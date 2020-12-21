Штрафы для автомобилистов 2021: отделяем фейки от реальности

Более полутора лет ведется работа над новым КоАП, несколько версий которого уже выставлялись на публичное обсуждение.

Первоначальная позиция законодателя сводилась к установлению новых ограничений и ужесточению существующих штрафных санкций. Особенно в отношении автомобилистов. В результате в интернете появилось немало противоречивой информации о штрафах, которые возрастут чуть ли не в десятки раз. Однако большинстве своем такая информация представляла собой не более чем фейки.

В нашем видео мы с вами подробно поговорим о штрафных санкциях для автомобилистов, которые будут действовать в 2021 году, и попытаемся разоблачить наиболее известные фейки.