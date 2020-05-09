Проверка корректности учета расчетов с контрагентами в «1С:Бухгалтерии»: видео

Ога. В данном случае - элементарное наплевательство на выделенный им участок обороны - свою собст...
Обеспечение с доставкой на дом? Раздача с армейских грузовиков, как в "Вонг-озере" Яны Вагнер? Ил...
У них другие парадигмы и соответственно стратегии поведения....
С наличием продвинутого неокортекса, люди умеют экстраполировать текущую хреновость ситуации на б...
Для обеспечения безопасности очевидно предприняты не те меры, это во первых. И во вторых, что бы ...
Я подумаю! Может быть этим можно гордиться...Пока не уверен......
На весь СССР, ога))) (Я присягу не РФ давал). По большому счету это так. Но не касается дезертиро...
Ахахаха..Так же люди. Хуманы.
Конечно, нормальная. Что в ней может быть не нормального? Еще можно распространить "своих", скаже...
Щаз еще давайте расплачемся, когда эти заноют, что у них нет денег на маски и перчатки. На шашлык...
И это тоже нормальная парадигма, нет?Защищать своих...
Само по себе наличие предполагаемой угрозы включает действие парадигмы с жертвенностью. Большинст...
Антилопы ставят детей и стариков в центр круга - сильные особи уходят от загона, держа слабых в к...
Сейчас еще не такая ситуация!
Не из-за того, что нет резервов))Из-за нарушения предписанных правил в магазинах. Ни дистанции, н...
Не уверена, что это считается умнее для всех. Но я лично с вами тут согласна. Избегание жертв мне...
В нашей ситуации над младенцами нависла угроза смерти? Голодной смерти? Уже? Были случаи голодной...
Кроме волков есть множество других животных: слоны, антилопы и прочие. Мы люди, у нас свои страте...
Да, это факт - старший мужчина в семье.Факт неоспоримый, но я про другое говорю. О том, что умнее...
а я решила, что это попсовый мотивчик ) https://youtu.be/v66BlIo8UdQ
Я не знаю, как Вы должны поступать. У меня был вопрос об этом в Вам.Я говорю, о том, что большинс...
Ой, да ладно Вам причем тут русское? Это вопрос не относящийся к национальности совершенно. Спрос...
Да)) Одна из вариаций более популярного "бугага"
Это позиция - http://englishradio.ru/dem/demotivatory_1102/24.jpg ????)))Что Вы опять про жертвы?...
Ну, представьте, что у 3/4 ваших соотечественников нет никаких резервов. Ради выживания и здоровь...
Приход к власти технократии сам по себе не возможен. Технократия может действовать только в четко...
что означает неопределенный артикль ыыыыыы под Вашими постами? привычка военных к ненормативной л...
Тут Вам не там, тут не до воздуха, Мадам! Тут делают деньги!ыыыPS: понты определяют, но, Слава Бо...
Вопрос не в "плохо будет", а в жертве ради продолжения рода.Когда стоит вопрос выживания, люди зн...
нам даёт, а не ваму москвичей качество жизни определяет... даже не знаю, что? ...
Кто Вам сказал? А вот физики (верите физикам?) на установках имитирующих распыление маркерных нан...
две бумажки лучше чем одна, делай и на машину, и на себя.
Когда он в Москве был чистый?))Вот теперь...почти!Гетто, это пока Замкадье. Там ЮрьМихалыч еще в ...