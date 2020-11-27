Как защитить имущество от судебных приставов?

Эффективность защиты имущества от судебных приставов напрямую зависит от обстоятельств конкретной ситуации. В одних случаях хороши одни методы, а в других — совершенно иные.
Иногда вообще беспокоиться не о чем, поскольку приставы могут забрать далеко не всякое имущество. Например, единственное жилье и личные вещи у вас никто не отберет.
В этом видео мы поделились несколькими способами того, как правильно выстроить стратегию защиты своего имущества от судебных приставов.
Речь пойдет о:
- выплате долга;
- отсрочке исполнения;
- рассрочке исполнения.
А еще разберемся, что делать, если погашение, отсрочка или рассрочка невозможны.