25 трэш-законов: Отсрочки по кредитам / Новый «комсомол» / Запрет на смену пола

Объем новых законов настолько велик, что даже просто просмотреть их нет времени, не то, что детально изучить и сделать для вас обзор. Предстоит много работы, чтобы разобраться с этим объемом.

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Как обычно, по понедельникам я выпускал обзоры нормативных правовых актов, которые вышли за неделю, но на этот раз, к сожалению, обзора не будет. Вместо этого я хотел бы показать вам лишь небольшую часть объема законодательства, который вышел только за понедельник-вторник, 24-25 июля.

Объем новых законов настолько велик, что даже просто просмотреть их нет времени, не то, что детально изучить и сделать для вас обзор. Предстоит много работы, чтобы разобраться с этим объемом.

А сегодня мы с вами очень бегло пройдемся по новым законам и инициативам, покажу лишь несколько примеров. Отмечу, что некоторые из них вызывают у меня недоумение.

Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливает запрет на смену пола. Это вызывает много вопросов, и я обязательно разберусь с этим в одной из будущих статей. Еще один документ – Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 380-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», который касается ограничений перевозки сигарет и вейпов по территории России. Непонятно, почему такое решение было принято, но в этом законе установлено, что гражданам нельзя будет перевозить более 200 сигарет или более 5 единиц никотинсодержащих продуктов.

Также есть Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон регулирует прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти. Однако, кажется, что этот закон скорее устанавливает дополнительные льготы для самих сотрудников, чем заботится о населении.

Например, сотрудники федеральных органов власти имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи, включая изготовление и ремонт зубных протезов. Это действительно звучит замечательно – получать все бесплатно от государства, если ты чиновник. В одной из будущих статей я подробнее расскажу, как этот федеральный закон обеспечивает заботу о своих сотрудниках.

Я, работая с законами более 30 лет, никогда не видел такого количества законов за столь короткий срок. Также в понедельник выпустили еще один документ – Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Надеюсь, что это действительно будет способствовать борьбе с хищением денежных средств с наших счетов.

Я уже не раз выражал опасения, что правоохранительная система может оказаться неэффективной в борьбе с преступностью, особенно когда сами чиновники, включая начальство, замешаны в коррупции. Я не стараюсь обесценивать этот закон. У меня просто вопрос: получается, что правоохранительные органы, состоящие из трех букв, будут бороться сами с собой? Я буквально позавчера уже говорил о реальной ситуации, с которой столкнулись живые люди. В одной из тюрем создано специальное место под крышей начальства, в том числе начальства из трех букв, где они спокойно «обирают граждан». Бизнесмены провели собственное расследование и выяснили, что бороться с этим бесполезно – мы ничего не можем предпринять. Получается, что правоохранители будут бороться сами с собой, но сам по себе закон хороший. В следующей статье я расскажу об этом более подробно.

Итак, вот еще один документ, который, кажется, хороший – Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Этим законом отменено требование об обязательном аудите бухгалтерской финансовой отчетности инвестиционных советников. Это позитивное изменение, и я обязательно расскажу о нем более подробно.

Еще есть Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Этим законом установлен новый подход к определению нуждаемости семей. Это также выглядит перспективно, но когда я изучал этот закон, обнаружил, что многие нуждающиеся могут ничего не получить. В будущей статье я расскажу, почему так происходит и как определяется нуждаемость в семьях.

Далее, я хочу отметить, что невозможно в одну статью вместить все законы, которые были приняты 24 июля. Многие из них также важны и требуют внимания.

Интересный момент – чиновники продлили себе возможность нахождения у власти до 70-летнего возраста. Это, конечно, вызывает вопросы, и я обязательно расскажу о Федеральном законе от 24 июля 2023 года № 357-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в одной из будущих статей.

Теперь давайте быстренько пройдемся по Федеральному закону от 24 июля 2023 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В них закреплена возможность предоставления гражданам жилого помещения по договору социального найма не только в границах населенного пункта, где они проживают, но и в других населенных пунктах на территории того же самого муниципального образования.

Короче, давайте разберемся. Если у вас начинается капитальный ремонт в вашем доме, то вас могут переселить в другой населенный пункт. В одной из будущих статей я подробно расскажу, как это будет происходить. Это, конечно, может показаться странным, но таков Федеральный закон № 365, и я подробно объясню его нюансы.

Еще есть интересный закон – Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 372-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Он направлен на защиту интересов граждан в случаях, когда их сделка по приобретению жилого помещения у банкрота признана недействительной. То есть, если вы приобрели жилье у банкрота, а сделка была признана недействительной, этот закон даст вам возможность выкупить это жилье второй раз на определенных условиях. В будущей статье я расскажу, как это все будет происходить и как вы сможете участвовать в торгах и что нужно будет сделать. Это, типа, хороший закон.

В ближайший месяц-полтора, пока депутаты будут на каникулах, у нас с вами будет много интересных разборов. Да, сейчас они еще примут еще сотни законов в оставшиеся дни, и у нас будет время, чтобы весело разбираться во всей этой информации. Так что оставайтесь на связи, вместе мы разберемся во всех этих законах и узнаем, как они будут влиять на нашу жизнь.

Подписан закон о совершенствовании порядка расчетов полной стоимости потребительского кредита. Этот закон предполагает защиту наших граждан, особенно тех, кто перекредитован. В одной из будущих статей я подробно разберу Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Также я как-нибудь расскажу вам о Федеральном законе от 24 июля 2023 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на ограничение связей с иностранными агентами. В случае связи с ними предусмотрены дополнительные слежки. Я также расскажу об этом законе, чтобы понять, как он повлияет на нашу свободу и приватность.

И еще есть закон о финансировании нового молодежного движения, схожего с комсомолом – Федеральный закон от 24.07.2023 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи». Раньше у нас существовали Октябрятская организация, Пионерская организация и Комсомол, и мы платили членские взносы. Комсомол и Пионерская организация существовали за счет этих членских взносов. Однако сейчас было создано новое молодежное движение – «Новый Комсомол», и он финансируется из бюджета, что подразумевает использование наших налоговых денег. Я расскажу, как будут пилить бюджет на это новое движение, и как оно будет влиять на нашу жизнь, как налогоплательщиков.

Наша задача – разобраться во всех этих законах и понять, как они могут повлиять на нашу повседневную жизнь и права граждан. В следующих статьях я буду предоставлять всю необходимую информацию и анализировать каждый закон, чтобы вы были информированы и осведомлены о происходящих изменениях.

Также скоро мы с вами разберем Федеральный закон от 24.07.2023 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Этот документ предполагает, что каждый руководитель субъекта федерации должен разработать правила для своей территории о бережном обращении с брошенными животными.

А теперь поговорим о Федеральном законе от 24.07.2023 № 363-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предусматривает штрафы за нарушения в производстве и обороте пива, пивных напитков, медовухи, сидра и т.д. В случае нарушения могут быть предусмотрены бешеные штрафы и даже запрет деятельности организации. Штрафы – обычное наказание, о чем мы уже привыкли. В одной из будущих статей я расскажу об этом законе более подробно.

Также я скоро разберу для вас Федеральный закон от 24.07.2023 № 348-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который касается кредитов, займов и ипотеки, а также льготного периода до 6 месяцев.

Вы уже можете представить, насколько много законов осталось распечатать и изучить. Впереди целый месяц работы, чтобы быть в курсе всех изменений. Например, про органическую продукцию, как она будет маркироваться и использоваться в питании, и этот закон вступает в силу с 1 сентября 24 года. Или, например, мы будем разбирать новый закон о промышленной политике. И еще у нас теперь будет День воинской славы, который будет отмечаться каждый год 12 мая в честь успешного завершения Крымской наступательной операции советскими войсками в 1944 году.

Так что оставайтесь на связи, вместе мы разберемся со всеми этими законами и узнаем обо всех важных изменениях, которые могут повлиять на нашу повседневную жизнь.

Честно говоря, я не знаю, как все это комментировать, у меня просто нет слов. Напишите, что вы думаете об этом потоке законодательства в комментариях. И, чисто по-человечески, прошу вас поддержать мою бесплатную работу – оставьте комментарий и поставьте лайк. Спасибо ребята! Я очень надеюсь, что все это безумие закончится и что изменения в нашей стране к лучшему будут близки. Но пока что у нас что есть, то есть… как-то так.

Спасибо и удачи в делах!