон еще более запутанный. Он вносит изменения в гражданский кодекс, касающиеся использования цифрового рубля, и есть одна вещь, которая мне совершенно непонятна. Может быть, вы мне ее объясните?

Расчеты цифровыми рублями осуществляются путем перевода цифровых рублей – это мы уже все знаем с вами. Но теперь это будет прописано в гражданском кодексе.

«Расчеты цифровыми рублями осуществляются путем перевода цифровых рублей Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе».

Все это законодательство написано таким образом, что Центральный банк сам себе устанавливает правила, сам эмитирует… ну, и так далее, вы это уже слышали.

И при этом расчеты цифровыми рублями могут осуществляться в формах, установленных законодательством, то есть каких формах – я вам уже говорил. Центральный банк имеет право принять решение, сколько ты потратишь, сколько будут действовать твои цифровые рубли – неделю, месяц, сколько у тебя должно быть на остатке, куда ты их можешь потратить, ну и так далее и тому подобное.

Давайте посмотрим про наследство. Знаете, я так и не понял, будут ли цифровые рубли передаваться по наследству или нет.

«Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России».

То есть правительство определит порядок совершения завещательных распоряжений с цифровыми рублями. Почему бы это не написать в законе? Почему мы это право даем правительству? Это должно быть прописано в законе, это наша собственность.

«Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, а также Банк России при наличии цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов».

Черт возьми, каких расходов? Я поэтому и говорю, что непонятно будут ли они наследоваться или нет, должны по идее. Ну, ждем, когда правительство напишет нам правила, а может быть, они имеют в виду расходы на похороны, может быть, только вот эти расходы.

«Наследник, которому завещаны денежные средства (внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, а также цифровые рубли, учитываемые на счете цифрового рубля наследодателя), в том числе в случае, если они завещаны путем завещательного распоряжения (статья 1128), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить денежные средства, необходимые для похорон наследодателя, из вклада или со счета, включая счет цифрового рубля, наследодателя».

То есть, я хотел бы здесь видеть следующее. Хорошо, черт с вами, вы навязали цифровые рубли, но тут черным по белому должно быть написано: «Цифровые рубли автоматически переходят по наследству к наследникам в соответствии с завещанием или в порядке наследственной очереди. Все те, кто получил эти цифровые рубли по наследству, имеют право распоряжаться ими, как им в голову взбредет». Мы-то этого не видим.

Мы видим, что эти правила установят правительство по согласованию с центральным банком, вы понимаете? А пока можешь потратить деньги только на достойные похороны и все. Если я чего-то преувеличиваю, не материтесь на меня, лучше поправьте меня в комментариях, если я что-то не понимаю. Но что я вижу, то пою, я же имею право задать эти вопросы?

Центральный банк объявил, что с 2025 по 2027 годы физических лиц трогать не будут, но в законах этого нет. Нам Центральный банк, руководитель Центрального банка объявила, что все будет исключительно добровольно, тратить цифровые рубли сможешь куда хочешь, но в законе написано прямо противоположное, понимаете? Так как же они будут действовать – по закону или как они сказали устно?

Но еще хуже ситуация. Давайте, господа, допустим, что кому-то из вас всунут эти цифровые рубли, не знаю, решат, что пособие на детей надо перечислять только в цифровых рублях, пенсию – в цифровых рублях, или компенсацию за ранение только цифровыми рублями можно будет получить. Такое запросто может быть. И людям в этом случае деваться будет некуда.

То есть, как бы ну не хочешь, называется, «не получай». Но что людям делать? Как милые, побегут открывать счета в цифровых рублях. Но самая плохая ситуация будет у предпринимателей и бизнесменов по той причине, что цифровой рубль станет обязательным средством платежа на всей территории Российской Федерации. Если кто-то из бизнесменов, к примеру, в аптеке откажется принимать цифровые рубли, то, возможно, его ждет уголовное дело.

Я еще проверю эту ситуацию, но как я знаю, это будет так, что бизнесмен нарушит правила приема национальной валюты на территории России, так как цифровые рубли обязательны для приема. Поэтому бизнесмены и индивидуальные предприниматели, как миленькие, откроют счета в цифровых рублях, им просто не деваться некуда. Уже не говорю о потерянной прибыли и упущенной выгоде. Они просто не имеют права отказать, когда к ним обратится, например, пенсионер, которому перечисляют пособие в цифровом рубле. Не брать это пособие – отказываться от денег. Рано или поздно их заставят перечислять все выплаты в цифровых рублях, и что, пенсионеру не брать эти деньги? Вы понимаете, в чем идиотизм? Легко призывать «не подходить близко к цифровому рублю», но не буду приводить конкретные примеры, так как это сложнее реализовать.

А вам хочу пожелать следующее: настолько, насколько возможно, не подходите к цифровому рублю сами. Информируйте всех своих друзей и знакомых о том, что на самом деле представляет цифровой рубль. Потому что, подчеркиваю, вчера, когда смотрел НТВ, там говорили совершенно другое.

Жду ваших комментариев о том, что думаете об этом. Спасибо, друзья, и удачи в делах, насколько это вообще возможно в этой ситуации. Как-нибудь прорвемся. Но почему-то эти граждане со своим цифровым рублем уж слишком сильно торопятся. Спасибо.