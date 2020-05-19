Возросшие штрафы за перепланировку и другие законодательные новинки мая

Все граждане нашей страны с нетерпением ждут отмены ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Однако спешу вас всех расстроить — к нормальному, привычному всем нам ритму жизни вернемся мы все, к сожалению, не скоро. Когда это точно случится — сказать сложно. Но в мае вступает в силу довольно большое количество любопытных нововведений, которые точно изменят жизнь каждого из вас. О них обязательно нужно знать!

Бесплатные переводы между картами разных банков

Да, комиссии за переводы между банковскими картами разных кредитных организаций отменили с 1 мая. Это касается переводов, проходящих через систему быстрых платежей Банка России. Установлено ограничение на сумму перевода — до 100 000 рублей. Если необходимо перевести гораздо большую сумму, банк имеет право взимать комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Льготная ипотека по ставке 6,5%

Программа льготной ипотеки была утверждена Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Программа стартовала с 1 мая и продлится она до 1 ноября текущего года. Участниками программы могут стать новые заемщики, которые собираются приобрести себе квартиру в новостройке.

Бесплатное питание в школах

С 1 мая ФЗ за номером 47 от 01.03.2020 закрепил в РФ понятие «здоровое питание». В первую очередь речь идет о качественном, безопасном и здоровом питании детей, инвалидов, людей пожилого возраста и т.д.

Законом уже определены критерии здорового питания, а также требования к организации питания. Так, школы и детские сады должны будут на своих сайтах размещать подробную информацию о рационе детей, вплоть до каждодневного меню. Осенью, с 1 сентября, в силу вступает вторая часть этого закона, согласно которому учащиеся начальных классов минимум 1 раз в день будут получать в школе бесплатное горячее питание, соответствующее законодательно установленным требованиям.

За незаконную перепланировку повышенный штраф!

5 мая вступают в силу очередные поправки в КоАП. На этот раз повышаются штрафы за нелегальную перепланировку подвалов, чердаков и иных нежилых помещений в многоквартирных домах. Штрафы коснутся не только граждан, но также должностных и юридических лиц.

Для физических лиц, например, размер штрафа составит от 2000 до 2500 руб. Должностное лицо при осуществлении такой перепланировки рискует нарваться на штраф — от 4000 до 5000 рублей. Юридическим лицам выпишут штраф, максимальный размер которого достигает 50 000 рублей.

Запрет на торговлю алкоголем (вводится Федеральным законом за номером N 145 от 24.04.2020)

С 5 мая рестораны и кафе, расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих территориях, больше не смогут продавать алкогольные напитки, если их зал для обслуживания клиентов будет меньше 20 кв. м. Это лишь малая часть майских нововведений.

Что касается «рюмочных» в иных субъектах нашей страны. При желании власти субъектов имеют полное право ужесточить установленные правила вплоть до полного запрета на продажу алкоголя в подобных заведениях.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик!