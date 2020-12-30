Изменения в трудовом законодательстве — 2021

Удаленная работа, МРОТ и прогрессивная шкала НДФЛ. Подборка важных изменений в сфере труда в 2021 году.

Закон об удаленной работе

В 2021 году вступает в силу Федеральный закон № 407-ФЗ от 08.12.2020 года. Он вносит изменения в ТК и делает более прозрачным определение удаленной работы. Законодательно устанавливается, что удаленная и дистанционная работа — это синонимы.

Кроме того, закон запрещает уменьшать зарплату по причине перевода на удаленку, обязывает работодателя обеспечить сотрудника всем необходимым при временном переходе на этот тип занятости, разрешает переводить на удаленный формат при помощи локального нормативного акта и вводит два дополнительных основания для расторжения трудового договора:

Невыход на связь в течение 2 дней без уважительной причины. Переезд в другую местность, если из-за этого человек не смог выполнять обязанности.

МРОТ с января 2021 года

С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 руб.) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 руб.)

Прогрессивная ставка НДФЛ

С 2021 года в России начнет действовать 15% ставка НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год. К доходам в размере 5 млн руб. и меньше будет применяться ставка 13%, а к доходам сверх 5 млн руб. — 15% с доходов, превышающих 5 млн руб., помимо суммы налога в размере 650 000 руб. Основание — Федеральный закон № 372-ФЗ от 23 ноября 2020 года.

Трудовые книжки в электронной форме

С 1 января 2021 года работникам, начинающим карьеру и впервые устраивающимся на работу, будут открывать только электронные трудовые. Бумажные варианты документа им уже заводить не будут.

Трудовые старого формата (бумажные) останутся только у действующих работников, которые написали заявление об использовании именно таких книжек. В этом случае работодателю придется одновременно вести и бумажную и цифровую трудовую книжку.

Данные в электронной трудовой книжке

В соответствии с Распоряжением Правительства № 2887-р от 7.11.2020 года, в трудовые книжки электронного формата по желанию сотрудника можно будет вносить сведения о трудовом стаже за весь период его работы. Информацию о других периодах будут добавлять на основе заявления в ПФР. Ранее предполагалось, что электронные трудовые будут содержать данные лишь с 2020 года.

Ковидные ограничения продлили до 2022 года

Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19 продлены до 1 января 2022 года. Основанием для этого выступило Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 35 от 13.11.2020. В соответствии с этим документом, организации, предприниматели и учреждения должны обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, остаются актуальными требования по дезинфекции рабочих мест, обеспечение персонала средствами защиты и измерение температуры тела сотрудников и посетителей.

Эксперимент по использованию электронных документов в сфере труда

В России продолжается эксперимент по внедрению электронного кадрового документооборота. В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 24.04.2020 года, он продлится до 31 марта 2021 года с участием компаний, которые добровольно согласятся испытать новый формат работы с документами.

По итогам будет установлен перечень документов, связанных со сферой трудовых отношений, которые можно оцифровать и не дублировать на бумаге.

Новый вариант бланка СТД-ПФР

С 14 декабря 2020 года начали использовать новую форму бланка СТД-ПФР (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФ РФ). В соответствии с Приказом Минтруда России от 17.09.2020 № 618н в нее добавлены графы «Работодатель (наименование), регистрационный номер в ПФР» и «Периоды работы» для внесения данных о работе сотрудника за время до 31 декабря 2019 года.

Новые формы уведомлений о работе иностранцев

МВД Приказом № 536 от 30.07.2020 года утвердило формы уведомлений о работе иностранных граждан на территории России нового вида.

Новый порядок расчета среднесписочной численности

В 2021 году изменятся правила формирования отчета № П-4 (сведения о численности и заработной плате работников). В Приказе Росстата от 17.11.2020 № 706 уточняются методики расчета средней численности сотрудников, оформленных по договорам ГПХ. В частности, Приказ содержит пояснения о периоде действия такого договора, если дата заключения договора, предусматривающего конкретный период выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой их начала.

Кроме того, документ дополняет перечень категорий работников, которые нужно вносить в расчет: беременные сотрудницы, освобожденные от работы до предоставления другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, теперь учитываются целыми единицами.

Административная ответственность за непредставление или искажение информации в форме СЗВ-ТД

Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности работника теперь может грозить административной ответственностью. Такой нормой Федеральный закон № 90-ФЗ от 01.04.2020 года дополняет ст.15.33.2 КоАП РФ.

Планируется ввод новой формы СЗВ-ТД

Власти подготовили, но пока не утвердили новую форму сведений о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД). В нее добавят раздел со сведениями о работодателе, правопреемником которого является страхователь. А также коды для обозначения сотрудников, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Переход на карту «Мир» продлили

Банк России продлил срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты «Мир» до 1 июля 2021 года. Причина меры — пандемия коронавируса. Об этом сообщается в Информационном письме от 18 декабря 2020 г. № ИН-04-45/175 «О неприменении мер и о поддержки держателей карт с истекшим сроком действия».

Мера касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на карты Visa, MasterCard. Если выплаты проходят без банковской карты (через Почту России, другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, или на счета в банках), то схема получения денег не меняется.

Новая форма 6-НДФЛ

Утверждена новая форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, а также форма справки о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога. Основание — Приказ ФНС России №ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 года.

Источник: медиапортал Русской Школы Управления