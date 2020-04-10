«Чрезвычайные» кредитные каникулы оказались фикцией

Кредитные каникулы, на которые так рассчитывали наши граждане, создают гораздо больше проблем и порождают множество вопросов.

Вопреки всеобщему заблуждению, каникулы не отменяют выплату процентов в течение льготного периода, а лишь переносят.

Кроме того, введены ограничения по суммам, которые значительно сократили число заемщиков, претендующих на отсрочку.

Так что же из себя представляют кредитные каникулы? Кто имеет право на их получение согласно принятому закону? Реально ли каникулы спасут россиян от многочисленных долгов?

Об этом расскажем в нашем сегодняшнем видео.