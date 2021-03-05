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Как открыть ИП в 2021? Пошаговая инструкция

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Индивидуальный предприниматель — это прежде всего статус, который можно получить с 14-ти летнего возраста. Зарегистрировать ИП можно в налоговой, предварительно подав необходимый комплект документов для осуществления бизнеса. Как это сделать в текущем 2021 году с учетом всех изменений, расскажу в нашем сегодняшнем видеоролике.

В видео: 

  • условия получения статуса ИП;
  • выбор системы налогообложения;
  • выбор видов экономической деятельности-ОКВЭД;
  • документы на открытие ИП;
  • этапы регистрации ИП.
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