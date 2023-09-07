Если вы заинтересованы активно участвовать во всем происходящем, вы можете явиться в военкомат и заявить о своем желании. Однако если вы не слишком заинтересованы, то знание этих военных законов также может быть полезным.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Так уж случилось, что в июле и в начале августа наши законодатели выпустили огромное количество новых законов. Я уже демонстрировал вам некоторые из них в своих длинных обзорах. Ранее я публиковал обзоры еженедельно, по понедельникам, но теперь они выходят три или иногда даже четыре раза в неделю. Это стало немалой нагрузкой.

Весь август я работал над этими обзорами, и постепенно мы публикуем результаты. Сегодняшняя статья будет посвящена военной тематике, которая все еще остается актуальной. Прежде чем перейти к новостям, я хочу подвести итоги военных законов, появившихся в июле и августе. Я призываю вас обратить особое внимание на эти законы и постановления, чтобы составить список тех, которые могут быть полезны вашей семье, вашим адвокатам и юристам. Это поможет вам принимать взвешенные решения.

Если вы заинтересованы активно участвовать во всем происходящем, вы можете явиться в военкомат и заявить о своем желании. Однако если вы не слишком заинтересованы, то знание этих военных законов также может быть полезным.

«Военные» законы, которые надо держать под рукой

Первое, что вам следует знать, иметь в виду и держать под рукой – это Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Этот закон включает в себя огромные штрафы. Приведу лишь один пример: если вы являетесь директором компании и не предоставили необходимую поддержку военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации, и если вы плохо оповестили сотрудников о необходимости явиться в военкомат и не обеспечили их явку, то ваше юридическое лицо будет оштрафовано. Штрафы составляют от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, а вас лично оштрафуют на сумму от 60 до 80 тысяч рублей. Это лишь одна из многих ситуаций, о которых я уже говорил в отдельном ролике.

Следующий закон касается молодых людей в призывном возрасте – это Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Если ваш сын подпадает под призыв, то вам следует держать этот закон под рукой. В нем указано, что повестка считается врученной, как только она появилась в реестре, а также через МФЦ, личное вручение и блокировку выезда за границу. Об этом законе тоже была отдельная статья, но сейчас я просто демонстрирую вам важные законы, которые желательно иметь под рукой.

Если вы ранее служили во внутренних войсках Росгвардии или являлись членом Министерства обороны, вас также могут призвать в случае мобилизации военного положения. Это происходит в рамках Федерального закона от 4 августа 2023 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вам важно знать, что такие переводы между воинскими структурами возможны при объявлении мобилизации или военного положения. Насчет повторных упоминаний о мобилизации и военном положении – я тоже не могу точно сказать, почему они так часто обсуждаются. Возможно, об этом было уже сказано много раз, но давайте перейдем к следующему важному аспекту.

Даже если у вас уже были травмы или контузии, и вы не можете продолжать службу в Вооруженных Силах, вы все равно можете продолжить службу в Органах Внутренних Дел. Нам не хватает кадров в органах внутренних дел, поэтому даже если вы отказались от службы в национальной гвардии, вас все равно могут призвать на службу, но уже в порядке мобилизации, согласно установленному закону. Отказаться от этого будет невозможно.

Следующий закон – это Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который повышает максимальный возраст для призыва до 30 лет. В этом законе также есть много интересного. Также держите его под рукой.

Допустим, ваш сын служит по призыву. За месяц до истечения его военной службы он может подписать контракт и отправиться в другое место. Но с учетом неопределенности, связанной с текущим положением дел, кто знает, когда все это закончится. Важно держать под рукой эти законы.

А вот эти три постановления правительства также рекомендуется держать под рукой: Постановление Правительства РФ от 24 июля 2023 года № 1200, Постановление Правительства РФ от 24 июля 2023 года № 1204 и Постановление Правительства РФ от 25 июля 2023 года № 1211. Касательно №1204, оно регламентирует процесс призыва, кто может быть призван, кто не может, какие отсрочки предоставляются и т.д. Тут много всего интересного. Я ранее уже говорил об этом в предыдущих статьях, например, о возможности не явиться в военкомат, если у вас возникли непреодолимые обстоятельства. Сейчас я просто собираю это все в одной сводной информации, чтобы у вас была полная картина.

Кроме того, есть новые изменения в постановлении №1211 о снятии с воинского учета безличной явки путем внесения сведений в реестр. И это действительно интересно. Я, наверное, напишу отдельную статью на эту тему. Мы провели эксперимент на этой неделе, пытаясь снять некоторых наших знакомых с учета, обойдя официальную процедуру. Но ничего не вышло, учитывая закон и постановление. Сделать это можно через портал Госуслуг, но на деле это оказалось невозможным.

Мне написали, что, мол, Викторович примерно уже 7000 человек попробовали, но только двоим удалось. У меня есть скриншоты, все документы сохранены, включая их письма и отказы. Я подумываю о создании отдельной статьи, в которой поделюсь этим экспериментом и опытом.

Тем не менее хочу подчеркнуть, что это только кажется, что можно обойти процедуру без личного присутствия. На самом деле это невозможно. Не стоит в это верить и призывать других. Это подтверждено соответствующим постановлением и законами. Нельзя просто так прийти и попросить снять с учета.

Есть закон и постановление правительства, которые указывают, что определенные категории граждан никогда не будут вызываться никуда. Это относится, например, к депутатам Госдумы. Они никогда не будут призываться на обычную военную службу. Это важно иметь в виду.

Есть еще неравенство в отношении компенсаций. Некоторые получают больше, некоторые меньше. Например, если вы участвуете в добровольных формированиях и погибаете, вашим родственникам выплатят определенную сумму. Если тяжело ранены и получите статус инвалида, сумма также зависит от степени инвалидности. Если легко ранены, сумма также различается.

Я показал вам основные документы и информацию, но следует помнить, что военное законодательство довольно сложное и многообразное.

Как поддержат семьи пострадавших сотрудников ФСИН

А теперь давайте рассмотрим дополнительную нормативную базу, которую я ранее не представлял, и попробуем разобраться в вопросе, что делать. Вот Указ Президента РФ от 31 июля 2023 года № 569 «О дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации и членам их семей». Согласно этому Указу, если вы служите в ФСИН, но находитесь на территории республик, таких как Луганская, Запорожская и другие, и вдруг погибли, то ваши родственники получат компенсацию в размере 5 миллионов рублей.

Если же вы служили в системе принудительного исполнения наказаний на территории указанных республик и получили тяжелые ранения, контузию, травму или увечья, то вы имеете право на компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Эту сумму можно далее поделить между своими родственниками.

Этот Указ вызывает определенные сомнения, особенно в контексте так называемых новых субъектов Российской Федерации. Законы, касающиеся этих регионов, выходят пачками, и это, по моим ощущениям, вызывает некоторое недоумение. Я специально не показываю вам все эти законы, поскольку их довольно много. Однако, хочу подчеркнуть, что ситуация в этом контексте довольно сложная и требует детального изучения.

Закон о быстром снятии с учета «разбомбленного» имущества

Следующий закон, который я хочу рассмотреть – это Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон касается быстрого снятия с кадастрового учета разрушенного имущества.

В случае когда ваше имущество разрушили или уничтожили, этот закон предоставляет возможность снять его с кадастровой регистрации и прекратить права собственности. Это может произойти вследствие разрушения объекта недвижимости в результате боевых действий или из-за чрезвычайных ситуаций. Процедура упрощена и может быть основана на заявлении государственного органа или согласии собственника.

Закон довольно объемный, и если вам интересно, вы можете изучить его подробности самостоятельно. Важно отметить, что в этом законе описано, что может быть снято с кадастрового учета после разрушения. Это может быть разнообразное имущество – от машин до незавершенных строительных объектов, зданий и сооружений.

Подводя итог, этот закон позволяет оперативно снимать с кадастровой регистрации разрушенное имущество. Это упрощает процесс и позволяет избежать лишних сложностей в случае разрушений из-за боевых действий или чрезвычайных ситуаций.

Ветераны СВО получат льготное образование

Следующий документ, который я хочу представить вам – это Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 16 мая 2023 года № МН-7/1726-ДА «О мерах поддержки обучающихся, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции».

Согласно этому письму, такие обучающиеся теперь имеют возможность поступать в приоритетном порядке, а также получают льготы при сдаче экзаменов. Кроме того, им полагается государственная стипендия. Если у них есть статус ветерана боевых действий, и они обучаются очно на бюджетной основе, то им достаточно предоставить корочку ветерана, и они могут пользоваться дополнительными преимуществами. Эти льготы также могут включать предоставление жилья в общежитиях в первоочередном порядке и снижение стоимости образовательных услуг.

Тем не менее я задумываюсь о долгосрочной устойчивости данных льгот. Скорее всего, они могут быть временными, и их сохранение на долгий срок вызывает определенные сомнения.

Также хочу обратить внимание на то, стоило ли все это затраченных усилий и ресурсов. Реальные цифры и результаты могут вызвать раздумья о целесообразности таких мер для граждан и организаций. Что будет дальше после выборов – вопрос, на который сложно ответить заранее. Я не буду предсказывать будущее в блоге. Я буду отвечать на эти вопросы по пятницам в своем Telegram-канале, где можно найти полезную информацию.

Если вы считаете, что ситуация в России благополучная, и вас это не затронет, то можете оставаться на своем рабочем месте. Однако будьте готовы к возможной мобилизации. Если это не устраивает вас, то вы можете попробовать уйти на время, например, собирать грибы, или рассмотреть варианты переезда в другую страну. Моя компания может помочь с этим в Болгарии. В любом случае принимайте решения осознанно.

Кому из бизнесменов дадут участки

Итак, давайте перейдем к еще нескольким документам, которые связаны с текущими событиями. Прежде всего, это Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2023 года № 1190 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 629». Давайте кратко рассмотрим его.

Согласно этому постановлению, земельный участок, находившийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в аренду без проведения торгов сроком до 10 лет для возобновления или продолжения предпринимательской деятельности. Однако такая аренда возможна при соблюдении определенных условий.

А какие же условия должны быть соблюдены? Прежде всего, земельный участок может быть предоставлен для аренды, если он стал непригодным к использованию вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов. Также условие – наличие земельного участка, который больше нельзя использовать в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.

Замечательно, как человек привыкает к тому, что, казалось бы, немыслимо. Но кто мог предположить в 2021-2022 годах, что на территории Российской Федерации будут происходить обстрелы и что наше имущество, включая земельные участки, станет непригодным к использованию? Стоило ли все это затевать? Возможно, у некоторых найдется ответ, что это было неизбежно, но мы ведь не могли знать. Может быть, есть разные точки зрения, но главный вопрос – не станет ли плата за все это слишком высокой?

Давайте перейдем к следующему документу и завершим разговор о военных законах, которые, безусловно, находятся в центре внимания.

Конфискованное имущество будут отдавать на фронт

Во всех этих законах написано «в период мобилизации», «военного положения» или «военного времени», о чем они говорят? Почему это так актуально? О чем они вообще говорят? К чему нас готовят? Серьезно, зачем такое введение? Неужели они нас готовят к каким-то серьезным событиям? Ведь все это звучит довольно тревожно. Но давайте разберемся вместе, например, Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет конфисковать имущество.

«Статья 52. В период мобилизации, в период военного положения или в военное время конфискованные вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти для обеспечения реализации возложенных на них полномочий или Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» для их безвозмездной передачи гражданам и организациям в порядке, случаях и по перечню, которые установлены Правительством Российской Федерации».

Вывод

Теперь давайте подведем итоги. Я являюсь сторонником того, чтобы каждому взрослому человеку разрешить думать самому. Пусть каждый принимает свои решения. Исключительно его решение – идти или не идти, жить или не жить, получать пособие из-за тяжелых ранений или нет. Это его собственная жизнь, и он вправе решать, как ее жить.

Я также против того, чтобы кто-либо указывал, какие решения он должен принимать. Мы имеем право на свои мнения и свои вопросы. В этой статье я выразил свои мысли по этому поводу.

И, конечно, у нас есть право, совершенно законно, по законам России и Болгарии, рассмотреть возможность обеспечить безопасность своих родных в случае чего-либо. Кто желает, может обратиться к моим партнерам через файл, который вы найдете в моем Telegram-канале. Мы готовы помочь всем. Надеюсь на мирное небо над головой и спокойное переживание периода с сентября по декабрь. Спасибо, друзья, будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Спасибо и удачи в делах.