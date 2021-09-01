Как избавиться от «банковского спама»: актуальные советы

С каждым годом поток «банковского спама» набирает обороты, навязывая кредиты и иные финансовые услуги всем пользователям мобильных устройств. Так, по аналитике, опубликованной компанией Truecaller за 2019 год по всему миру было зафиксировано более 26 миллиардов спамовых звонков и сообщений, 42 процента из которых оказались «банковским спамом», 38 процентов — звонками от мошенников и оставшиеся 20 процентов — предложениями сотовых операторов. Россия, по данным этого исследования, заняла 9 место по количеству спамеров.

При этом эксперты отметили, что более половины всего спама в нашей стране пришлось именно на мошенников, а почти весь остальной спам был связан с предложением финансовых услуг.

Какие правовые механизмы предусмотрены в нашей стране для защиты прав граждан в сфере оборота персональных данных? Куда жаловаться, если Вас достали звонками и смс с предложениями «выгодных кредитов»? На эти и другие вопросы, Вы получите ответ в нашем сегодняшнем видео.