Как открыть ИП в 2021? Пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — это прежде всего статус, который можно получить с 14-ти летнего возраста. Зарегистрировать ИП можно в налоговой, предварительно подав необходимый комплект документов для осуществления бизнеса. Как это сделать в текущем 2021 году с учетом всех изменений, расскажу в нашем сегодняшнем видеоролике.
В видео:
- условия получения статуса ИП;
- выбор системы налогообложения;
- выбор видов экономической деятельности-ОКВЭД;
- документы на открытие ИП;
- этапы регистрации ИП.