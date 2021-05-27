7 проверенных идей по экономии на налогах для ИП и ООО

Нет ещё такого бизнесмена, который не хотел бы сэкономить на налогах. Есть незаконные методы оптимизации, за которые потом штрафуют, а иногда и сажают в тюрьму. Но есть возможности сэкономить безопасно. Способы экономии, которые предлагает законодательство и Налоговый кодекс мы, и рассмотрим в нашем видео. В этом видео мы поделимся 7 проверенными идеями по экономии на налогах для ИП и ООО.
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