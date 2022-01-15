Юридический адрес для регистрации ООО: на что обратить внимание?

Сегодня мы поговорим с Вами о том, какие моменты необходимо учесть при выборе юридического адреса. Что такое юридический адрес? Как правильно выбрать адрес для вашего бизнеса, чтобы избежать негативных последствий? Какие минусы и плюсы.
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