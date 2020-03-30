Права сотрудников и обязанности работодателей в период эпидемии

Информация о коронавирусе не трубит только что из утюга. Планету захватила мировая пандемия. И хотя на данный момент времени в России эпидемия официально ещё не объявлена, мы должны быть к ней готовы. Многие люди задаются вопросом, на что они будут жить, если будут сидеть дома, соблюдая карантин. Или не уволят ли их в преддверии надвигающегося экономического кризиса? В то время как одни представители профессий вынуждены находится в ограниченном пространстве, у других, наоборот, идёт двойная нагрузка. Например, это касается врачей и работников спасательных служб. Обратимся к трудовому законодательству и разберём, какие статьи Трудового Кодекса регламентируют права и обязанности работодателей в условиях эпидемии.

Можно ли не ходить на работу?

Многие организации были отправлены на выходные, закрыты до особого распоряжения или перешли на удаленный доступ к рабочим местам. Но не все. Среди сотрудников, которые продолжают работать в привычном режиме, есть те, кто хотел бы не посещать своё рабочее место в связи с растущей паникой. При этом руководителем данная просьба расценивается как отказ от работы и влечёт за собой увольнение. В этой связи хочется отметить, что законодательство находится на стороне работодателя. В статье 4 Трудового Кодекса РФ сказано, что принудительный труд запрещён. При этом работа в условиях эпидемии принудительным трудом не считается. Также согласно статьи 379 ТК РФ работник, известив об этом в письменном виде работодателя, имеет право отказаться от выполнения работы, которая угрожает его жизни или здоровью. Но сможете ли вы мотивировать свой отказ именно в данный момент времени? Никакой уверенности в этом нет, пока в России объявлен только режим повышенной готовности.

Законно ли привлечение к сверхурочной работе?

А как быть с теми, кого принудительно привлекут к дополнительной работе? Пункт 3 статьи 99 и пункт 3 статьи 113 ТК РФ разрешают привлечение работников к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни в условиях чрезвычайной ситуации без его согласия. Напомним, что оплата сверхурочных часов производится в следующем порядке: первые два часа в полуторном размере, остальные в двойном.

Как быть с командировками?

Конечно же никто не ожидал такой вспышки заражения и предприятиями были запланированы командировки сотрудников на многие месяцы вперёд. В связи с сообщениями в СМИ о принудительном двухнедельном карантине после посещения некоторых аэропортов и стран, вполне логично, что многие не захотят в них отправляться. Посмотрим кто имеет право отказаться от направления в командировку? Категории работников, которые имеют на это право указаны в статьях 203, 259, 264 и 268 ТК РФ. Все остальные сотрудники не имеют право отказать работодателю, и в случае неповиновения могут быть подвержены выговору или увольнению.

На работе простой. Будет ли он оплачиваться и в каком размере?

Нельзя умолчать о том, что новый вирус сильно ударил не только по населению, но и по бизнесу. Многие отрасли по понятным причинам не могут выполнять свою деятельность и уходят в непредвиденные простои. Оплата труда при простое регулируется статьёй 157 ТК РФ. В ней сказано, что время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

А если в отпуск за свой счет?

В связи с тем, что бизнес терпит финансовые потери, некоторые работодатели захотят прибегнуть к отправке работников в неоплачиваемые отпуска. В статье 128 ТК РФ чёрным по белому сказано, что отпуск за свой счёт может быть только по инициативе работника. Соответственно, в таком ключе это будет считаться нарушением прав работника.

Могут ли резко сократить?

К сожалению, часть организаций не сможет выдержать нынешний кризис и будут вынуждены прибегнуть к сокращению штата с целью уменьшить свои расходы на оплату труда. Хочется напомнить, что работодатель обязан уведомить своих работников о грядущем сокращении минимум за 2 месяца, а при массовом сокращении за 3 месяца, а также обязан произвести выплату выходного пособия и в некоторых случаях оплатить период его трудоустройства. Подробнее с условиями труда при сокращении вы можете ознакомиться в п. 2 ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 178, ст. 179, ч. 1,3 ст. 180 ТК РФ.

Правомерно ли привлечение сотрудников к работам по устранению эпидемии?

Некоторые предприятия, в случае объявления эпидемиологического положения захотят привлечь своих работников к работе по устранению эпидемии. Данные полномочия работодателя описаны в статье 72.2 ТК РФ, которая разрешает произвести перевод на другую работу на срок не более одного месяца, связанную с предотвращением и устранением эпидемии.

Когда положен больничный?

Теперь рассмотрим больничные листы при карантине и заболевании. Здесь хочется отметить, что больничный выписываемый при заболевании, вне зависимости от того коронавирус это или нет, будет стандартным. И выплаты по нему тоже будут, как и по всем остальным причинам нетрудоспособности.

Второй вопрос, касающийся больничных, будут ли выписывать листы нетрудоспособности родителям тех детей, чьи школы закрылись на карантин? Ответ содержится в п. 1 ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. Обеспечение пособием осуществляется в случае карантина ребёнка только до семилетнего возраста, посещающего дошкольную образовательную организацию. Опять же, если это карантин, а не продление каникул.

И третий случай — это непосредственно карантин работника, связанный с недавним возвращением из заграницы его или его родственников, с которыми он проживает. В этом случае по возвращении домой ему необходимо подать заявление на портале предоставления государственных услуг, приложив сканированные копии доказательств: страницы загранпаспорта с отметками пересечения границы, авиа или железнодорожные билеты, документы, подтверждающие проживание с путешественником. В этом случае органы социальной защиты самостоятельно выпишут электронный больничный лист. После чего сделают запрос данных у работодателя для расчёта среднего заработка, начислят и выплатят пособие. Продолжительность такого больничного листа составляет 14 календарных дней.

Если по какой-то причине такой работник обратился за листом нетрудоспособности в медицинское учреждение, и они предоставили ему больничный лист на бумажном носителе, то выплата по нему должна производится работодателем по общим правилам.

Автор материала: Алина Календжан