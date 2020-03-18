Ежедневно к нам обращаются с вопросом, как сменить юридический адрес компании? Причин для этого существует много, начиная от переезда компании в другой офис, заканчивая появившейся в ЕГРЮЛ записью налоговой «о недостоверности сведений». Также часто к нам приходят уже после получения отказа в регистрации смены адреса. Поэтому сегодня в нашем видео мы разберем, как грамотно сменить юридический адрес, чтобы не получить отказ и соблюсти при этом все юридические нюансы.

Для начала рассмотрим варианты адресов, на которые может переехать компания!

1. Первый и самый идеальный вариант — это когда Общество меняет адрес, на фактический, на тот, где реально находится, в таком случае вам не будут страшны никакие выездные проверки!

2. Второй. Регистрация юридического лица на домашний адрес Генерального директора. Такое действительно возможно! Налоговая не запрещает этого, нюанс состоит только в том, что такой адрес будет в общем доступе, а руководителю порой не очень-то и хочется, чтобы налоговая приходила к нему в гости. Поэтому многие отказываются от такого варианта.

3. Третий. Покупка юридического адреса. На таком адресе физически находится Общество не сможет, но для регистрации в налоговой он вполне подойдет. Многие собственники помещений сейчас предоставляют такую услугу и дают гарантии прохождения адреса в налоговой.

После того, как Вы определитесь с адресом, необходимо будет заключить договор аренды, либо, если меняете адрес на прописку, взять письменное согласие собственника квартиры о том, что он не против регистрации Общества на принадлежащее ему жилое помещение. Если же Вы сами являетесь собственником квартиры, то в налоговую необходимо предоставить выписку из ЕГРН или свидетельство, подтверждающее, что Вы единственный владелец данной недвижимости.

Также желательно до подачи документов в регистрирующий орган уведомить о переезде территориальную налоговую по новому адресу. Для этого в канцелярию необходимо сдать сопроводительное письмо в 2-х экземплярах с приложением к нему копии нового договора аренды или согласия собственника квартиры.

Также обязательно разместите на двери вашего офиса табличку с названием вашей организации и предупредите всех сотрудников (охранников, секретарей, офис-менеджеров), что может приехать налоговая с проверкой.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.