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Как защитить имущество от судебных приставов?

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Эффективность защиты имущества от судебных приставов напрямую зависит от обстоятельств конкретной ситуации. В одних случаях хороши одни методы, а в других — совершенно иные.

Иногда вообще беспокоиться не о чем, поскольку приставы могут забрать далеко не всякое имущество. Например, единственное жилье и личные вещи у вас никто не отберет.

В этом видео мы поделились несколькими способами того, как правильно выстроить стратегию защиты своего имущества от судебных приставов.

Речь пойдет о:

  • выплате долга;
  • отсрочке исполнения;
  • рассрочке исполнения.

А еще разберемся, что делать, если погашение, отсрочка или рассрочка невозможны.

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